Qualifs - Première pole pour Bastianini !

Le ciel a finalement laissé assez de répit aux pilotes MotoGP pour que l'ensemble des qualifications puisse se dérouler sans pluie. Après deux courtes séances de 15 minutes, c'est Enea Bastianini qui a signé la pole position, la première pour lui en MotoGP, confirmant si besoin était la mainmise de Ducati sur ce Grand Prix d'Autriche.

Q1 - Aleix Espargaró intraitable

Passé à deux millièmes de la qualification directe pour la Q2 ce matin lors des essais libres, Aleix Espargaró s'est placé au sommet du classement dès l'entame de la première séance d'un quart d'heure permettant de repêcher deux pilotes. Il a d'emblée amélioré sa marque dans le tour suivant pour établir une référence en 1'29"430. Dans le même temps, il était rejoint par son frère Pol, qu'il emmenait dans sa roue et qui s'est ainsi porté à 45 millièmes de son aîné.

On l'a vu, Ducati a largement dominé les essais depuis le début du week-end, en plaçant massivement ses pilotes aux avant-postes. Trois représentants du groupe n'étaient cependant pas directement qualifiés pour la Q2, et Luca Marini est celui d'entre eux qui a montré les meilleures dispositions en ce début de séance en se plaçant à seulement 0"068 d'Aleix Espargaró, plus de trois dixièmes devant les autres prétendants à la qualification.

À trois minutes de la conclusion, Marco Bezzecchi et Álex Márquez ont subi l'un derrière l'autre une petite chute dans la dernière partie de la chicane. Un ballet qui aurait presque pu être apprécié pour son esthétisme si le timing n'avait été aussi cruel. Le pilote LCR occupait à cet instant l'avant-dernière place au classement, devant Lorenzo Savadori qui n'avait pas encore posté de chrono, et Bezzecchi était quant à lui huitième, mais le temps allait manquer pour que tous deux se relancent.

Tandis que les deux malheureux rentraient au stand, Andrea Dovizioso est passé de la 13e à la septième place, et Fabio Di Giannantonio et Takaaki Nakagami se sont hissés dans le top 5. Aleix Espargaró a amélioré le temps de référence pour atteindre un meilleur chrono définitif de 1'29"231. En poursuivant son effort, Di Giannantonio s'est porté à la deuxième place, quelques instants avant que Nakagami ne se hisse au troisième rang.

Marini a tenté une ultime attaque et en a été récompensé par le troisième temps. Le drapeau à damier a finalement scellé cette hiérarchie : Marini a manqué la Q2 pour 36 millièmes et Nakagami s'est vu repoussé à la quatrième place pour quatre millièmes de plus.

N'ayant pu améliorer son temps, Pol Espargaró a pour sa part hérité de la 15e place sur la grille de départ. Franco Morbidelli partira de la ligne suivante avec Miguel Oliveira et Stefan Bradl. Bezzecchi est quant à lui repoussé à la 20e place sur la grille, entre Dovizioso et Darryn Binder. Álex Márquez partira dernier.

GP d'Autriche - MotoGP - Q1

Q2 - Quarté Ducati, devant Quartararo

Après avoir dominé la Q1, Aleix Espargaró a d'emblée pris les rênes de la seconde séance avec un temps de 1'29"032. Pour peu de temps cependant, son chrono étant annulé pour dépassement des limites de la piste. Jack Miller avait de toute façon fait mieux dans la foulée, avec un tour bouclé en 1'28"898 qui le plaçait 0"139 devant un autre des pilotes Ducati très en vue, Enea Bastianini, qui venait de dominer les EL4. Leader des EL2 et des EL3, Johann Zarco n'était pas bien loin à cet instant, devancé de seulement quelques millièmes par le pilote Gresini pour compléter un trio Ducati au sommet du classement.

Après le passage habituel par les stands pour équiper les motos d'un pneu arrière adapté au time attack, c'est d'un autre pilote Ducati, en l'occurrence Pecco Bagnaia, qu'est venue la première attaque remarquée. Le pilote italien, victime d'une chute en EL4 à la mi-journée, avait pu récupérer sa moto et s'est porté à un dixième de son coéquipier, alors toujours leader. Puis Bagnaia a enchaîné avec un autre tour parfaitement réalisé, avec à la clé un gain de deux dixièmes qui l'a cette fois porté en tête.

Derrière ce qui était désormais un quatuor de Desmosedici en tête, Joan Mir (Suzuki), Aleix Espargaró (Aprilia) et Fabio Quartararo (Yamaha) se tenaient dans un mouchoir de poche à quatre dixièmes et demi du meilleur temps. Le Français a réussi à trouver la clé dans son septième tour, alors que l'on s'apprêtait à entrer dans la dernière minute de la séance : à la limite, il s'est hissé à la cinquième place à 0"423 de la référence, mais très vite, il a rétrogradé d'une place, sous le coup de l'attaque portée par Maverick Viñales.

Quatre Ducati en tête ? Non, cinq à cet instant ! Jorge Martín s'est en effet hissé à la quatrième place sous le drapeau à damier. L'amélioration de l'Espagnol était toutefois éclipsée par la performance de son rival Enea Bastianini, qui a réussi à aller chercher la pole sur le fil avec un meilleur temps de 1'28"772.

En pole pour la première fois en MotoGP, Bastianini partagera la première ligne avec les deux pilotes officiels Ducati dimanche, Martín devant se contenter de la quatrième place. Le pilote espagnol devancera finalement Quartararo, qui a lui aussi réussi à améliorer son temps dans son tout dernier tour, pour se porter à 0"231 de la pole. Cela relègue Johann Zarco à la sixième place.

Maverick Viñales, Joan Mir et Aleix Espargaró partageront donc la troisième ligne, devant Fabio Di Giannantonio, Álex Rins et Brad Binder.

GP d'Autriche - MotoGP - Q2