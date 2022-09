Qualifs - Márquez de retour en pole position !

Charger le lecteur audio

Un temps restées incertaines, les qualifications du Grand Prix du Japon ont finalement pu se tenir avec une heure de retard, une forte pluie ayant stoppé l'action en piste en début d'après-midi. Lorsque l'averse a (brièvement) cessé, les qualifications de la catégorie Moto2, interrompues au drapeau rouge, ont pu se terminer et le programme s'est poursuivi avec la double séance de la catégorie reine, malgré quelques minutes de report supplémentaires à la reprise de la pluie. Les EL3 ont en revanche été annulés.

Au terme de cette journée mouvementée, c'est Marc Márquez qui sort vainqueur puisqu'il partira de la pole position pour la course prévue dimanche à 15h heure locale (8h en France), 16e manche de cette saison MotoGP. Il est le neuvième poleman de cette saison et c'est surtout une première pour lui en trois ans !

Zarco qualifié, Bastianini éliminé

Exceptionnellement, ce week-end, l'accession directe à la Q2 se décidait sur la base de deux séances et non trois, le programme ayant été retardé et réduit pour faire face aux difficultés logistiques de l'enchaînement d'un Grand Prix en Espagne puis au Japon en une semaine seulement. Puisque seuls les EL1 se sont déroulés sur le sec, vendredi, c'est ce classement qui a fait foi, laissant quelques grands noms en dehors du top 10 décisif.

Passé à côté pour un millième seulement Johann Zarco participait ainsi à la Q1, de même qu'Enea Bastianini, quadruple vainqueur cette année, ou encore Jorge Martín, Álex Rins. Franco Morbidelli et Cal Crutchlow en étaient également, alors qu'ils ont longtemps cru pouvoir figurer parmi les dix premiers vendredi.

Puisqu'elle se déroulait sur piste mouillée, cette séance n'a pas suivi le schéma classique avec des machines utilisant deux pneus arrière neufs destinés à extraire le maximum de la performance sur de courtes séries de tours. En pneus pluie, les pilotes sont restés en piste durant l'intégralité du quart d'heure et les chronos se sont graduellement améliorés.

Franco Morbidelli, puis Jorge Martín se sont montrés les plus rapides au début de cette séance. Dans son troisième tour rapide, Johann Zarco est remonté à la deuxième place derrière son coéquipier, avant de passer en tête deux boucles plus tard avec un temps de 1'55"300.

Enea Bastianini s'est hissé au troisième rang et cherchait à poursuivre cette progression lorsqu'il est parti à la faute dans le virage 5, là où il était déjà tombé vendredi. Dans l'impossibilité de reprendre la piste pour la dernière minute, le pilote Gresini a non seulement vu filer la Q2 mais il a également assisté impuissant aux améliorations de ses adversaires. Marco Bezzecchi et Franco Morbidelli l'ont ainsi fait glisser au cinquième rang, ce qui sera synonyme de 15e emplacement sur la grille de départ dimanche.

Au sommet de la feuille des temps, les pilotes Pramac ont gardé l'avantage, le temps établi par Zarco ne pouvant être battu. Martín s'est rapproché de son coéquipier dans son dernier tour, avec tout de même une demi-seconde de retard, mais sa deuxième place n'était de toute façon pas menacée par Bezzecchi et Morbidelli.

Dans l'incapacité de se mêler à la lutte pour le meilleur temps, Rins a placé la Suzuki en 18e position sur la grille et partagera la sixième ligne avec Fabio Di Giannantonio et Álex Márquez. Cal Crutchlow devra quant à lui se contenter de la 23e place.

Takaaki Nakagami a lui aussi repris la piste pendant cette Q1, en dépit d'une blessure à la main droite qui le fait souffrir et continue de saigner, cinq jours après une opération destinée à soigner deux tendons très abîmés dans l'accident survenu dimanche dans le premier tour du Grand Prix d'Aragón. L'état du pilote japonais doit être réévalué ce soir afin de déterminer s'il pourra prendre part à la course ou non. Il est qualifié en dernière position, après une chute survenue dès son deuxième tour dans cette séance, lorsqu'il a perdu l'avant dans le virage 14.

Á noter également les chutes de Darryn Binder (virage 9) et de Raúl Fernández (virage 3), sans conséquences pour les pilotes.

Márquez et Zarco au-dessus du lot

La phase finale des qualifications opposait donc cinq pilotes Ducati (le duo Pramac ainsi que Miller, Bagnaia et Marini), la Yamaha de Fabio Quartararo, les deux Aprilia, deux Honda (Marc Márquez et Pol Espargaró) et deux KTM (Binder et Oliveira).

Le premier tour lancé a une nouvelle fois placé Zarco au sommet de la feuille des temps, avec un temps de 1'56"076, deux dixièmes et demi devant Quartararo. Marc Márquez est passé sous la barre des 1'56 dans le tour suivant, mais Zarco aussi et le Français a alors conservé l'avantage avec 36 millièmes de marge sur le pilote Repsol.

Ce n'était que le début du superbe duel que les deux hommes allaient se livrer. Le #93 est repassé en tête dans la boucle suivante tandis que Zarco faisait un détour par son stand, puis l'Espagnol a encore amélioré sa marque pour afficher un chrono de 1'55"214.

Derrière le duo qui se battait pour la pole, les deux pilotes KTM se sont installés en embuscade, repoussant Quartararo au cinquième rang provisoire. Le Français a encore reculé d'un cran avec l'amélioration d'Aleix Espargaró après dix minutes de séance, avant d'être victime des attaques payantes des derniers instants.

Les officiels Ducati, eux, ont eu du mal à émerger, mais Jack Miller a enfin réussi à se porter à la troisième place à trois minutes de la conclusion, précisément au moment où Miguel Oliveira partait à la faute. Pecco Bagnaia s'est quant à lui retrouvé dernier. Passé au stand pour changer de moto, le pilote italien a eu beau progresser par la suite, il n'a pas réussi à remonter au classement dans des conditions qu'il n'apprécie guère.

Beaucoup plus à l'aise, Zarco est à nouveau venu titiller Márquez avec un tour bien embarqué, avant de perdre du temps dans le dernier secteur et de ne revenir qu'à deux dixièmes du pilote Honda. Il lui restait encore un tour à boucler mais une petite erreur l'a définitivement empêché de détrôner l'Espagnol.

Marc Márquez décroche donc la 91e pole position de sa carrière en Grand Prix, la première depuis sa blessure. Hasard ou non, sa précédente pole remonte précisément au dernier Grand Prix du Japon, disputé il y a trois ans ! Johann Zarco partira quant à lui de la première ligne pour la cinquième fois cette saison.

C'est Brad Binder qui complète le top 3, une première dans sa carrière MotoGP. Le pilote sud-africain a fait main basse sur cette place sous le drapeau à damier après que l'on a vu Maverick Viñales momentanément s'y installer grâce à son dernier tour. En quelques instants, Miller a été repoussé en troisième ligne, également dépassé par Martín et Aleix Espargaró. Quartararo en termine quant à lui neuvième.

Les pilotes auront encore 20 minutes de piste dimanche matin dans le cadre du warm-up, avant le départ de la course qui sera donné à 15h heure locale, soit 8h en France.

