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Résumé de qualifications
MotoGP GP des Pays-Bas

Jorge Martín en pole, Aprilia s'offre un quadruplé !

Jorge Martín a signé sa première pole sur l'Aprilia au GP des Pays-Bas, en profitant d'un chrono annulé pour Raúl Fernández. La marque a dominé la séance, en plaçant ses quatre motos aux quatre premières places.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Luca Marini, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Aileron arrière de course Aprilia

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Joan Mir, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Joan Mir, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
31

Personne ne peut se mesurer à Aprilia à Assen ! La marque italienne est au-dessus du lot depuis le début du week-end mais Marco Bezzecchi, leader des trois premières séances, a finalement laissé la pole se jouer entre Raúl Fernández et Jorge Martín. Un chrono annulé pour le pilote Trackhouse a permis au champion du monde 2024 de signer sa première pole avec la RS-GP.

Q1 - Quartararo et Mir au rendez-vous, Moreira à terre

Cette séance de qualifications s'est disputée sans Fermín Aldeguer, forfait après s'être fracturé une vertèbre en chutant vendredi. Álex Márquez, lui aussi lourdement tombé, était bien présent mais il n'avait pas à participer à la Q1, contrairement à Fabio Quartararo. Le Français devait affronter Joan Mir, Diogo Moreira ou encore Franco Morbidelli.

Directement qualifié en Q2 lors des trois derniers Grands Prix, Moreira était en tête après son premier tour rapide, devant Morbidelli, Brad Binder, Quartararo et Mir. Ce dernier a collé quatre dixièmes à tous ses rivaux en enchaînant un deuxième tour lancé. Quartararo a de son côté été gêné par Maverick Viñales, qui était pourtant dans un tour rapide.

Après un passage par son garage, Quartararo s'est emparé de la première place, pour 0"044. Moreira est tombé à haute vitesse au virage 7 et a fait plusieurs roulades dans les graviers, sans se blesser. 

 

En fin de séance, seul Morbidelli semblait en mesure de battre les deux premiers, mais il a perdu du temps dans le dernier secteur. Quartararo s'est qualifié en Q2 pour la première fois depuis le GP de Catalogne et Mir l'a accompagné.

Troisième de cette séance, Morbidelli a hérité de la 13e place sur la grille du sprint, mais il sera pénalisé de trois places sur la grille de départ de la course principale, demain. Il a devancé Moreira et Binder.

Álex Rins a signé le sixième temps, à 0"814 de Quartararo. Il a devancé Luca Marini, Jack Miller, Maverick Viñales, Augusto Fernández, Cal Crutchlow et Toprak Razgatlioglu.

Netherlands GP des Pays-Bas - Q1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 8

1'31.271

   179.150  
2 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 7

+0.044

1'31.315

 0.044 179.063  
3 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 7

+0.155

1'31.426

 0.111 178.846  
4 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 4

+0.447

1'31.718

 0.292 178.276  
5 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+0.651

1'31.922

 0.204 177.881  
6 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 9

+0.814

1'32.085

 0.163 177.566  
7 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 7

+0.891

1'32.162

 0.077 177.418  
8 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 7

+1.096

1'32.367

 0.205 177.024  
9 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 7

+1.519

1'32.790

 0.423 176.217  
10 Spain A. Fernández Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 7

+1.616

1'32.887

 0.097 176.033  
11 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 8

+1.707

1'32.978

 0.091 175.860  
12 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 6

+1.854

1'33.125

 0.147 175.583  
Voir les résultats complets

Q2 - Aprilia sans aucune concurrence

Les pilotes Aprilia étaient favoris après avoir dominé les essais, et Marco Bezzecchi en particulier puisque le leader du championnat a mené l'intégralité des séances disputées avant les qualifications.

Bezzecchi a répondu à l'appel en prenant la tête dès son premier tour rapide, devant Jorge Martín et Pedro Acosta. Raúl Fernández s'est intercalé entre les pilotes Aprilia officiels, ce qui a offert un triplé temporaire à la marque.

Marc Márquez a vu son premier tour annulé en raison d'un passage hors des limites de la piste, avant de prendre une modeste huitième place... également effacée pour un passage dans le vert.

Après ce premier relais, Bezzecchi devançait Fernández, Martín et Acosta. Ai Ogura était cinquième devant Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini et Márquez. Álex Márquez, Fabio Quartarao et Joan Mir n'avaient pas de chrono.

La séance d'Acosta s'est arrêtée tôt en raison d'un énième problème technique. Comme en EL2, la moto s'est arrêtée soudainement. Les problèmes s'enchaînent pour KTM en ce moment, en particulier pour Acosta, qui a eu des soucis en course à Barcelone et à Brno.

Dans son deuxième relais, Martín a pris la tête, 0"041 devant Bezzecchi. Ce dernier a amélioré son chrono... mais il est resté à 0"033 de son coéquipier. Márquez a enfin pu valider un tour, qui lui a permis de remonter au septième rang.

Ai Ogura a pris la deuxième place, à 0"011 de Martín... et Fernández a fait mieux, en prenant la tête pour 0"043. Son chrono a néanmoins été instantanément annulé pour un dépassement des limites de la piste au dernier virage, ce qui a rendu la pole provisoire à Martín.

Aucun pilote n'a amélioré son tour sous le drapeau à damier. Jorge Martín a signé la pole, sa première avec Aprilia et sa 21e en MotoGP, ce qui lui permet d'égaler Fabio Quartararo.

Lire aussi :

Aprilia a de son côté réalisé un quadruplé. Ai Ogura et Marco Bezzecchi l'accompagneront en première ligne, tandis que Raúl Fernández sera quatrième. Pecco Bagnaia a pris la cinquième palce, devant Fabio Di Giannantonio.

En délicatesse depuis vendredi, Marc Márquez est resté septième, devant Pedro Acosta et Fabio Quartararo. Joan Mir a finalement signé le dixième temps, devant Enea Bastianini. Álex Márquez, diminué après sa chute de vendredi, n'a pas pris la piste dans cette séance, mais il devrait bien être au départ du sprint.

Netherlands GP des Pays-Bas - Q2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 9

1'30.812

   180.055  
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 9

+0.011

1'30.823

 0.011 180.033  
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 9

+0.033

1'30.845

 0.022 179.990  
4 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 9

+0.103

1'30.915

 0.070 179.851  
5 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 8

+0.118

1'30.930

 0.015 179.821  
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 9

+0.143

1'30.955

 0.025 179.772  
7 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 9

+0.319

1'31.131

 0.176 179.425  
8 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 7

+0.412

1'31.224

 0.093 179.242  
9 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 5

+0.504

1'31.316

 0.092 179.061  
10 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 5

+0.692

1'31.504

 0.188 178.693  
11 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 9

+0.792

1'31.604

 0.100 178.498  
12 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 0

 

      
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