Qualifs - Bagnaia mène un triplé italien, Márquez à terre

Pecco Bagnaia a signé sa deuxième pole position de l'année à Misano, devant deux autres pilotes locaux, Franco Morbidelli et Marco Bezzecchi. Jorge Martín n'a signé que le quatrième temps alors que Marc Márquez a chuté.

Álex Márquez et Brad Binder dominateurs en Q2

Deux places restaient à attribuer en Q2, pour les deux premiers de la Q1. Brad Binder, Aleix Espargaró, Pol Espargaró (engagé en wild-card ce week-end), Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio ou encore Álex Márquez pouvaient espérer entrer dans la deuxième partie des qualifications mais pas Joan Mir, malade et contraint de déclarer forfait pour le Grand Prix.

Après les premiers relais de tous les pilotes, Binder et Álex Márquez occupaient les deux premières places, devant les frères Espargaró, Aleix et Pol. Di Giannantonio était de son côté cinquième devant Zarco, qui ne croyait pas en ses chances d'atteindre la Q2.

Déjà à terre en EL2, Pol Espargaró est tombé au début de son deuxième relais. Pendant que de nombreux pilotes cherchaient une roue, Binder a préféré rouler seul et son deuxième tour rapide lui a permis de faire passer son avance sur Márquez de 0"095 à 0"335. L'Espagnol a répondu en prenant la tête pour cinq petits millièmes. Aleix Espargaró a amélioré son temps à deux reprises mais il est resté troisième.

Álex Márquez et Brad Binder ont ainsi assuré leur place en Q2. Aleix Espargaró s'élancera de la 13e place sur la grille, devant Fabio Di Giannantonio et son frère Pol. Johann Zarco a pris la sixième place, synonyme de 16e position pour le départ. Les autres pilotes des motos japonaises ont complété le classement, avec Álex Rins dixième devant les trois autres représentants de Honda.

GP de Saint-Marin - Q1

Pecco Bagnaia le plus fort en Q2

Diminué physiquement quelques jours après sa grosse chute au GP d'Aragón mais pas inquiet pour la suite du week-end, Pecco Bagnaia a immédiatement pris le pouvoir en Q2, avec 0"365 d'avance sur Pedro Acosta. Bagnaia a amélioré son propre chrono de 0"347 et a vu Jorge Martín se rapprocher à 0"064. Acosta a également amélioré son temps et il était troisième à la fin de son premier relais.

Enea Bastianini a été le seul des leaders à enchaîner un troisième tour rapide, ce qui lui a permis de passer de la sixième à la quatrième place, devant les frères Márquez, Marc et Álex. Fabio Quartararo, présent en Q3 pour la troisième fois de l'année seulement, a fait comme Bastianini, ce qui lui a permis de remonter au septième rang, alors qu'il était dixième jusque-là. Une fois de retour à son garage, le Français semblait mécontent du comportement de sa Yamaha.

Les pilotes ont repris la piste pour un deuxième et dernier relais. Bagnaia a battu le record de la piste avec un 1'30"304 qui l'a placé 0"341 devant Martín. Franco Morbidelli, qui n'avait pas de temps jusque-là, a surpris en s'invitant au deuxième rang. Binder a pris la quatrième place, tandis que les autres n'ont pas amélioré.

Marc Márquez n'était plus que septième et l'Espagnol a chuté à haute vitesse au virage 15, mettant fin à sa séance. Il a vite dégringolé dans la hiérarchie puisque Marco Bezzecchi a amélioré son chrono à son tour, remontant au troisième rang.

Bagnaia a préféré rentrer à son garage, laissant les autres pilotes tenter de battre son chrono.... ce qu'aucun d'entre eux n'a pu faire. Le pilote Ducati a finalement mené un triplé italien, avec Morbidelli deuxième devant Bezzecchi. Les pilotes de la première ligne sont tous membres de la VR46 Riders Academy, habituée à rouler très souvent à Misano.

En difficulté avec le pneu tendre vendredi, Martín n'a pris que la quatrième place, comme au GP d'Aragón, devant Acosta et Binder. Álex Márquez a signé le septième temps, devant Bastianini et son frère Marc. Quartararo n'a pas pu faire mieux que le dixième temps, devant Maverick Viñales et Jack Miller.

GP de Saint-Marin - Q2