Qualifs - Marc Márquez sort la pole de son chapeau !

Charger le lecteur audio

Il était 10h50 sur place quand les premières qualifications de la saison MotoGP ont débuté, samedi matin à Portimão. Il faudra désormais se faire à ces nouveaux horaires, conséquence de l'introduction de la course sprint au programme du samedi après-midi. Avant de se concentrer sur cette nouvelle course, dont le départ sera donné à 15h heure locale, il ne fallait pas sous-estimer l'enjeu de la double séance qualificative, déterminante pour la grille de départ qui comptera tout le week-end.

Q1 - Marc Márquez au-dessus du lot

Les essais de vendredi ont envoyé 11 pilotes en Q1, un quart d'heure qui, comme c'était déjà le cas auparavant, met en jeu deux tickets de repêchage pour la Q2. Parmi eux, Marc Márquez, qui s'est installé au sommet de la feuille des temps dès son premier tour… avec un nouveau record à la clé ! La Honda a beau être encore loin du compte selon le champion espagnol, il l'a placée en tête avec une référence de 1'37"675, meilleure que le nouveau record établi hier par Jack Miller.

Au guidon de l'Aprilia qu'il pilote maintenant dans le team RNF, Miguel Oliveira s'est positionné au deuxième rang, à trois dixièmes tout rond du pilote Repsol Honda. Joan Mir a tenté à son tour de faire mieux, en vain. Et cela a visiblement suffi à Marc Márquez qui, après avoir attentivement suivi l'attaque de son coéquipier, a décidé de stopper sa séance, certain de ne pas avoir besoin d'en faire plus pour avoir sa place en Q2.

Les dix autres pilotes ont tout de même repris la piste pour tenter de faire mentir son optimisme. Aucun d'eux n'y est arrivé, mais le classement s'est malgré tout animé derrière lui. On a d'abord vu Brad Binder se propulser de la dernière à la quatrième place, une vraie bonne nouvelle pour le Sud-Africain qui souffre du cou depuis hier. Puis on a assisté à un duel entre Álex Márquez et Miguel Oliveira pour la deuxième place : le pilote Gresini s'en est emparé pour cinq petits millièmes avant que le Portugais réplique et reprenne son rang. Malgré une dernière tentative, le #73 a dû se contenter de la troisième position, laissant le pilote RNF accompagner son frère en Q2.

GP du Portugal MotoGP - Q1

Q2 - Márquez provoque sa chance

Après quelques instants pour se remettre de cette première course au chrono, les deux repêchés ainsi que les dix pilotes les plus rapides d'hier ont repris la piste pour, cette fois, le quart d'heure qui allait attribuer les places sur les quatre premières lignes de la grille de départ. Pour certains, c'était la fin d'un très court répit après une séance d'essais libres terminée 25 minutes plus tôt et qui avait vu plusieurs chutes (Marini, Bastianini et Bagnaia).

Mais ça n'est pas du côté de Ducati qu'il fallait regarder au moment du premier tour bouclé durant cette Q2… Jack Miller, déjà étonnant hier, a une nouvelle fois abaissé le record de la piste avec un chrono de 1'37"549 sur sa KTM ! Le pilote australien a conservé la première place jusqu'au classique passage par les stands pour y monter un pneu arrière neuf destiné à fournir la performance maximale dans le dernier time attack. Il avait sur les talons un trio de Ducati, avec Jorge Martín (+0"081) suivi de Pecco Bagnaia (+0"156) et de Luca Marini (+0"242).

Tout allait se jouer dans les deux derniers tours que chacun pouvait boucler. Et cela a mal commencé pour Miller, parti à la faute dans le virage 3 à trois minutes de la fin et dans l'incapacité par la suite de défendre sa place. Bagnaia en a profité pour prendre la première position en 1'37"290. Jorge Martín a fait reculer encore un peu le pilote KTM en se positionnant à 0"164 de la Ducati #1 et on pensait la première ligne désormais verrouillée.

C'était sans compter sur un Marc Márquez qui a toujours plus d'un tour dans son sac... L'Espagnol était sagement descendu à la dernière place lorsqu'il a lancé son ultime attaque. Intelligemment installé dans la roue d'Enea Bastianini durant toute cette séance, il est allé chercher le tour parfait au moment opportun et, avec un chrono de 1'37"226, il a coiffé tout le monde au poteau !

Marc Márquez s'élancera donc de la pole position pour la première course sprint de l'Histoire ainsi que l'épreuve de dimanche. Il partagera la première ligne avec Bagnaia et Martín. Miguel Oliveira a réussi à s'emparer de la quatrième place, devant Miller et Bastianini. La première Aprilia sera celle de Maverick Viñales, qualifié septième devant les pilotes VR46.

Ces qualifications laisseront les fans français sur leur faim, car Johann Zarco et Fabio Quartararo seront côte à côte sur la quatrième ligne. Ils devanceront Aleix Espargaró, qui est tombé après son premier tour lancé et a par la suite dégringolé au classement jusqu'à la dernière position.

Le départ de la course sprint sera donné à 15h heure locale (16h en France métropolitaine). Disputée sur 12 tours, elle mettra en jeu jusqu'à 12 points pour le vainqueur et récompensera les neuf premiers à l'arrivée.

VOIR AUSSI - La grille de départ du GP du Portugal MotoGP

GP du Portugal MotoGP - Q2