Le Qatar n'ouvrira pas la saison MotoGP 2023

Le Qatar est un pilier du calendrier MotoGP depuis 2004 et a pris une place considérable dans le paysage de la course au Moyen-Orient, au même titre que le royaume de Bahreïn, qui a fait ses débuts en Formule 1 la même année.

À partir de 2007, le Qatar est traditionnellement devenu l'événement d'ouverture de la saison. En 2008, l'épreuve est devenue nocturne, s'inscrivant dans l'Histoire comme le premier Grand Prix moto à se dérouler dans ces conditions. Depuis lors, le Grand Prix du Qatar est le seul événement nocturne du MotoGP et le pays dispose d'un contrat avec Dorna Sports jusqu'à la saison 2031 incluse.

Cependant, en raison de la modernisation des installations en vue de l'année prochaine – qui devrait inclure le retour de la F1 après sa première apparition en 2021 – le Grand Prix du Qatar MotoGP se déroulera plus tard dans la saison l'année prochaine.

"Le circuit international de Losail va subir d'importants travaux de rénovation et de réaménagement de la zone des paddocks et des installations du circuit pour 2023", indique un communiqué du MotoGP. "Le circuit est déjà confirmé au calendrier MotoGP au moins jusqu'en 2031 et les travaux permettront au site phare du sport automobile du Moyen-Orient de confirmer son statut de site de course le mieux équipé au monde."

"Le projet de remodelage commencera à prendre forme en 2022 et verra plusieurs zones réaménagées afin de créer une expérience encore meilleure pour tous ceux qui participent aux courses et visitent le site : des pilotes et équipes, aux fans et invités. Cela inclut de nouvelles zones pour les spectateurs, faisant de Losail un véritable circuit à la pointe de la technologie."

Losail accueillera le Grand Prix du Qatar 2023 dès l'achèvement des travaux, ce qui signifie que l'événement ne sera pas la manche d'ouverture, comme c'est le cas depuis 2007. "Au lieu de cela, il aura lieu vers la fin de la saison, sous les spectaculaires projecteurs de Losail, comme c'est devenu la tradition au Grand Prix du Qatar", poursuit le communiqué de la Dorna.

La saison 2023 marquera ainsi la première campagne depuis 2006 où le MotoGP débutera ailleurs qu'au Qatar, lorsque la manche d'ouverture avait eu lieu à Jerez, en Espagne. Le lieu qui accueillera la première épreuve de la saison 2023 n'a pas encore été communiqué. Des discussions qui se sont tenues ces dernières années suggèrent que le Grand Prix d'Australie pourrait avoir lieu en début de saison afin de bénéficier de meilleures conditions météorologiques par rapport à sa date habituelle d'octobre.