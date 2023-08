Qualifs - Bagnaia vient à bout de Viñales et Binder !

Pour la cinquième fois cette saison, la 16e de sa carrière en MotoGP, Pecco Bagnaia partira de la pole position ce week-end lors du Grand Prix d'Autriche. Ravi de ses sensations dès les premiers essais, le champion en titre a pourtant dû s'employer pour résister à Maverick Viñales et à Brad Binder, qui permettent à trois marques différentes d'être représentées en première ligne.

Q1 - Miller et Marini au rendez-vous

Le premier quart d'heure des qualifications, permettant aux deux plus rapides d'obtenir leur ticket pour la suite, opposait quelques sérieux candidats, ceux qui n'étaient pas classés dans le top 10 hier après-midi. KTM avait trois pilotes en piste, notamment Jack Miller, que l'on a peu vu vendredi, et trois Ducati pouvaient également prétendre aux meilleures places. C'était sans oublier Marc Márquez qui, bien que moins tourné vers les résultats avec sa Honda, peut toujours espérer réussir la bonne attaque au bon moment.

C'est Pol Espargaró qui s'est d'abord placé en tête. Avec un chrono de 1'29"295, le pilote Tech3 devançait la Ducati de Luca Marini après les premiers instants de la séance, mais son leadership a rapidement vacillé. Jack Miller, dernier après son premier run, s'est en effet soudainement propulsé au sommet du classement en 1'29"123.

Ça n'était toutefois pas suffisant à ce stade et on attendait de grosses améliorations après un passage au stand destiné à monter un nouveau pneu tendre. Marini a patiemment attendu le bon moment avant de se lancer. Sa première attaque ne lui a pas permis de se détacher de la troisième place, mais le tour suivant l'a hissé en tête en 1'29"120.

Quelques secondes plus tard, Miller répliquait en 1'28"831, un chrono cette fois à la hauteur des attentes pour cette piste. Personne n'allait plus être en mesure de l'abaisser, Marini échouant notamment à faire mieux dans son dernier tour.

Pol Espargaró a tenté de suivre le pilote VR46 puis de terminer devant lui, mais rien n'y a fait et l'Espagnol a hérité de la troisième place de cette séance. Cela lui vaudra la 13e place sur la grille de départ de la course sprint, mais la 16e dimanche puisqu'il faut rappeler qu'il a été pénalisé pour avoir involontairement gêné Márquez pendant les essais de vendredi.

En grande difficulté avec la Ducati officielle cet été, Enea Bastianini a néanmoins réussi à faire un bond de dernière minute pour se porter au quatrième rang, devant Franco Morbidelli sur la Yamaha. Dans le clan Honda, une fois n'est pas coutume, Joan Mir a battu Marc Márquez, les deux hommes étant finalement crédités du sixième et du huitième temps respectivement.

GP d'Autriche MotoGP - Q1

Q2 - Trois marques et trois pilotes au-dessus du lot

Brad Binder a déjà beaucoup fait parler de lui ce matin, d'abord avec l'annonce de la prolongation du contrat le liant à KTM jusqu'en 2026, puis avec son meilleur temps des EL2 malgré une chute. À l'entame de cette Q2, c'est lui qui s'est porté en tête en premier, avec un chrono de 1'29"206. Mais le pilote KTM n'allait pas s'en sortir si facilement !

Aprilia a sorti l'artillerie lourde en plaçant momentanément trois machines au sommet du classement. Puis Viñales a réussi à confirmer son leadership en 1'28"907, même lorsque Pecco Bagnaia (Ducati) et Fabio Quartararo (Yamaha) sont venus se mêler à l'équation aux premiers rangs. L'avance de l'Espagnol sur les deux champions était alors de plus de deux dixièmes, tandis que Binder se trouvait non loin de là, en quatrième position.

Aleix Espargaró est quant à lui sorti de la lutte avant la mi-séance, la faute à une petite chute au virage 3. L'Espagnol, vainqueur il y a deux semaines à Silverstone, avait dégringolé au dixième rang quand tout le monde a changé de pneu. Il était cependant revenu au stand à temps pour pouvoir lui aussi se mêler à la phase décisive de la séance.

Lorsque l'attaque a repris, Jorge Martín a bien tenté de faire parler son efficacité dans l'exercice du tout lancé, mais Viñales a enfoncé le clou avec un tour bouclé en 1'28"576. Les KTM officielles ont réussi leur coup elles aussi, en se positionnant derrière l'Aprilia #12. Cela restait provisoire, et Bagnaia s'est ensuite chargé de s'intercaler entre Binder et Miller.

Lancé dans un dernier tour, Viñales a dû tirer tout droit au virage 4 en manquant son freinage. C'est sa chance qui s'échappait ! Bagnaia en a profité pour passer en tête, avec seulement 37 millièmes d'avance et le drapeau à damier est venu clore les débats en attribuant la pole position au pilote Ducati.

C'est bel et bien Binder qui complète la première ligne de la grille de départ, tandis que Miller partagera la seconde avec les Ducati d'Álex Márquez et de Luca Marini. Très bien parti hier, Marco Bezzecchi doit se contenter de la septième place et s'élancera devant Miguel Oliveira et Fabio Quartararo.

Johann Zarco partira quant à lui de la quatrième ligne. Il devance Aleix Espargaró et Jorge Martín, parmi les grands déçus de cette séance, le premier à cause de sa chute, le second à cause de plusieurs tours annulés pour avoir dépassé les limites de la piste.

Le départ de la course sprint sera donné cet après-midi à 15h, avant la course principale de ce GP d'Autriche au programme dimanche à 14h.

GP d'Autriche MotoGP - Q2