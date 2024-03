Course - Bagnaia s'impose en patron, Acosta fait le show !

Le départ du premier Grand prix de la saison a d'abord été retardé. Qualifié en quatrième ligne, Raúl Fernández a en effet calé sur la grille, entraînant une nouvelle procédure de départ pour tout le monde et la réduction de la course à 21 tours. Le pilote Trackhouse Racing a ensuite dû s'élancer depuis la dernière place, au guidon de sa seconde moto.

Après un nouveau tour de chauffe, les feux se sont finalement éteints à 20h12 et, comme hier au sprint, le poleman et recordman de la piste Jorge Martín a signé le holeshot devant Brad Binder. Cette fois, Pecco Bagnaia est bien parti, au point d'attaquer le pilote KTM dans le deuxième virage puis de passer en tête dans la foulée. Pour le champion en titre, c'était déjà une grande part de la course qui était jouée.

VIDÉO - Le départ de folie de Bagnaia à Losail

À la fin du premier tour, Marc Márquez se trouvait quant à lui à la quatrième place devant Bastianini, Miller, Di Giannantonio et Álex Márquez. Aleix Espargaró, annoncé favori pour cette course avait reculé au neuvième rang et était attaqué par Pedro Acosta ! Et le rookie n'est pas resté klaxonner bien longtemps, il a passé à son tour le pilote Aprilia, entamant une remontée qui allait laisser les stands bouche bée.

Sur la KTM officielle, Jack Miller a chuté dès l'entrée dans le deuxième tour, dans le premier virage. Quelques instants plus tard, c'est Maverick Viñales, alors dixième, qui se faisait une chaleur en perdant trois places à l'avantage de Fabio Quartararo, Johann Zarco et de Joan Mir.

Mais c'est Acosta qui accaparait l'attention. Son dépassement sur Espargaró était déjà oublié lorsqu'il a pris la sixième place à Bastianini. Auteur du meilleur temps dans le troisième tour, il était encore le plus rapide dans le tour suivant et en a profité pour attaquer Álex Márquez. Cela l'a fait entrer momentanément dans le top 5 avant qu'il se loupe. Mais ce n'était que partie remise, et avant la fin du cinquième tour, l'affaire était entendue. Acosta était désormais dans la roue de Marc Márquez, qu'il allait pouvoir observer à loisir...

Devant lui, les positions s'étaient figées mais au huitième tour, Binder a lancé et réussi une attaque sur Martin − en bout de ligne droite, excusez du peu ! Le duel entre les deux hommes allait animer les tours suivants, tandis que Bagnaia avait désormais trouvé les réserves pour hausser le ton et commencer à se détacher de ses poursuivants.

Aux premières loges des prouesses de ses aînés, Acosta a profité de l'entrée dans la seconde partie de la course pour gagner une place de plus en dépassant… Marc Márquez !

Le #93 n'a toutefois pas perdu de terrain et, dès que le pilote Tech3 a commis une faute, dans le 15e tour, il a repris cette quatrième place. Devenu plus instable, avec de toute évidence un pneu arrière à l'agonie après ce gros début de course, Acosta s'est fait attaquer coup sur coup par Álex Márquez et Bastianini, qui l'ont fait reculer à la septième place. Il est ensuite devenu l'un des plus lents en piste et a continué à rétrograder, repris par Fabio Di Giannantonio et Aleix Espargaró.

Pecco Bagnaia imperturbable

Devant, les écarts se sont sensiblement creusés, suffisamment pour que le podium ne change plus. Auteur d'une seconde moitié de course admirable à un rythme plus élevé que ses poursuivants, Pecco Bagnaia a donc passé l'arrivée en premier, leader incontestable après sa prise de pouvoir au départ. Il est le sixième vainqueur différent en six ans sur ce Grand Prix. Pour Ducati, c'est une série qui se poursuit sur la lancée de 2023, puisqu'aucun succès n'a plus échappé à la marque depuis le GP de Catalogne de septembre dernier !

Binder a réussi à résister au gros rythme de Martín dans les derniers tours pour valider une solide deuxième place devant le vice-Champion du monde. À une seconde et demie du pilote Pramac, Marc Márquez a obtenu un résultat qu'il jugera solide, avec cette quatrième place pour son premier Grand Prix au guidon de la Ducati.

Enea Bastianini, qui a décroché ici sa première victoire en MotoGP il y a deux ans, se classe dans le top 5, devant Álex Márquez. Vient ensuite Fabio Di Giannantonio, vainqueur de ce Grand Prix à l'automne dernier et qui s'est rattrapé après sa mauvaise chute d'hier au sprint.

Les Français aux portes du top 10

La déception est lourde chez Aprilia, avec une première moto classée seulement huitième, emmenée par un Aleix Espargaró sans comparaison avec sa performance d'hier. Quant à Maverick Viñales, après le temps perdu en début de course, il a réussi à remonter à la dixième place, où il s'est retrouvé isolé. Derrière lui, Fabio Quartararo a pris la 11e position, leader d'un groupe dans lequel la bagarre s'est poursuivie tout au long de la course. Johann Zarco s'est finalement classé 12e devant Joan Mir et Marco Bezzecchi, en grande difficulté mais remonté dans les derniers tours.

Miguel Oliveira a pris le dernier point, après avoir observé dans le cinquième tour une pénalité long-lap. Cela faisait suite à un accrochage dont il a été jugé responsable pendant la course sprint disputée ici-même en novembre, après quoi il avait manqué le dernier Grand Prix 2023 sur blessure. Son retour a fait sortir des points Álex Rins, qui disputait son premier Grand Prix sur la Yamaha.

Voilà le premier chapitre de ce championnat 2024 refermé. La suite s'écrira dans deux semaines à Portimão !

GP du Qatar MotoGP - Course