Jorge Martín en pole, Aprilia s'offre un quadruplé !

Personne ne peut se mesurer à Aprilia à Assen ! La marque italienne est au-dessus du lot depuis le début du week-end mais Marco Bezzecchi, leader des trois premières séances, a finalement laissé la pole se jouer entre Raúl Fernández et Jorge Martín. Un chrono annulé pour le pilote Trackhouse a permis au champion du monde 2024 de signer sa première pole avec la RS-GP.

Q1 - Quartararo et Mir au rendez-vous, Moreira à terre

Cette séance de qualifications s'est disputée sans Fermín Aldeguer, forfait après s'être fracturé une vertèbre en chutant vendredi. Álex Márquez, lui aussi lourdement tombé, était bien présent mais il n'avait pas à participer à la Q1, contrairement à Fabio Quartararo. Le Français devait affronter Joan Mir, Diogo Moreira ou encore Franco Morbidelli.

Directement qualifié en Q2 lors des trois derniers Grands Prix, Moreira était en tête après son premier tour rapide, devant Morbidelli, Brad Binder, Quartararo et Mir. Ce dernier a collé quatre dixièmes à tous ses rivaux en enchaînant un deuxième tour lancé. Quartararo a de son côté été gêné par Maverick Viñales, qui était pourtant dans un tour rapide.

Après un passage par son garage, Quartararo s'est emparé de la première place, pour 0"044. Moreira est tombé à haute vitesse au virage 7 et a fait plusieurs roulades dans les graviers, sans se blesser.

En fin de séance, seul Morbidelli semblait en mesure de battre les deux premiers, mais il a perdu du temps dans le dernier secteur. Quartararo s'est qualifié en Q2 pour la première fois depuis le GP de Catalogne et Mir l'a accompagné.

Troisième de cette séance, Morbidelli a hérité de la 13e place sur la grille du sprint, mais il sera pénalisé de trois places sur la grille de départ de la course principale, demain. Il a devancé Moreira et Binder.

Álex Rins a signé le sixième temps, à 0"814 de Quartararo. Il a devancé Luca Marini, Jack Miller, Maverick Viñales, Augusto Fernández, Cal Crutchlow et Toprak Razgatlioglu.

Q2 - Aprilia sans aucune concurrence

Les pilotes Aprilia étaient favoris après avoir dominé les essais, et Marco Bezzecchi en particulier puisque le leader du championnat a mené l'intégralité des séances disputées avant les qualifications.

Bezzecchi a répondu à l'appel en prenant la tête dès son premier tour rapide, devant Jorge Martín et Pedro Acosta. Raúl Fernández s'est intercalé entre les pilotes Aprilia officiels, ce qui a offert un triplé temporaire à la marque.

Marc Márquez a vu son premier tour annulé en raison d'un passage hors des limites de la piste, avant de prendre une modeste huitième place... également effacée pour un passage dans le vert.

Après ce premier relais, Bezzecchi devançait Fernández, Martín et Acosta. Ai Ogura était cinquième devant Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini et Márquez. Álex Márquez, Fabio Quartarao et Joan Mir n'avaient pas de chrono.

La séance d'Acosta s'est arrêtée tôt en raison d'un énième problème technique. Comme en EL2, la moto s'est arrêtée soudainement. Les problèmes s'enchaînent pour KTM en ce moment, en particulier pour Acosta, qui a eu des soucis en course à Barcelone et à Brno.

Dans son deuxième relais, Martín a pris la tête, 0"041 devant Bezzecchi. Ce dernier a amélioré son chrono... mais il est resté à 0"033 de son coéquipier. Márquez a enfin pu valider un tour, qui lui a permis de remonter au septième rang.

Ai Ogura a pris la deuxième place, à 0"011 de Martín... et Fernández a fait mieux, en prenant la tête pour 0"043. Son chrono a néanmoins été instantanément annulé pour un dépassement des limites de la piste au dernier virage, ce qui a rendu la pole provisoire à Martín.

Aucun pilote n'a amélioré son tour sous le drapeau à damier. Jorge Martín a signé la pole, sa première avec Aprilia et sa 21e en MotoGP, ce qui lui permet d'égaler Fabio Quartararo.

Aprilia a de son côté réalisé un quadruplé. Ai Ogura et Marco Bezzecchi l'accompagneront en première ligne, tandis que Raúl Fernández sera quatrième. Pecco Bagnaia a pris la cinquième palce, devant Fabio Di Giannantonio.

En délicatesse depuis vendredi, Marc Márquez est resté septième, devant Pedro Acosta et Fabio Quartararo. Joan Mir a finalement signé le dixième temps, devant Enea Bastianini. Álex Márquez, diminué après sa chute de vendredi, n'a pas pris la piste dans cette séance, mais il devrait bien être au départ du sprint.