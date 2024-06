Qualifs - Martín prive Bagnaia de la pole, Márquez à terre

Jorge Martín pensait que Pecco Bagnaia avait l'avantage sur un tour mais c'est bien le leader du championnat qui a signé la pole au Mugello, devant son rival et Maverick Viñales. Marc Márquez a retrouvé les premières places en qualifications, même si sa séance s'est conclue sur une chute.

Morbidelli et Fernández dominent la Q1, pas de Q2 pour Quartararo

Auteur du 11e temps vendredi, Fabio Quartararo était contraint de disputer la Q1, notamment face aux pilotes de l'équipe KTM officielle, aux représentants de VR46 et à l'ensemble des pilotes Honda, dont Johann Zarco. Ils visaient tous les deux premières places, les seules permettant d'accéder à la deuxième partie des qualifications.

Après les premières séries de tours rapides, Franco Morbidelli avait l'avantage, avec 0"029 d'avance sur Fabio Di Giannantonio et 0"042 sur Raúl Fernández. Quartararo était quatrième, à plus de deux dixièmes, devant Marco Bezzecchi et Pol Espargaró, engagé par KTM en wild-card et placé devant les deux pilotes de l'équipe officielle.

Les pilotes ont repris la piste et Raúl Fernández a frappé fort, en collant 0"597 à Morbidelli et en signant le meilleur temps depuis le début du week-end. Seulement 12e jusque-là, Binder est remonté au deuxième rang. Morbidelli a repris le pouvoir pour 0"142, ce qui lui a offert le nouveau record de la piste. Quartararo a amélioré son temps mais il s'est retrouvé cinquième. Di Giannantonio semblait en mesure de prendre la tête mais il a dû ralentir en raison d'une chute de Pol Espargaró, éjecté de sa moto en plein milieu de la piste.

Les chronos n'ont plus évolué dans les derniers instants de cette Q1, validant les places de Morbidelli et Raúl Fernández en Q2. Binder a pris la troisième place, synonyme de 13e position sur la grille de départ, devant les deux Fabio de la grille, Di Giannantonio et Quartararo. Marco Bezzecchi s'élancera en 16e place, devant Joan Mir, Zarco et Jack Miller. Pol Espargaró sera 21e devant Lorenzo Savadori, l'autre pilote engagé en wild-card ce week-end.

GP d'Italie - Q1 MotoGP

Martín plus fort que Bagnaia

Impressionnant depuis le début du week-end, Pecco Bagnaia était le favori pour signer le meilleur temps, mais il savait déjà qu'il ne serait pas en pole dimanche puisqu'il a reçu une pénalité de trois places pour un incident avec Álex Márquez vendredi. La sanction ne sera appliquée que pour la course principale et pas pour le sprint.

La Q2 a débuté par un nouvel incident, Marc Márquez ayant gêné Pedro Acosta, sans avoir vu qu'il arrivait à ses côtés. Les pilotes ont très vite oublié ces péripéties. Le premier leader a été Jorge Martín, 0"043 devant Bagnaia, avec à son tour le record de la piste. Maverick Viñales occupait la troisième place devant Marc Márquez. Acosta puis Enea Bastianini ont brièvement privé le #93 de la quatrième position, mais il l'a récupérée dans la foulée.

Bagnaia a été le premier à reprendre la piste. Avec le champ totalement libre, l'Italien n'a pas réussi à améliorer son chrono, alors qu'il était en avance après les trois premiers secteurs. Marc Márquez n'a pas participé à la lutte en fin de séance en raison d'une chute au virage 11.

Martín a, à son tour, échoué à améliorer son chrono, tout comme Viñales, auteur d'une petite erreur dans le dernier virage. Le classement n'a pas évolué et Martín sera donc en pole devant Bagnaia ce samedi pour le sprint, alors que l'Italien sera cinquième sur la grille dimanche. Viñales a pris la troisième place devant Marc Márquez, Enea Bastianini et Morbidelli.

Acosta, unique représentant de KTM en Q2, devra se contenter de la troisième ligne après une erreur en fin de séance. Le seul débutant du plateau a devancé Álex Márquez et Aleix Espargaró. Álex Rins a signé le dixième temps devant les pilotes Trackhouse, Miguel Oliveira et Raúl Fernández.

GP d'Italie - Q2 MotoGP