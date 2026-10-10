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MotoGP GP d'Indonésie

Fernández s'offre sa première pole, Márquez et Martín en deuxième ligne

Raúl Fernández a décroché sa première pole en MotoGP au GP d'Indonésie, devant Marco Bezzecchi et Fabio Di Giannantonio. Marc Márquez et Jorge Martín partiront de la deuxième ligne.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
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Photo de : Trackhouse Racing Team

En grande forme depuis le début du week-end, Raúl Fernández a profité d'une Aprilia redoutable à Mandalika pour s'offrir sa première pole en MotoGP, devant Marco Bezzecchi, tandis que les deux premiers du championnat, Jorge Martín et Marc Márquez, n'ont pas réussi à accrocher la première ligne.

Q1 - Festival de chutes, dont deux pour Zarco

Les deux grands favoris pour le passage en Q2 étaient Ai Ogura, seul pilote avec une Aprilia en Q1 alors que la marque domine depuis l'entame du week-end, et Fermín Aldeguer, vainqueur la saison passée sur ce circuit. Ils affrontaient tous les pilotes Honda, dont Johann Zarco, tous ceux de KTM à l'exception de Pedro Acosta, et tous ceux de Yamaha, sauf Fabio Quartararo.

Pour Zarco, la séance a débuté sur une chute au virage 10. Le Français a pu se relever et repartir immédiatement, ce qui lui évitera une pénalité similaire à celle reçue la semaine dernière à Motegi. Il est immédiatement revenu à son garage.

 

Aldeguer a pris le commandement dès son premier tour rapide, devant Álex Rins. Le pilote Gresini a amélioré sa propre référence mais Ogura a fait mieux, en prenant la tête pour 0"016.  Ils étaient les deux pilotes provisoirement qualifiés pour la Q2 à la fin du premier relais. Enea Bastianini était troisième, à 0"150, devant Rins, Luca Marini et Brad Binder. Zarco n'avait pas de chrono à son actif.

Après un passage par la voie des stands, Aldeguer a repris la tête. Des pilotes ont chuté en cascade en l'espace de quelques secondes : Zarco une nouvelle fois, au virage 2, Miller juste derrière lui, puis Ogura au virage 12. Zarco est reparti mais pas Miller et Ogura, dont le passage en Q2 commençait à être menacé. Bastianini est tombé à son tour au premier virage, où Moreira a également été piégé quelques minutes plus tard.

 

Rins a réussi à se faufiler entre les drapeaux jaunes et a amélioré son temps mais il est resté troisième. Aldeguer et Ogura ont ainsi obtenu les deux places pour la Q2, alors que le pilote Yamaha sera 13e sur la grille.

Bastianini a conclu la séance quatrième, ce qui signifie qu'il s'élancera de la 14e place, devant Marini et Binder. Jack Miller a signé le septième temps de cette Q1 devant Maverick Viñales et Toprak Razgatlioglu, qui n'a pas eu l'air d'être trop gêné après s'être luxé l'épaule en EL2.

Johann Zarco a dû se contenter d'une modeste dixième place, son plus mauvais résultat depuis Jerez 2020 il y a plus de six ans, avec pour maigre consolation d'avoir devancé son coéquipier, Diogo Moreira, et Aleix Espargaró, qui remplace Joan Mir sur la Honda officielle ce week-end.

Indonesia Grand Prix d'Indonésie - Q1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 9

1'29.639

   173.094  
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 5

+0.090

1'29.729

 0.090 172.920  
3 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 9

+0.195

1'29.834

 0.105 172.718  
4 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 6

+0.240

1'29.879

 0.045 172.632  
5 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 8

+0.398

1'30.037

 0.158 172.329  
6 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 9

+0.609

1'30.248

 0.211 171.926  
7 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 4

+0.718

1'30.357

 0.109 171.718  
8 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 8

+0.865

1'30.504

 0.147 171.439  
9 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 9

+0.893

1'30.532

 0.028 171.386  
10 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 7

+1.064

1'30.703

 0.171 171.063  
11 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 8

+1.086

1'30.725

 0.022 171.022  
12 Spain A. Espargaró Honda HRC 41 Honda 8

+1.428

1'31.067

 0.342 170.380  
Voir les résultats complets

Q2- Fernández plus fort que les prétendants au titre

Les pilotes Aprilia étaient les favoris après avoir mené les séances disputées vendredi mais Marc Márquez était en tête après son premier tour rapide, devant Marco Bezzecchi et Raúl Fernández. Jorge Martín n'occupait que la sixième place.

Ce n'était que partie remise pour Aprilia. Bezzecchi a pris le pouvoir dans son deuxième tour rapide, en reléguant Márquez à 0"304. Fernández est remonté à la deuxième place et Martín a payé une erreur, ce qui l'a empêché de s'inviter à l'avant.

Le leader du championnat a conclu son premier relais en septième position, derrière Fabio Di Giannantonio, Álex Márquez et Pedro Acosta, et devant Pecco Bagnaia et Franco Morbidelli. Aldeguer et Ogura n'étaient que dixième et 12e, en encadrant Fabio Quartararo.

Marc Márquez a entamé son deuxième relais juste derrière Fernández et Martín. Fernández a pris la tête, Martín est remonté en quatrième position et Márquez a amélioré son chrono tout en restant troisième. Di Giannantonio est passé devant le pilote Ducati officiel, en s'offrant le troisième temps.

Raúl Fernández a battu les favoris pour le titre à Mandalika.

Raúl Fernández a battu les favoris pour le titre à Mandalika.

Photo de: Trackhouse Racing Team

Bezzecchi a attendu pour repartir à l'assaut du chronomètre... et il a dû interrompre un tour rapide en raison d'un drapeau jaune provoqué par Fermín Aldeguer, tombé au virage 16. Bezzecchi a enchaîné avec un second tour rapide mais n'a pas amélioré son chrono. Márquez et Martín avaient droit à une dernière tentative, mais ils l'ont tous les deux abandonnée en cours de route.

Raúl Fernández a ainsi pu signer sa première pole en MotoGP, devant Marco Bezzecchi et Fabio Di Giannantonio. Les deux premiers du championnat s'élanceront en deuxième ligne, avec Marc Márquez quatrième devant Jorge Martín. Fermín Aldeguer sera à leurs côtés.

Ai Ogura n'a pris que la septième place, devant Álex Márquez, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli et Fabio Quartararo.

Indonesia Grand Prix du Japon - Q2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

1'28.852

   174.627  
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 9

+0.109

1'28.961

 0.109 174.413  
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 9

+0.196

1'29.048

 0.087 174.243  
4 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 8

+0.266

1'29.118

 0.070 174.106  
5 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 9

+0.300

1'29.152

 0.034 174.039  
6 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 6

+0.380

1'29.232

 0.080 173.883  
7 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 9

+0.427

1'29.279

 0.047 173.792  
8 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 8

+0.534

1'29.386

 0.107 173.584  
9 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 9

+0.556

1'29.408

 0.022 173.541  
10 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 9

+0.934

1'29.786

 0.378 172.810  
11 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 9

+0.938

1'29.790

 0.004 172.803  
12 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 9

+0.985

1'29.837

 0.047 172.712  
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