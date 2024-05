Qualifs - Martín en pole devant Bagnaia malgré une chute !

Déjà très performant vendredi, Jorge Martín a confirmé son avantage en signant la pole sur le circuit du Mans, devant Pecco Bagnaia. Les deux hommes ont pourtant fait partie des nombreux pilotes à terre au cours de la Q2.

Q1 - Bastianini et Oliveira brillent, Márquez et Binder éliminés

C'est une nouvelle fois sous le soleil, avec une température ambiante de 21°C et de 31°C sur l'asphalte, et devant un public présent en nombre que les pilotes ont pris la piste pour les qualifications.

Marc Márquez, Enea Bastianini et Brad Binder, tombé trois fois vendredi, étaient contraints de passer par la Q1 et faisaient figure de favoris pour les deux places à prendre dans la deuxième partie de la séance, face à Álex Márquez, Álex Rins et l'ensemble des pilotes Honda, dont Johann Zarco.

L'aîné des Márquez a immédiatement pris le pouvoir et après le premier relais de tous les pilotes, il devançait l'inattendu Miguel Oliveira et Raúl Fernández. Bastianini était quatrième devant Zarco et Rins, alors que Binder a renoncé à un tour rapide lors de sa première apparition en piste.

De retour sur le circuit piste, Marc Márquez a frôlé la chute au premier virage et a dû passer par une zone de dégagement, alors qu'il était dans le sillage de Bastianini. Ce dernier a pris la tête, repoussant l'Espagnol à 0"307. Augusto Fernández est de son côté tombé au dernier virage, et Zarco est lui aussi parti à la faute, à la Chapelle.

Bastianini a amélioré son chrono, record de la piste à la clé, et Oliveira a chipé la deuxième place à Marc Márquez, qui n'a pas pu répliquer en raison des drapeaux jaunes agités après les chutes. Troisième de cette Q1, l'Espagnol sera seulement 13e sur la grille devant Raúl Fernández, Zarco, Rins et son frère Álex Márquez. Joan Mir devra se contenter de la 18e place sur la grille, devant Takaaki Nakagami, Augusto Fernández, Luca Marini et Binder, qui n'a réussi aucun bon tour dans cette Q1, visiblement en raison d'un souci sur sa KTM. Bastianini et Oliveira sont quant à eux passés en Q2.

GP de France MotoGP - Q1

Q2 - Martín en pole après une fin de séance animée

Marc Márquez était l'unique favori absent pour la deuxième partie des qualifications. Jorge Martín s'est positionné en tête dès le début de la Q2, battant à son tour le record du circuit. Il devançait Pecco Bagnaia et Maverick Viñales. Le deuxième tour de Martín l'a vu passer sous la barre des 1'30. Bagnaia et Viñales ont amélioré leurs chronos, sans rivaliser avec le pilote Pramac.

Après ce premier relais, Aleix Espargaró occupait la quatrième place devant Pedro Acosta et Fabio Quartararo, qui a fait un tour de plus que la plupart des pilotes. Le Français, présent en Q2 pour la deuxième fois de l'année, devançait Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Jack Miller et Miguel Oliveira.

De retour en piste, Martín a fait une petite erreur dans son premier tour rapide et les améliorations ont été rares. Dans sa deuxième tentative, le leader est tombé brutalement au changement d'angle dans la chicane Dunlop, mettant fin à sa séance. Bagnaia semblait en mesure de le battre... mais il est tombé à son tour au Chemin aux Bœufs. L'Italien est lui-même allé chercher un extincteur pour éviter un incendie sur sa Ducati. Aleix Espargaró est tombé également, à l'entrée de la chicane Dunlop, tandis que Jack Miller est parti à la faute au Garage Vert.

Les nombreux drapeaux jaunes ont assuré la pole de Martín devant Bagnaia et Viñales. Di Giannantonio est l'un des rares à avoir pu améliorer son chrono en fin de séance et il a pris la quatrième place, devant son coéquipier Bezzecchi, remonté dans le classement sous le drapeau à damier, et Espargaró. Acosta sera septième sur la grille avant Quartararo, Morbidelli et Bastianini, l'un de ceux qui a le plus payé les drapeaux jaunes. Miller et Oliveira complèteront la quatrième ligne.

Cette grille de départ sera valable pour les deux courses du week-end, à commencer par le sprint, ce samedi à 15h00.

GP de France MotoGP - Q2