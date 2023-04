Qualifs - Álex Márquez crée la surprise en slicks sous la pluie !

Charger le lecteur audio

Les qualifications du Grand Prix d'Argentine MotoGP se sont déroulées dans les conditions les plus mauvaises qui soient pour les pilotes, puisque la pluie, après être tombée en abondance pendant la nuit, a fait son retour pendant les essais libres et s'est intensifiée précisément quand débutait le double quart d'heure qualificatif. C'est finalement aux pilotes qui ont tenté le pari des pneus slicks quand la piste commençait à s'assécher qu'est revenu l'avantage, avec une pole position surprise pour Álex Márquez, sa première en MotoGP !

Quartararo sort de la Q1

Ils étaient huit à devoir en passer par la Q1, compte tenu des quatre forfaits qu'a enregistrés le peloton MotoGP après le premier Grand Prix, au Portugal. Huit pilotes pour deux tickets de repêchage et des conditions qui ont modifié les habitudes de ce time attack haletant. Les pneus pluie s'imposaient et l'avantage allait revenir aux pilotes capables d'en tirer la plus grosse performance au fil des tours.

Dès son entrée en piste, Fabio Quartararo en a été quitte par un passage dans le bac à graviers, piégé au freinage malgré ses pneus rainurés. Pendant ce temps, les pilotes Gresini s'installaient au sommet de la feuille des temps, Álex Márquez devant Fabio Di Giannantonio, mais le Français s'est rattrapé dans son deuxième tour lancé en prenant la tête en 1'47"397. Márquez a réussi à améliorer sa marque pour repasser devant le pilote Yamaha avec huit centièmes de mieux, un écart très légèrement réduit par Quartararo par la suite.

Les deux hommes avaient désormais trois dixièmes de marge sur Di Giannantonio, troisième. Si les trois dernières minutes de la séance n'ont pas remis en question leurs positions, cette marge a été réduite par Raúl Fernández, revenu à un dixième. Le pilote RNF s'était illustré durant les premiers instants de la séance en étant le seul à tenter un tour en pneus slicks, mais il avait vite abandonné cette option et avait changé de moto sous une pluie devenue bien nette.

En toute fin de séance, Álex Márquez était lancé dans une dernière amélioration, mais son tour s'est terminé par une petite chute au virage 13. Il était bien à l'abri sur la feuille des temps, cependant cette glissade a entraîné un début d'incendie sur sa Ducati, qu'il a dû abandonner aux mains des commissaires avant de rentrer dare-dare au stand pour se lancer dans la Q2 avec sa deuxième machine...

Pour d'autres, les qualifications s'arrêtaient là. Raúl Fernández a donc hérité du troisième temps, synonyme de 13e place sur la grille de départ. Il partira devant Fabio Di Giannantonio et Brad Binder. Jack Miller n'a pu faire mieux que sixième et il partagera la dernière ligne avec Augusto Fernández et un Joan Mir en très grande difficulté pendant ces essais.

GP d'Argentine MotoGP - Q1

Álex Márquez impressionnant !

Álex Márquez et Fabio Quartararo ont rejoint les dix pilotes déjà pré-qualifiés hier pour la Q2. C'était désormais la pole position qui se jouait, une pole valant à la fois pour la course sprint de cet après-midi et la course principale de dimanche, mais les conditions avaient toujours de quoi causer un pic de stress à tous.

Alors que les pneus pluie restaient de mise, le premier tour lancé a primé Johann Zarco, d'emblée chronométré dans la fenêtre des 1'46 et net leader devant les Yamaha de Franco Morbidelli et Fabio Quartararo. Au tour suivant, Maverick Viñales, l'un des favoris après les essais de vendredi, s'est hissé au deuxième rang, passant d'un cheveu devant Morbidelli.

La première ligne semblait verrouillée, aucune attaque de la concurrence ne parvenant à faire trembler ces chronos durant plusieurs minutes. Mais certaines portions de la piste séchaient déjà et il n'en a pas fallu plus pour convaincre quelques téméraires à prendre les slicks. Les gommes lisses sont apparues sur les Ducati de Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia et Álex Márquez, qui ont joué le tout pour le tout dans les trois dernières minutes.

Aleix Espargaró était, lui, en pneus pluie quand il s'est porté au deuxième rang derrière Zarco. Dans la foulée, Morbidelli, lui aussi en pneus rainurés et idéalement calé dans la roue de Quartararo, a arraché la pole provisoire au Français avec une impressionnant amélioration de neuf dixièmes ! Álex Márquez (en pneus slicks), mais aussi Maverick Viñales et Jorge Martín (en pneus pluie) ont à leur tour fait rétrograder le #5, qui a beaucoup perdu en très peu de temps malgré une dernière amélioration.

Lorsque le drapeau à damier est sorti, il restait un tour à finir pour les pilotes Ducati équipés de slicks… Et le timing s'est révélé parfait pour eux ! C'est comme ça que Bezzecchi a pris la première place avec une amélioration de 1'9 (!), avant qu'Álex Márquez lui arrache la pole avec un chrono final de 1'43"881. Quelle récupération pour le pilote espagnol, sorti leader de la Q1 et dont la moto avait pris feu !

Bagnaia, lui, a réussi à s'emparer de la troisième place, repoussant donc Morbidelli, Viñales et Zarco sur la deuxième ligne. Luca Marini, qui a lui aussi fait le pari des pneus slicks mais un peu tard, a signé le septième temps et prendra place sur la grille devant Martín et Aleix Espargaró. Fabio Quartararo est lui dixième devant Nakagami et Rins.

C'est désormais avec cette grille de départ que les pilotes MotoGP vont s'attaquer à leurs deux courses, le sprint dont le départ sera donné cet après-midi à 15h heure locale (20h en France), puis la course principale de dimanche.

VOIR AUSSI - Le programme du GP d'Argentine MotoGP 2023

GP d'Argentine MotoGP - Q2