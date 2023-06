Qualifs - Márquez tombe 3 fois, Bagnaia en pole !

Marc Márquez était de toute évidence le plus attendu pour les qualifications du GP d'Allemagne. Battu une seule fois pour la pole position sur cette piste, et jamais vaincu en course, le pilote espagnol était pourtant passé à côté de la séance décisive vendredi et n'avait pu figurer dans le top 10 qui octroyait une qualification directe pour la Q2. Il a donc dû s'employer dès la Q1 pour tenter d'aller malgré tout chercher la pole, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a connu une fin de matinée compliquée puisqu'il est tombé trois fois.

Face aux mésaventures du pilote Honda, le clan Ducati a réussi à maintenir sa domination et c'est Pecco Bagnaia qui a fini par décrocher la pole pour cette septième manche de la saison.

>> La grille de départ du GP d'Allemagne MotoGP <<

Binder et Márquez aidés par leurs slicks

Après une grosse averse à la reprise des essais de la catégorie Moto3, tôt ce samedi matin, la piste du Sachsenring s'est peu à peu nettoyée mais restait humide au début des qualifications. Les motos ont donc commencé à chasser les chronos en pneus rainurés.

Auteur du meilleur temps des essais libres, juste avant les qualifications, Marc Márquez a d'emblée pris la tête du classement avec une très nette avance sur les neuf autres pilotes qui s'affrontaient pendant cette première partie de séance.

Mais alors qu'il était lancé dans une amélioration quelques minutes plus tard, le pilote Honda a une nouvelle fois perdu l'avant, dans le dernier virage. Sans un regard pour sa moto, qui finissait ses galipettes dans les graviers, il est parti en sprint vers son stand pour enfourcher sa seconde machine, celle-ci équipée de pneus slicks.

Au même moment, et alors qu'il restait moins de quatre minutes dans cette séance, Franco Morbidelli s'emparait de la deuxième place, qu'occupait jusqu'alors Miguel Oliveira. Les conditions s'amélioraient peu à peu, permettant aux chronos de tomber : Augusto Fernández en a profité pour à son tour se porter au deuxième rang, désormais à un dixième de Márquez, puis Maverick Viñales a pris le pouvoir en passant de dernier à premier.

Voyant la trajectoire désormais suffisamment sèche, Jack Miller a poussé son coéquipier Brad Binder à passer en slicks… et bien lui en a pris ! Car le Sud-Africain a pu améliorer de 1"8 le temps de Viñales et prendre à son tour les commandes. Voilà qui repoussait Márquez au troisième rang, alors que seuls les deux premiers pourraient passer en Q2…

Binder a enfoncé le clou au tour suivant, mais Márquez aussi a réussi à tirer profit de ses pneus slicks. Il a sauvé sa place de justesse en remontant au deuxième rang (à une seconde de la KTM) dans son dernier tour.

Les autres pilotes, restés en pneus pluie, n'ont pas pu rivaliser dans ces instants décisifs. Viñales a donc obtenu la troisième place, synonyme de 13e position sur la grille de départ, devant Fabio Di Giannantonio et Augusto Fernández.

GP d'Allemagne MotoGP - Q1

Nouvelles chutes pour Zarco et Márquez

Ils étaient donc 12 quelques instants plus tard à partir en lutte pour la pole position, alors que le soleil perçait de plus en plus. Plus d'hésitation désormais, les pneus lisses étaient essentiels.

Mais pour Márquez, les difficultés allaient se poursuivre. Alors que sa première machine venait tout juste de rejoindre le stand, trop abimée pour rouler, le #93 est tombé à nouveau avec la seconde ! Après avoir loupé son freinage au virage 13, il semble avoir été piégé par la ligne blanche et a été envoyé en highside.

Sa séance semblait perdue, d'autant qu'il s'est cette fois relevé en boitillant, mais contre toute attente il a réussi à récupérer sa moto et à rentrer au stand, résolu à ne pas s'arrêter là.

Leader hier, Marco Bezzecchi est lui aussi parti en highside dans ce virage 13 quelques instants après l'Espagnol. Bien qu'heurté par sa moto alors qu'il était au sol, il s'est lui aussi relevé sans trop de difficulté et a pu rejoindre son stand.

Du côté du classement, c'est Ducati qui menait la danse depuis le début de la séance, et Pecco Bagnaia avait pris l'ascendant sur Luca Marini pendant ces coups de théâtre, Jorge Martín s'intercalant ensuite entre eux. À quatre minutes de la conclusion, Fabio Quartararo s'est installé derrière les trois Ducati, devant les KTM de Miller et Binder.

Dans les stands, les réparations de fortune étaient terminées sur la moto de Márquez − en récupérant au passage un aileron venu de la machine de Joan Mir, forfait ce week-end − et l'Espagnol a pu rejoindre à nouveau la piste comme si de rien n'était.

Des qualifications très mouvementées pour Marc Márquez !

La phase décisive du time attack commençait alors, et Johann Zarco a pris le pouvoir. De retour en piste avec seulement quelques douleurs au dos après avoir été fauché hier après-midi, le Français était dans le coup. Bezzecchi, également revenu en piste, a pris la deuxième place avant que Miller ne passe en tête à son tour et repousse le groupe de Ducati. Pour quelques instants seulement, car Marini puis Bagnaia ont repris les commandes.

Les espoirs de Zarco et Márquez se sont arrêtés à moins d'une minute de la fin avec une chute, au virage 11 pour le Français et 1 pour l'Espagnol, accidents dont tous deux se sont relevés indemnes. Pour leurs adversaires ce n'était pas forcément une bonne nouvelle puisque la sortie des drapeaux jaunes en a piégé plusieurs, incapables alors d'améliorer leur temps. Cela a été le cas de Quartararo, qui a vu son meilleur tour annulé et a reculé à la dernière place.

Dans une certaine confusion, c'est Bagnaia qui s'en est le mieux sorti et c'est ainsi qu'il a décroché la pole avec un chrono final de 1'21"409. Marini ne lui a cédé que 0"078 et a obtenu la deuxième place, devant la KTM de Miller. Zarco partira finalement de la deuxième ligne, qu'il partagera avec Bezzecchi et Martín.

Après trois chutes pendant ces qualifications, Marc Márquez a hérité de la septième place sur la grille de départ, devant son frère Álex et Binder. Aleix Espargaró partagera la quatrième ligne avec Bastianini et Quartararo.

C'est avec cette grille de départ que se déroulera cet après-midi la course sprint, à 15h, avant la course principale de dimanche, à 14h.

GP d'Allemagne MotoGP - Q2