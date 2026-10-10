Fernández s'offre sa première pole, Márquez et Martín en deuxième ligne

En grande forme depuis le début du week-end, Raúl Fernández a profité d'une Aprilia redoutable à Mandalika pour s'offrir sa première pole en MotoGP, devant Marco Bezzecchi, tandis que les deux premiers du championnat, Jorge Martín et Marc Márquez, n'ont pas réussi à accrocher la première ligne.

Q1 - Festival de chutes, dont deux pour Zarco

Les deux grands favoris pour le passage en Q2 étaient Ai Ogura, seul pilote avec une Aprilia en Q1 alors que la marque domine depuis l'entame du week-end, et Fermín Aldeguer, vainqueur la saison passée sur ce circuit. Ils affrontaient tous les pilotes Honda, dont Johann Zarco, tous ceux de KTM à l'exception de Pedro Acosta, et tous ceux de Yamaha, sauf Fabio Quartararo.

Pour Zarco, la séance a débuté sur une chute au virage 10. Le Français a pu se relever et repartir immédiatement, ce qui lui évitera une pénalité similaire à celle reçue la semaine dernière à Motegi. Il est immédiatement revenu à son garage.

Aldeguer a pris le commandement dès son premier tour rapide, devant Álex Rins. Le pilote Gresini a amélioré sa propre référence mais Ogura a fait mieux, en prenant la tête pour 0"016. Ils étaient les deux pilotes provisoirement qualifiés pour la Q2 à la fin du premier relais. Enea Bastianini était troisième, à 0"150, devant Rins, Luca Marini et Brad Binder. Zarco n'avait pas de chrono à son actif.

Après un passage par la voie des stands, Aldeguer a repris la tête. Des pilotes ont chuté en cascade en l'espace de quelques secondes : Zarco une nouvelle fois, au virage 2, Miller juste derrière lui, puis Ogura au virage 12. Zarco est reparti mais pas Miller et Ogura, dont le passage en Q2 commençait à être menacé. Bastianini est tombé à son tour au premier virage, où Moreira a également été piégé quelques minutes plus tard.

Rins a réussi à se faufiler entre les drapeaux jaunes et a amélioré son temps mais il est resté troisième. Aldeguer et Ogura ont ainsi obtenu les deux places pour la Q2, alors que le pilote Yamaha sera 13e sur la grille.

Bastianini a conclu la séance quatrième, ce qui signifie qu'il s'élancera de la 14e place, devant Marini et Binder. Jack Miller a signé le septième temps de cette Q1 devant Maverick Viñales et Toprak Razgatlioglu, qui n'a pas eu l'air d'être trop gêné après s'être luxé l'épaule en EL2.

Johann Zarco a dû se contenter d'une modeste dixième place, son plus mauvais résultat depuis Jerez 2020 il y a plus de six ans, avec pour maigre consolation d'avoir devancé son coéquipier, Diogo Moreira, et Aleix Espargaró, qui remplace Joan Mir sur la Honda officielle ce week-end.

Q2- Fernández plus fort que les prétendants au titre

Les pilotes Aprilia étaient les favoris après avoir mené les séances disputées vendredi mais Marc Márquez était en tête après son premier tour rapide, devant Marco Bezzecchi et Raúl Fernández. Jorge Martín n'occupait que la sixième place.

Ce n'était que partie remise pour Aprilia. Bezzecchi a pris le pouvoir dans son deuxième tour rapide, en reléguant Márquez à 0"304. Fernández est remonté à la deuxième place et Martín a payé une erreur, ce qui l'a empêché de s'inviter à l'avant.

Le leader du championnat a conclu son premier relais en septième position, derrière Fabio Di Giannantonio, Álex Márquez et Pedro Acosta, et devant Pecco Bagnaia et Franco Morbidelli. Aldeguer et Ogura n'étaient que dixième et 12e, en encadrant Fabio Quartararo.

Marc Márquez a entamé son deuxième relais juste derrière Fernández et Martín. Fernández a pris la tête, Martín est remonté en quatrième position et Márquez a amélioré son chrono tout en restant troisième. Di Giannantonio est passé devant le pilote Ducati officiel, en s'offrant le troisième temps.

Raúl Fernández a battu les favoris pour le titre à Mandalika. Photo de: Trackhouse Racing Team

Bezzecchi a attendu pour repartir à l'assaut du chronomètre... et il a dû interrompre un tour rapide en raison d'un drapeau jaune provoqué par Fermín Aldeguer, tombé au virage 16. Bezzecchi a enchaîné avec un second tour rapide mais n'a pas amélioré son chrono. Márquez et Martín avaient droit à une dernière tentative, mais ils l'ont tous les deux abandonnée en cours de route.

Raúl Fernández a ainsi pu signer sa première pole en MotoGP, devant Marco Bezzecchi et Fabio Di Giannantonio. Les deux premiers du championnat s'élanceront en deuxième ligne, avec Marc Márquez quatrième devant Jorge Martín. Fermín Aldeguer sera à leurs côtés.

Ai Ogura n'a pris que la septième place, devant Álex Márquez, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli et Fabio Quartararo.