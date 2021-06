Qualifs - Zarco signe la pole puis mord la poussière !

Débutées avec quelques minutes de retard à cause d'une panne de courant sur le circuit, les qualifications du Grand Prix d'Allemagne auront été… électriques. Entre le trafic qui a pu gêner un certain nombre de pilotes sur cette piste étroite et plusieurs chutes qui ont suspendu les attaques en faisant apparaître les drapeaux jaunes, ces deux quarts d'heure auront été intenses.

Rins et Espargaró dominent la Q1

Álex Rins et Pol Espargaró ont obtenu leur ticket de repêchage pour la Q2 en signant les meilleurs temps de la première partie de ces qualifications. Dès la première série de tours, ils s'étaient placés au sommet du classement.

De retour de blessure hier, deux semaines après avoir été opéré pour une fracture du radius distal près du poignet droit, Rins s'en sort honorablement depuis le début des essais en Allemagne, même s'il a glissé ce matin hors du top 10. Plus rapide que son coéquipier à chaque séance, il a pris les rênes de cette Q1 dans l'espoir de faire partie de l'un des deux pilotes qualifiés pour la Q2, et jusqu’au bout de quart d'heure, il a tenu bon.

Seul représentant de Honda à avoir manqué la qualification directe pour la Q2, Pol Espargaró était le seul autre pilote à avoir roulé en 1'20 en ce début de séance. Une fois les pneus arrière tendres et neufs chaussés cependant, Joan Mir l'a délogé de la deuxième place avec huit petits millièmes d'avance. Espargaró a répliqué en prenant la tête du classement et Luca Marini est revenu à 21 millièmes de Mir, alors qu'il restait encore quatre minutes pour départager les prétendants aux meilleures places.

Rins a produit une nouvelle attaque pour chiper à nouveau la première place à Espargaró, et cette fois ce fut définitif. Pour Mir, en revanche, la situation s'est encore aggravée puisque Marini, Binder, Rossi et même Bastianini l'ont tour à tour fait rétrograder, sans qu'il parvienne à trouver la clé pour s'extraire du ventre mou de ce classement.

Dans la dernière minute de la séance, Franco Morbidelli est tombé dans le dernier virage. Le pilote italien, qui s'est relevé après quelques instants, a perdu une importante opportunité puisqu'il était lancé dans un très bon tour, mais cela a aussi engendré la sortie des drapeaux jaunes alors que beaucoup de pilotes étaient encore lancés dans leur time attack. Parmi les victimes, Maverick Viñales : le pilote Yamaha en a été quitte pour l'avant-dernière place de ces qualifications !

Derrière Rins et Espargaró, qualifiés, Brad Binder a manqué le coche pour 36 millièmes seulement. Il partagera dimanche la cinquième ligne de la grille de départ avec Marini et Bastianini. Valentino Rossi s'élancera de la 16e place devant Mir et Morbidelli. Les pilotes Tech3, Danilo Petrucci et Iker Lecuona, seront quant à eux accompagnés par Maverick Viñales sur la septième ligne. Qualifié dernier, Lorenzo Savadori fait lui aussi partie des pilotes partis à la faute pendant cette séance, de même qu'Iker Lecuona.

Zarco frappe au bon moment

Le quart d'heure décisif de ces qualifications a débuté par une attaque de Marc Márquez, qui a pris les commandes avec un tour bouclé en 1'20"567. Deuxième après son premier tour lacé, Fabio Quartararo a vu son chrono annulé pour dépassement des limites de la piste. Ce n'était toutefois que partie remise, car le Français a enchaîné avec un tour lui permettant de passer en tête. Après la première salve, le temps de référence était donc de 1'20"437.

Déjà sorti du bois ce matin, Jack Miller a réussi à s'intercaler entre Quartararo et Márquez avant la mi-séance. Ducati pouvait par ailleurs compter sur un autre représentant au sommet, avec la quatrième place occupée à ce stade par Jorge Martín.

Et Johann Zarco ? Alors neuvième, il s'est propulsé à son tour à la première place en 1'20"236. En avance dans son tour suivant, le pilote français a toutefois perdu le contrôle de sa Ducati dans le virage 4.

La séance était donc terminée pour Zarco et les drapeaux jaunes étaient de retour, alors que l'on entrait à présent dans la dernière minute de cette séance. Pour ne rien arranger, quelques secondes plus tard, c'était au tour de Takaaki Nakagami de tomber, dans le virage 1. Miller a bien tenté de lancer une ultime attaque une fois que la piste l'a permis, mais en manquant de perdre le contrôle de sa Ducati à la fin de son tour, l'Australien a échoué à améliorer son temps.

Aleix Espargaró, qui avait réussi à s'intercaler entre Quartararo et Miller quelques instants plus tôt, a donc fait main basse sur une première qualification d'Aprilia en première ligne depuis la création du MotoGP et la première pour lui en six ans. Il s'élancera derrière le leader du championnat et Zarco, qui a donc réussi à sauver sa pole position malgré sa grosse chute.

Jack Miller partira de la deuxième ligne avec Marc Márquez, qui a atteint l'objectif qu'il s'était fixé, et Miguel Oliveira. Dans un classement particulièrement compact, avec à peine plus de quatre dixièmes séparant les huit premiers pilotes, Jorge Martín est récompensé par la septième place devant Pol Espargaró, puis Takaaki Nakagami. Pecco Bagnaia, Álex Rins et Álex Márquez formeront quant à eux la quatrième ligne de la grille de départ.

