Qualifs - Bastianini retrouve la pole devant Viñales et Martín !

Pour la première fois depuis le GP d'Autriche 2022, et donc pour la première fois en tant que pilote officiel Ducati, Enea Bastianini partira de la pole position pour le sprint et la course principale au programme ce week-end à Portimão. Un an après s'être blessé sur place, l'Italien a dominé les qualifications, repoussant les attaques de Maverick Viñales, Jorge Martín ou encore Pecco Bagnaia.

Q1 - Márquez et Acosta verrouillent les premières places

Après une séance très serrée hier après-midi, la Q1 a opposé quelques gros clients, comme Aleix Espargaró, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio ou encore Álex Márquez, ainsi que les quatre pilotes Honda, dont Johann Zarco. L'enjeu pour les 12 pilotes concernés : décrocher l'un des deux tickets de repêchage mis en jeu au cours de ces 15 minutes pour pouvoir ensuite disputer la Q2 et se placer sur les quatre premières lignes de la grille de départ.

Très vite, la lutte s'est réduite à deux pilotes, qui ont tout simplement verrouillé les rangs que tout le monde visait. L'avantage est d'abord allé à Pedro Acosta. Passé à côté de la qualification directe en Q2 pour 39 millièmes hier, l'Espagnol s'est placé en tête à l'issue du premier tour lancé, avec une première référence en 1'38"403. Le pilote Tech3 a enfoncé le clou dans le tour suivant, grapillant quelques centièmes de plus.

Il était déjà essentiellement opposé à Álex Márquez, les deux hommes faisant jeu égal alors que les écarts étaient plus nets dans le trio d'Aprilia qui les suivaient − Aleix Espargaró, puis les pilotes Trackhouse Miguel Oliveira et Raúl Fernández. Les marques établies avec le premier train de pneus n'avaient que peu de valeur, car c'est après le passage par les stands pour changer de gommes que tout s'est logiquement joué, pourtant les deux premières places leur sont restées inaccessibles.

Acosta a confirmé son leadership en gagnant près de trois dixièmes sur son chrono, mais Álex Márquez a d'emblée répliqué avec cinq millièmes de mieux. Aucun d'eux n'a pu améliorer dans le tour suivant, le rookie s'offrant même une petite excursion dans les graviers, cependant l'essentiel était acquis : ils étaient qualifiés pour la Q2.

Pedro Acosta sur la KTM du team Tech3. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Leur avance est en effet restée nette sur Espargaró, bien qu'il ait lui aussi amélioré son temps, si bien que le pilote Aprilia en sera quitte pour occuper la 13e position sur la grille de départ. Fabio Di Giannantonio a pour sa part cassé le groupe de RS-GP en hissant sa Ducati au quatrième rang de cette séance. Il prendra le départ des courses devant Oliveira en cinquième ligne.

Pour les pilotes Honda, la lutte s'est jouée en bas de classement et c'est Johann Zarco qui a eu l'avantage sur ses acolytes en décrochant la 19e place sur la grille.

GP du Portugal MotoGP - Q1

Q2 - Marc Márquez au sol, Bastianini impérial

La phase décisive des qualifications comptait donc une moitié de Ducati, trois KTM, une seule Aprilia et, pour la première fois depuis le GP d'Argentine de l'année dernière, les deux Yamaha − il faut même remonter à 2022 pour les voir directement qualifiées comme elles l'ont fait ce week-end.

La course à la pole position de Marc Márquez a connu un coup d'arrêt dès son premier tour lancé, lorsqu'il a perdu l'avant à grande vitesse dans le virage 15 de la piste portugaise. À peine sur pied après cette grosse cabriole, l'Espagnol sautait sur un scooter pour rejoindre les stands, mais cela lui a coûté un temps précieux. Au même moment, un autre sérieux candidat mordait la poussière : Brad Binder, piégé, à l'inverse, dans un virage à gauche et à vitesse réduite.

Pendant ce temps, le premier chrono en 1'37 apparaissait sur les écrans, posté par Pecco Bagnaia. Jorge Martín y était parvenu lui aussi, avant de voir son tour annulé pour un dépassement incontestable des limites de la piste. De retour avec un pneu tendre neuf, Martín s'est remis sur de bons rails en bouclant un tour en 1'37"8, immédiatement amélioré par Bastianini en 1'37"706. Lui-même vu hors des limites de la piste, Bagnaia n'a pas pu répliquer immédiatement. Lorsqu'il l'a fait, le champion en titre n'a pas réussi à se sortir de la troisième place qu'il occupait. Quant à Martín, il a tenté par deux fois de faire mieux que Bastianini, en vain.

La dernière surprise est finalement venue de Maverick Viñales, malade hier mais auteur ce matin du meilleur temps des derniers essais libres. Jusqu'alors huitième, le pilote Aprilia s'est propulsé à la deuxième place, en bouclant seul un tour qui l'a placé à huit centièmes de la pole position. Pour Enea Bastianini, celle-ci était désormais validée : c'est une première pour lui sous les couleurs de l'équipe officielle Ducati !

La première ligne verra donc les Ducati d'Enea Bastianini et Jorge Martín encadrer l'Aprilia de Maverick Viñales, alors que Pecco Bagnaia a glissé en deuxième ligne, où il sera accompagné par Jack Miller et Marco Bezzecchi. Pedro Acosta partira de la troisième ligne aux côtés de Marc Márquez. Et Fabio Quartararo atteint l'objectif fixé hier puisqu'il complète cette troisième ligne. Álex Márquez n'a pas réussi à afficher de tour rapide durant cette Q2 et il partira donc 12e, derrière Brad Binder et Álex Rins.

La grille de départ ainsi établie vaudra pour le sprint, dont le départ sera donné cet après-midi à 16h heure française, et pour la course principale qui s'élancera dimanche à 15h heure française.

GP du Portugal MotoGP - Q2