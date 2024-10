Qualifs - Bagnaia fait craquer Martín et Márquez !

On attendait une lutte entre Jorge Martín, Pecco Bagnaia et Marc Márquez en qualifications à Buriram. Les deux Espagnols ont finalement chuté, la pole revenant à un Bagnaia dominateur. Le double champion du monde MotoGP a ainsi signé sa 22e pole sur une Ducati, faisant de lui le meilleur représentant de la marque devant Casey Stoner.

Q1 - Quartararo et Di Giannantonio battent les pilotes KTM

Les deux dernières places en Q2 étaient convoitées par les pilotes KTM officiels ainsi que Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio, seul des huit pilotes Ducati à ne pas avoir directement assuré sa place dans la deuxième partie de la séance, ou encore Aleix Espargaró, lourdement tombé vendredi. Les deux Fabio ont vite pris le pouvoir, avec Di Giannantonio, engagé pour la dernière fois de la saison avant une opération de l'épaule, devant Quartararo. Brad Binder était troisième devant Jack Miller. Ces pilotes se tenaient en 0"122 et leur premier poursuivant, Takaaki Nakagami, pointait à 0"455 du leader.

Après un passage par son garage, Binder s'est emparé de la première place, alors que Quartararo évitait la chute de peu au virage 5 et que Miller perdait lui aussi un peu de temps. Dans le tour suivant, Quartararo a repris la deuxième place mais Di Giannantonio a pu répliquer et récupérer la tête, reléguant le Français au troisième rang. Quartararo n'a pas renoncé et a signé le meilleur temps peu avant le drapeau à damier, pour 0"023.

Les autres pilotes n'ont pas pu améliorer leur chrono, validant les places de Quartararo et Di Giannantonio en Q2. Binder a réalisé le troisième temps, synonyme de 13e position sur la grille de départ, devant Espargaró, qui a finalement pu battre Miller. Ce dernier n'a pas amélioré son chrono dans son deuxième relais.

En difficulté vendredi, Álex Rins a pris la septième place. Le coéquipier de Quartararo s'élancera devant Takaaki Nakagami, qui a battu les deux pilotes Honda officiels.

GP de Thaïlande - Q1

Q2 - Bagnaia en pole, Martín et Márquez à terre

La Q2 a débuté sur une petite frayeur pour Marc Márquez, alors dans le sillage de Jorge Martín et Franco Morbidelli dans son premier tour rapide, mais le vainqueur du GP d'Australie a pu rester sur ses roues. Pecco Bagnaia préférait être seul en piste et il a été l'unique prétendant à la pole à faire un véritable premier tour rapide, qui l'a placé 0"832 devant Quartararo. En enchaînant un deuxième tour, l'Italien a réalisé un 1'29"076, un nouveau record de la piste battant celui réalisé par Márquez vendredi.

Jorge Martín a conclu ce premier relais à 0"054 de son rival pour la couronne mondiale. Marco Bezzecchi était l'invité surprise au troisième rang devant Marc Márquez, qui pointait à 0"310, et Enea Bastianini, relégué à 0"478 de son coéquipier. Pedro Acosta était alors cinquième et Quartararo n'occupait plus que la dixième place, devant Johann Zarco.

Bagnaia a été le premier à reprendre la piste tandis que derrière, Márquez était blotti dans la roue de Martín, pas pour très longtemps puisque le pilote Gresini a chuté, ce qui a mis fin à sa séance.

Une nouvelle fois seul en piste, Bagnaia a largement amélioré son chrono, abaissant la marque en 1'28"700. Au même instant, Martín partait lui aussi à la faute, avec une chute à haute vitesse mais sans gravité. Bastianini est remonté au deuxième rang, à 0"232. Morbidelli a quant à lui ajouté son nom à la liste des pilotes à terre.

Le chrono affichait encore trois minutes mais la pole de Bagnaia était déjà assurée. Martín restait troisième, sous la menace de nombreux pilotes... sans qu'aucun d'entre eux ne puisse le battre. Bagnaia s'élancera donc devant Bastianini et Martín. Bezzecchi a signé le quatrième temps devant Marc Márquez et Quartararo, qui a égalé son meilleur résultat de la saison. À noter que le pilote Yamaha a été impliqué dans un incident avec Martín, revenu sur lui alors qu'il était dans un tour de lancement.

Unique représentant de KTM en Q2, Acosta a pris la septième place devant Di Giannantonio, Álex Márquez et Maverick Viñales, de son côté seul à porter les couleurs d'Aprilia dans cette séance. Morbidelli a été classé au 11e rang devant Zarco, lourdement tombé au premier virage en fin de séance. Resté prostré quelques instants, le pilote LCR a finalement pu se relever.

GP de Thaïlande - Q2