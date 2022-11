Qualifs - Martín encore en pole, Quartararo mieux placé que Bagnaia

Charger le lecteur audio

Pour la troisième course consécutive, Jorge Martín a été au dessus du lot en qualifications sur le circuit de Valence, devant un Marc Márquez déterminé à prendre tous les risques ce week-end. Aucun des prétendants au titre ne sera en première ligne puisque Fabio Quartararo a pris la quatrième place et Pecco Bagnaia la huitième.

Viñales et Rins entrent en Q2, Bastianini à la faute

Ce sont bien 12 pilotes qui ont participé à cette première partie des qualifications puisqu'après avoir dû passer des examens à l'hôpital à la suite de sa chute en EL3, Raul Fernández a été déclaré apte juste avant le début de la séance, et a pu retrouver le guidon de sa KTM. L'Espagnol n'a pourtant pas lutté pour les deux places qualificatives en Q2 et c'est rapidement une lutte entre trois pilotes qui s'est dessinée.

Maverick Viñales avait l'avantage sur Enea Bastianini après les premiers tours, mais Álex Rins a pris la tête à la fin de son premier relais, reléguant le pilote Gresini au troisième rang. Au moment où les pilotes ont regagné leur box, Franco Morbidelli était un distant quatrième, avec un retard de 0"424, devant Miguel Oliveira et Álex Márquez, qui a dû s'arrêter en bord de piste en raison d'un problème technique.

Les pilotes ont repris la piste et Pol Espargaró a définitivement perdu toute chance d'atteindre la Q2 avec une chute au virage 2. Viñales a de son côté pris l'avantage sur Rins pour 0"140, avant que Bastianini passe à son tour devant le pilote Suzuki, rétablissant la hiérarchie du début de séance. Rins pouvait-il une nouvelle fois répliquer ? Oui ! L'Espagnol est remonté au deuxième rang, 0"036 derrière Viñales et 0"067 devant Bastianini. La lutte a pris fin avec une chute du pilote Gresini au virage 2, alors que Rins n'a pas réussi à améliorer son chrono.

Viñales et Rins ont ainsi obtenu les deux derniers tickets d'entrée pour la Q2, tandis que Bastianini a dû se contenter de la troisième place, synonyme de 13e position sur la grille. L'Italien s'élancera devant Miguel Oliveira, qui aurait peut-être pu atteindre la Q2 s'il avait été plus performant dans le dernier secteur. Álex Márquez sera 15e sur la grille, devant Morbidelli, Cal Crutchlow et Marco Bezzecchi, à la peine aujourd'hui après ses deux chutes en EL3. Auteur du 11e chrono, Takaaki Nakagami sera pénalisé de trois places et donc dernier sur la grille.

GP de Valence - MotoGP - Q1

Martín intouchable, Quartararo en deuxième ligne et Bagnaia discret

En Q2, la lutte pour la pole a rapidement tourné à l'avantage de Jorge Martín, en tête dès son premier tour rapide devant Jack Miller, Álex Rins, Aleix Espargaró et Fabio Quartararo, tandis que Pecco Bagnaia a transformé ce début de séance en round d'observation et n'occupait que la huitième place. Martín et Rins ont immédiatement regagné leur garage quand d'autres ont enchaîné un deuxième tour rapide.

Le trio de tête est resté inchangé et Quartararo a conclu son premier relais quatrième, devant Joan Mir, Espargaró et Marc Márquez. Bagnaia n'était que 11e, après un seul tour l'ayant relégué à une seconde de Martín. Il ne devançait que Maverick Viñales, qui n'avait pas encore pris la piste. La première tentative du pilote Aprilia l'a placé en quatrième position.

Bagnaia n'a d'abord pu remonter qu'à la septième place. Martín n'a pas réussi à améliorer son chrono et Márquez, qui était juste derrière lui, s'est classé au deuxième rang. Miller s'est exclu de la bagarre pour la pole avec une chute et son coéquipier Bagnaia est resté à distance en signant le sixième temps avant de perdre deux positions en raison des améliorations de plusieurs pilotes, dont Fabio Quartararo, remonté au sixième rang.

En fin de séance, Bagnaia a fait une erreur et Zarco a chuté à son tour. Quartararo a été l'un des rares à améliorer une nouvelle fois son chrono pour prendre la quatrième place, avant un passage sans conséquence dans les graviers. Jorge Martín a conservé la pole, sa cinquième de l'année et la troisième consécutive. Marc Márquez et Jack Miller l'accompagneront sur la première ligne.

Fabio Quartararo sera juste derrière le trio de tête, au quatrième rang, alors que son rival pour la couronne, Pecco Bagnaia, a dû se contenter de la huitième place. Un résultat identique dimanche offrirait le titre à Bagnaia puisque pour être titré, Quartararo doit à tout prix s'imposer en espérant que son rival ne figure pas parmi les 14 premiers.

Álex Rins s'élancera de la cinquième position pour les adieux de Suzuki au MotoGP, devant Maverick Viñales et Brad Binder. Johann Zarco a été classé au neuvième rang après sa chute, devant Aleix Espargaró, en retrait mais néanmoins dans une position favorable dans la lutte pour la troisième place du championnat face à Bastianini. Luca Marini et Joan Mir seront à ses côtés en quatrième ligne.

GP de Valence - MotoGP - Q2