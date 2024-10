Qualifs - Acosta profite du chrono annulé de Márquez, Martín à terre

Marc Márquez a dominé la Q2 à Motegi mais son meilleur chrono a finalement été annulé, offrant à Pedro Acosta sa première pole en MotoGP devant Pecco Bagnaia, tandis que Jorge Martín a payé une chute en Q2 au terme d'une séance disputée sur piste sèche malgré la présence de quelques gouttes.

Q1 - Morbidelli et Quartararo atteignent la deuxième partie

Deux places restaient à prendre en Q2, convoitées par les deux Français du plateau, Fabio Quartararo et Johann Zarco, tombé en EL2 juste avant le début des qualifications, mais aussi Franco Morbidelli, seul des huit représentants de Ducati à ne pas être directement qualifié pour cette partie, Jack Miller ou encore Aleix Espargaró.

La séance a débuté sur une piste sèche mais pendant le premier tour rapide des pilotes, les commissaires de piste ont commencé à agiter le drapeau indiquant quelques gouttes de pluie. Une alerte qui n'a absolument pas gêné Miller, qui a vite pris un net avantage sur le reste du plateau. Le pilote KTM a bouclé son premier relais devant Raúl Fernández, Zarco et Espargaró. Quartararo n'était que sixième et Morbidelli seulement huitième, après une grosse secousse dans son premier tour rapide.

Après un passage par la case stand, les pilotes ont repris la piste, toujours en slicks puisque les gouttes de pluie restaient rares. Signe des bonnes conditions, Morbidelli a même pu prendre la tête avec plus d'une demi-seconde d'avance sur Miller. Espargaró est remonté au deuxième rang, avant d'être devancé par Quartararo.

Morbidelli a décidé de rentrer à son garage, estimant qu'il ne ferait pas mieux, ouvrant des opportunités pour ses rivaux... qu'ils n'ont pas pu saisir. Miller, suivi par de nombreux pilotes, n'est remonté qu'au troisième rang et Quartararo a fait une erreur alors qu'il semblait en mesure de prendre la tête. Morbidelli et Quartararo ont finalement conservé les places qualificatives pour la Q2, la quatrième consécutive pour le Français.

Raúl Fernández a pris le troisième temps, synonyme de 13e place sur la grille de départ, devant Miller, Espargaró et Zarco, meilleur représentant de Honda sur le circuit détenu par le constructeur. Joan Mir s'élancera de la 17e place, tandis qu' Álex Rins ne sera que 19e, devant Luca Marini et le local de l'étape, Takaaki Nakagami.

À noter que Lorenzo Savadori, 12e de cette Q1, remplace un Miguel Oliveira blessé, et que Remy Gardner pilote une troisième Yamaha, engagée en wild-card.

GP du Japon MotoGP - Q1

Q2 - Márquez dominateur mais Acosta en pole

La pole semblait promise à Ducati, qui avait ses huit représentants parmi les 12 pilotes présents en Q2, mais les quelques gouttes de pluie, toujours présentes, apportaient leur lot d'incertitude. Les pilotes se sont ainsi précipités hors des stands et Marc Márquez a doublé Pecco Bagnaia dès le tour de lancement, pour s'assurer d'être le premier en piste. L'Italien, sur des œufs, a également été dépassé par Álex Márquez et Jorge Martín dans son premier tour rapide.

Marc Márquez s'est immédiatement porté en tête devant Morbidelli et Brad Binder, rare pilote à ne pas disposer de la Ducati dans cette Q2, alors que Martín était quatrième... et Bagnaia seulement 12e. Pedro Acosta était de son côté un modeste neuvième à ce stade de la séance.

Dans son deuxième tour rapide, le leader s'est fait une belle frayeur mais il a pu rester sur sa moto et améliorer nettement sa référence. Acosta est remonté au deuxième rang, mais avec 0"282 de retard, et Martín était troisième, à 0"706 de Márquez, malgré un contact avec le frère de ce dernier, Álex Márquez ! Toujours en grande difficulté, Bagnaia a préféré regagner son garage.

Marc Márquez a mis fin à son relais, laissant les pilotes s'affronter pour la première place. Acosta a alors pris le pouvoir, devant Enea Bastianini et Marco Bezzecchi. Fabio Di Giannantonio a profité d'un tour de plus pour s'emparer de la quatrième place, devant Marc Márquez, Binder et Martín. La séance a enfin offert quelques instants de répit quand ces pilotes sont repassés par leur stand.

De retour en piste, Bagnaia est remonté au deuxième rang, malgré de gros mouvements sur sa moto, avec un retard de 0"038 sur Acosta. Son deuxième tour rapide lui a conféré un avantage de 0"494, pour quelques instants seulement puisque Marc Márquez a fait mieux, repoussant son futur coéquipier à 0"396, grâce à un 1'42"868 qui lui offrait alors le record de la piste, jamais un pilote n'ayant roulé sous la barre des 1'43 à Motegi. Maverick Viñales s'est de son côté emparé de la troisième place.

Et Martín dans tout ça ? Le leader du championnat n'était plus que neuvième et a chuté à haute vitesse au virage 9, perdant toute chance de pole.

En fin de séance, Acosta s'est emparé de la deuxième place et Bagnaia a fait une petite erreur. La pole de Márquez semblait validée... mais son meilleur tour a finalement été effacé pour un passage hors de la piste au virage 4, le faisant dégringoler à la neuvième place.

Pedro Acosta a ainsi hérité de la pole, sa première en MotoGP, alors qu'il est mathématiquement assuré d'être nommé meilleur rookie cette saison depuis ce samedi. Ce n'est que la quatrième pole de KTM en MotoGP, la première depuis Portimão 2020.

Pecco Bagnaia, en panne d'essence en fin de séance, et Maverick Viñales l'accompagneront en première ligne. Enea Bastianini a pris la quatrième place devant Brad Binder, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi et donc Marc Márquez.

Son frère Álex Márquez sera dixième sur la grille devant Jorge Martín, qui a perdu deux places de plus en fin de séance et s'est compliqué la tâche pour les deux courses du week-end avec sa chute. Fabio Quartararo a signé le 12e temps. Le pilote Yamaha n'a pas pu défendre ses chances dans la deuxième partie des qualifications.

GP du Japon MotoGP - Q2