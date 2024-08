Qualifs - Martín et Bagnaia seuls au monde, Márquez troisième

Jorge Martín et Pecco Bagnaia ont nettement dominé les qualifications au Red Bull Ring, avec Marc Márquez comme premier poursuivant.

Les KTM dominent la Q1, Acosta et les Français éliminés

Un pilote manquait à l'appel pour ces qualifications, Fabio Di Giannantonio, contraint de déclarer forfait après s'être luxé l'épaule vendredi. Les deux Français, Fabio Quartararo et Johann Zarco, faisaient partie des candidats aux deux places restantes en Q2, et étaient confrontés à la concurrence de plusieurs pilotes KTM : Pedro Acosta, Jack Miller mais aussi Pol Espargaró, engagé en wild-card ce week-end.

Après les premiers relais de tous les pilotes en Q1, Acosta menait devant Miller. Quartararo était troisième, à 0"330, devant Miguel Oliveira et Zarco. Pol Espargaró n'était que 13e après avoir vite écourté son relais, mais il a repris la piste avant les autres pilotes... et s'est porté en tête.

Miller a fait mieux, pour 0"068. Acosta a amélioré son chrono mais il est resté troisième, avant de voir Oliveira lui prendre sa place, en réalisant le même temps qu'Espargaró. Il a été classé derrière lui puisqu'il a fait cette performance après. Les deux places qualificatives restaient hors d'atteinte pour les deux Français, qui ont dégringolé dans la hiérarchie. Sous le drapeau à damier, l'un des rares à améliorer a été Acosta... mais le pilote Tech3 est resté quatrième.

Miller et Espargaró ont ainsi obtenu leur place en Q2. Oliveira pris la troisième place, synonyme de 13e position sur la grille, devant Acosta, passé à seulement 0"024 de la Q2. Quartararo s'élancera de la 15e place, devant Augusto Fernández et Zarco, premier des pilotes Honda, puisqu'il devancera Luca Marini et Joan Mir. Álex Rins ne sera que 21e. Stefan Bradl et Lorenzo Savadori, engagés en wild-card, seront en fond de grille.

GP d'Autriche - Q1

Martín et Bagnaia au-dessus du lot

Dominateur vendredi, les pilotes Ducati ont immédiatement pris le pouvoir en Q2. Pecco Bagnaia a réalisé la première référence, devant Marc Márquez. Miller était troisième devant Maverick Viñales et Brad Binder. Jorge Martín, handicapé par une coupure au pouce de la main gauche, n'était que septième après son premier tour.

Bagnaia a amélioré son chrono, battant le record de la piste qu'il détenait depuis vendredi après-midi. Martín est remonté au deuxième rang dans la foulée. Marc Márquez était toujours troisième à la fin du premier relais, devant Miller, Aleix Espargaró et Enea Bastianini.

Les pilotes sont repassés par la voie des stands avant leur dernier relais. Le premier tour de Bagnaia a été annulé, en raison d'un passage hors de la piste. Martín en a profité pour battre largement le chrono de l'Italien, de 0"394. Bagnaia s'est rapproché à 0"141. Marc Márquez était relégué à plus de six dixièmes, ouvrant une opportunité saisie par Aleix Espargaró, qui lui a pris la troisième place. Márquez a pu répliquer et lui reprendre la position.

Personne n'a pu inquiéter les leaders. Martín sera donc en pole devant Bagnaia, qui a eu un souci technique en fin de séance. Márquez s'élancera à leurs côtés. Ducati s'est offert un triplé mais n'a placé aucun pilote en deuxième ligne, puisqu'Aleix Espargaró a pris la quatrième place, devant Miller et Maverick Viñales.

Bastianini a dû se contenter de la septième position, devant Morbidelli, qui s'est fait une grosse frayeur en évitant la chute de peu à l'avant-dernier virage, et Marco Bezzecchi. Pol Espargaró n'a signé que le dixième temps une chute au virage 3. Il s'élancera devant Álex Márquez et Brad Binder.

GP d'Autriche - Q2