Qualifs - Márquez décroche sa première pole avec Ducati !

Après le passage de la pluie à Jerez, c'est sur une piste humide que se sont disputées les qualifications du GP d'Espagne. Matinée pluvieuse, matinée heureuse pour un Espagnol primé à domicile : Marc Márquez fait en effet son retour en pole position, une première depuis plus d'un an et donc une première pour lui au guidon de la Ducati. Le public a aussi vibré devant les prouesses de Pedro Acosta, avant une chute dommageable pour l'étoile montante du MotoGP.

Q1 - Morbidelli devance les KTM

Avec la présence de trois wild-cards, ce sont 15 pilotes qui ont participé à la Q1, une séance d'un quart d'heure mettant en jeu deux tickets de repêchage pour accéder à la Q2, pour laquelle les dix plus rapides des essais de vendredi après-midi étaient déjà qualifiés. Les KTM et les Aprilia satellites s'y sont illustrées, de même que Franco Morbidelli sur la Ducati du team Pramac.

Compte tenu des conditions, ce fut un quart d'heure de roulage sans interruption pour certains pilotes, mais d'autres ont choisi de passer par les stands et de changer de pneu en cours de route.

Le début de la séance avait vu Brad Binder se porter en tête en 1'48"6, bientôt imité par Dani Pedrosa et Jack Miller, plaçant les trois KTM à un niveau très égalitaire. Sur l'Aprilia aux couleurs du team Trackhouse, Miguel Oliveira les a rejoints au sommet en bouclant un tour en 1'48"4.

Le changement de pneu opéré sur certaines motos a cependant eu un effet notable. Morbidelli a en effet mis tout le monde d'accord avec un temps de 1'47"887, très supérieur à ce que l'on avait vu jusqu'alors. Puis Binder l'a imité en se portant au deuxième rang, à une poignée de centièmes de la Ducati.

Johann Zarco est sorti du bois à son tour pour se hisser à la troisième place. S'il lui manquait deux dixièmes pour espérer s'emparer d'une des deux places permettant de passer en Q2, son dernier tour semblait bien parti pour le voir s'améliorer. Cependant la seconde moitié du tracé lui a finalement coûté trop de temps et le Français a donc validé la troisième position de cette séance, synonyme de 13e emplacement sur la grille de départ.

Un souci a affecté Jack Miller au début de cette séance et, si cela ne lui a finalement coûté que peu de temps de piste, c'est avec un agacement palpable que l'Australien a terminé cette Q1. Ce retard l'a en effet empêché de monter un pneu plus frais pour terminer la séance et il n'a été crédité que du cinquième temps, malgré des conditions dans lesquelles il excelle souvent.

GP d'Espagne MotoGP - Q1

Q2 - Acosta rappelé à l'ordre, Márquez domine

Le ciel commençait à s'éclaircir lorsqu'a débuté la Q2, cependant la piste était encore trop mouillée pour consentir l'utilisation de pneus slicks. Les premières minutes ont repositionné les meilleurs temps dans la fenêtre des 1'47 avec un avantage pour Brad Binder, devant Marc Márquez (1'48"0) et le duo Jorge Martín et Pedro Acosta en 1'48"5.

Le jeune pilote Tech3 a alors suivi une stratégie intelligente en passant au stand avant les autres, bientôt imité par Marco Bezzecchi chez VR46. L'Espagnol a bien failli en profiter pour se porter en tête, puisqu'il a réalisé un tour quasiment parfait une fois revenu en piste. Mais une chute dans le virage 13 a gâché la toute fin de ce tour et l'a éloigné de la bagarre pour une pole à laquelle il aurait pu prétendre.

Dès lors, les chronos se sont enchaînés. Bezzecchi est passé en tête en 1'47"044. Une minute plus tard, c'est Marc Márquez qui s'emparait de la pole provisoire en 1'46"773, tandis qu'au même moment Pecco Bagnaia restait bloqué en 1'48"0. Sitôt son tour bouclé, le #93 s'est lui aussi fait rappeler à l'ordre en risquant la correctionnelle dans le virage 1. Une chute finalement évitée mais un incident qui l'a empêché d'enchainer avec un dernier tour rapide. Il ne le savait pas encore, mais la pole était tout de même acquise...

Bagnaia a ensuite réussi à grappiller quelques centièmes, insuffisant toutefois pour prétendre à la pole, et même pour figurer sur les deux premières lignes de la grille. Derrière Márquez, c'est Bezzecchi qui a validé la deuxième place, malgré un passage par les graviers dans son dernier tour. En dépit de six dixièmes de retard sur le poleman, Martín s'est quant à lui assuré de compléter la première ligne.

Après une première journée compliquée, Binder a réussi à se hisser à la quatrième place. Il a été rejoint sur la deuxième ligne par les Ducati satellites de Fabio Di Giannantonio et Álex Márquez, tous deux à une seconde de la pole.

Quant à Bagnaia, il ouvrira la troisième ligne devant Morbidelli et Bastianini. La quatrième ligne, elle, s'annonce bouillante ! Acosta partira en effet de la dixième place, aux côtés des deux pilotes officiels Aprilia, Maverick Viñales devant Aleix Espargaró.

GP d'Espagne MotoGP - Q2