Qualifs - Encore une pole record pour Bagnaia !

La première ligne de la grille de départ du Grand Prix de Saint-Marin sera la même que la semaine dernière à Alcañiz, avec à nouveau une pole position record pour Pecco Bagnaia !

Bastianini impressionne devant Márquez

La première phase de qualifications a réuni les 14 pilotes les moins rapides des trois premières séances d'essais libres, en lutte pour décrocher l'un des deux tickets de repêchage pour la Q2. D'emblée, les tours en 1'32 se sont multipliés, mais ce n'était qu'un avant-goût de ce qui nous attendait durant la chasse au chrono de ce samedi après-midi.

Dans son troisième tour, Enea Bastianini a pris la tête de cette séance en 1'31"876. Au guidon de la Ducati de 2019, le rookie est apparu imbattable, devançant de plus de quatre dixièmes à cet instant son plus proche poursuivant, en l'occurrence Franco Morbidelli.

Une fois des pneus frais chaussés, Takaaki Nakagami s'est intercalé entre les deux Italiens, puis ce fut au tour de Marc Márquez. Alors que la séance s'intensifiait, les drapeaux jaunes sont sortis pour deux accidents coup sur coup. Brad Binder venait de se hisser au cinquième rang quand il est tombé dans le virage 2, puis dans les secondes suivantes c'est Nakagami, à l'attaque pour encore améliorer son chrono, qui a perdu l'avant dans le virage 9.

Bien que revenu en piste, le Japonais a laissé la voie libre aux autres prétendants à la Q2. Personne n'allait toutefois parvenir à changer la donne au sommet de la feuille des temps. On a pourtant pu observer un curieux final, avec deux duos de pilotes cherchant l'amélioration ultime : Marc Márquez qui s'est placé dans la roue de Stefan Bradl, et juste derrière eux Enea Bastianini qui a pris l'aspiration d'Álex Márquez ! Aucun d'eux n'a réussi abaisser son temps, mais personne n'a été non plus en mesure de les faire trembler et ce sont donc eux qui se sont qualifiés. À noter toutefois que Bastianini est tombé après le drapeau à damier, au moment de rentrer au stand.

Autre chute durant cette séance, celle de Valentino Rossi, qui est tombé dès son premier tour, piégé à grande vitesse dans le virage 15. L'Italien a dû se contenter du 13e temps, synonyme de la 23e place sur la grille aux côtés d'Andrea Dovizioso. Celui-ci a maintes fois rappelé ne pas chercher la performance alors qu'il se concentre essentiellement sur la quête d'une bonne position au guidon de la Yamaha qu'il découvre. Morbidelli, autre revenant ce week-end, partira quant à lui 16e.

Quartararo commence fort et termine au sol

Aleix Espargaró, qui avait initialement été classé 16e des EL3, a pu finalement échapper à la Q1 après avoir récupéré son meilleur temps matinal. Il s'est joint aux autres prétendants à la pole position dans la Q2 : Viñales sur l’autre Aprilia, les deux pilotes Suzuki, les Ducati de Zarco, Miller, Bagnaia et Martín, la Yamaha de Quartararo, la Honda de Pol Espargaró et les deux repêchés de la Q1.

Sans attendre, les plus prompts à se lancer à l'attaque ont affiché des temps de 1'31. Après Aleix Espargaró et Marc Márquez en 1'31"9, Martín en 1'31"8 et Bagnaia en 1'31"6, Quartararo a affiché ses ambitions avec un impressionnant temps de 1'31"367. Alors que ses adversaires sont rentrés au stand, le Français a poursuivi son effort, décalant d'un tour sa stratégie mais sans parvenir à faire mieux.

Pour aborder les cinq dernières minutes de la séance, Marc Márquez a misé sur un nouveau lièvre en la personne de Pecco Bagnaia, contre qui il s'est battu pour la victoire à Alcañiz le week-end dernier. Ce petit jeu n'a finalement pas duré longtemps, l'Espagnol perdant le contrôle dans le virage 9. Dans la foulée, les drapeaux jaunes sont aussi sortis à la fin du tour après la chute d'Aleix Espargaró, alors cinquième.

Désormais seul, Bagnaia a pu sortir le grand jeu. Après s'être rapproché de Quartararo, il a délogé le Français de la pole provisoire avec un gain de trois dixièmes sur la référence initiale du pilote Yamaha. En 1'31"065, le pilote Ducati a battu le record de la piste ! Son coéquipier, Jack Miller, a enchaîné en prenant à son tour l'avantage sur Quartararo. Toujours bloqué sur son premier chrono, le Français avait encore une chance, mais une chute dans le premier virage de son dernier tour a scellé sa défaite.

Imbattable, Bagnaia s'est donc assuré d'un départ de la pole position à domicile, alors que Miller a offert un doublé à Ducati. Et le constructeur italien aura toutes les raisons d'encadrer avec fierté le classement de cette séance, puisque Martín et Zarco partiront eux depuis la deuxième ligne, que complète Pol Espargaró sur la Honda. Marc Márquez, Aleix Espargaró et Rins formeront la troisième ligne, devant Viñales, Mir et Bastianini.

