Qualifs - Di Giannantonio créé la surprise et mène un quintuplé Ducati

Dans une séance perturbée par une piste momentanément humide et un drapeau rouge, le débutant Fabio Di Giannantonio a surpris en décrochant sa première pole en MotoGP et en emmenant un quintuplé Ducati.

Di Giannantonio créé la surprise, Márquez l'accompagne en Q2

La pluie a fait son apparition pendant les EL4 et les pilotes ont tous entamé la Q1 avec des pneus pluie, avec la volonté d'enchaîner les tours pour avoir la certitude d'être en piste au moment où les conditions seraient les plus favorables. Après avoir échoué à intégrer le top 10 du classement combiné, beaucoup de pilotes de premier plan étaient contraints de passer par cette séance, dont les deux représentants de Suzuki mais aussi Jack Miller, Marc Márquez et Maverick Viñales.

Après les premiers tours de chaque pilote, Miguel Oliveira et Jack Miller occupaient les deux positions de tête, synonymes d'accession à la Q2. Habitués à briller sur piste humide, les deux hommes avaient plus d'une seconde d'avance sur leurs rivaux.

Brad Binder, vainqueur en slicks sous la pluie sur le Red Bull Ring l'an dernier, a été le premier à prendre des pneus pour piste sèche et s'est emparé de la première place, collant près de trois secondes à son coéquipier chez KTM. Ses rivaux ont naturellement fait le même choix et ont amélioré leurs chronos. Michele Pirro est remonté au deuxième rang, mais ces deux performances ont vite été battues.

Jack Miller a pris le pouvoir puis Marc Márquez, qui était dans sa roue, a fait mieux de 0"600. C'est le moment que Fabio Di Giannantonio a choisi pour commencer à se montrer. Le rookie s'est emparé de la première place, 0"591 devant l'Espagnol, profitant de la présence de Miller et Márquez quelques mètres devant lui.

Sous le drapeau à damier, Oliveira est remonté à la deuxième place mais au dernier moment, Miller, Márquez puis Di Giannantonio ont amélioré le meilleur temps. Le pilote Gresini et Márquez ont donc obtenu les deux places pour la Q2. Miller a été le premier éliminé devant Pirro, Oliveira et Binder. Joan Mir n'a pris que la septième place, synonyme de 17e position sur la grille, et c'est encore pire pour Álex Rins, qui sera 21e.

Darryn Binder, auteur du dixième temps, voit déjà sa course compromise puisqu'il devra respecter un long-lap, pour être en EL3 alors que le drapeau jaune a été agité en raison d'une chute d'Enea Bastianini au même endroit, un incident qui prouve selon la direction de course qu'il n'a pas suffisamment ralenti.

Franco Morbidelli, s'élancera en 23e position, devant Maverick Viñales. Andrea Dovizioso sera à une lointaine 26e place.

GP d'Italie - MotoGP - Q1

Di Giannantonio frappe encore, Márquez tombe lourdement

Les pilotes avaient les slicks pour débuter la Q2 mais la pluie a fait son retour au moment où ils prenaient la piste. Marc Márquez a doublé les pilotes qui le devançaient mais il est parti en highside dès le deuxième virage. Lourdement tombé sur la tête et le dos, l'Espagnol a pu se relever immédiatement mais sa moto a été détruite et a commencé à prendre feu, sur la piste, ce qui a entraîné un drapeau rouge.

Les conditions semblaient meilleures quand les pilotes ont repris la piste, toujours en slicks. Márquez en faisait partie mais il s'est arrêté après un unique tour de reconnaissance. Encore dans le rythme de la Q1, Fabio Di Giannantonio a pris la tête après son premier tour rapide, devant Takaaki Nakagami et Johann Zarco. Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia se sont contentés de tours à plus de trois secondes du leader.

Di Giannantonio a amélioré son chrono dans les deux tours suivants et s'est retrouvé devant le duo de VR46, Marco Bezzecchi et Luca Marini. Bagnaia est remonté à la deuxième place, avant d'être à nouveau battu par Bezzecchi, tandis que Quartararo restait distancé, au neuvième rang. Johann Zarco n'était que dixième après avoir décidé de repasser par son box.

De retour en piste, le pilote Pramac a pris la tête à trois minutes du drapeau à damier, pour 0"032. Bezzecchi puis Bagnaia l'ont battu et Di Giannantonio a encore frappé fort, reprenant la première place pour 0"061, en étant cette fois seul en piste. Quartararo est de son côté remonté au cinquième rang.

Sous le drapeau à damier, Zarco a repris les commandes mais Bezzecchi, qui était dans sa roue, a fait mieux. Marini a assuré un doublé temporaire à VR46, brisé par Di Giannantonio, qui a signé sa première pole en MotoGP. L'Italien s'élancera devant un autre rookie, Bezzecchi, Marini assurant un triplé italien. Zarco a signé lé quatrième temps devant Bagnaia, offrant ainsi un quintuplé à Ducati sur ses terres.

Fabio Quartararo a arraché la deuxième ligne en prenant la sixième place, devant Aleix Espargaró, Takaaki Nakagami, Pol Espargaró et Enea Bastianini. Jorge Martín a signé le 11e temps. Le représentant du team Pramac sera pénalisé de trois places sur la grille de départ, pour avoir gêné un pilote dans le dernier tour en EL2. La pénalité bénéficiera à Marc Márquez, qui n'a signé que le 12e temps après avoir repris la piste dans la dernière partie de la Q2.

GP d'Italie - MotoGP - Q2