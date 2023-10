Qualifs - Pole record pour Martín, Bagnaia seulement sixième

Une nouvelle fois, Jorge Martín a fait parler sa vitesse en qualifications sur le circuit de Buriram, avec le record de la piste à la clé. Pecco Bagnaia n'a pas pu lutter pour la pole, tandis que Fabio Quartararo et Johann Zarco devront se contenter d'une quatrième ligne sur la grille de départ.

Duo de la fratrie Márquez

Les frères Márquez ont rapidement pris le pouvoir dans cette première partie des qualifications, avec Álex devant Marc. Pol Espargaró occupait la troisième place à la fin de son premier relais, devant Fabio Di Giannantonio et Jack Miller.

Lorsque les pilotes ont repris la piste, Raúl Fernández s'est intercalé entre les deux frères Márquez, avec seulement 0"022 de retard sur le leader. Marc Márquez a pu répliquer en s'emparant de la première place et dans la foulée, Di Giannantonio a pris la deuxième place.

Sous le drapeau à damier, Álex Márquez a repris la tête et a ainsi obtenu sa place en Q2, tout comme son aîné. Troisième de la Q2, Di Giannantonio sera 13e sur la grille de départ, devant Raúl Fernández, Miller, Takaaki Nakagami, Pol Espargaró et Franco Morbidelli. Joan Mir devra se contenter de la 19e place devant Miguel Oliveira et Enea Bastianini, distancé ce week-end.

GP de Thaïlande MotoGP - Q1

Martín frappe fort, Bagnaia déçoit

Marco Bezzecchi a été le premier leader en Q2, devant Brad Binder et Fabio Quartararo, la plupart des autres pilotes attendant leur deuxième tour rapide pour accélérer le rythme. Quartararo s'est emparé de la première place mais Bezzecchi a fait mieux de 0"245. Jorge Martín a remis les chronos à l'heure en battant le record de la piste une première fois et en prenant la tête pour 0"298.

Binder s'est intercalé à la deuxième place mais Bezzecchi a pu repasser devant lui. Aleix Espargaró a conclu son premier relais au quatrième rang, devant Quartararo et Pecco Bagnaia, relégué à 0"778 du leader au moment de regagner son garage. Johann Zarco était quant à lui septième, devant Maverick Viñales, tandis qu'Álex et Marc Márquez n'avaient pas encore de tour rapide à leur actif.

Les pilotes ont repris la piste et Bezzecchi a été le premier à frapper fort, en s'emparant de la première place pour 0"008. Bagnaia est de son côté remonté à la troisième position, alors que Martín n'a pas amélioré sa référence. Binder a chipé la troisième place à Bagnaia et le second tour rapide de Martín lui a redonné le pouvoir, définitivement cette fois. Dans la foulée, Luca Marini a surpris en remontant au deuxième rang et Aleix Espargaró a signé le troisième temps.

Aucun des leaders n'a amélioré son chrono sous le drapeau à damier, assurant la pole de Martín devant Marini et Espargaró. Bezzecchi sera en deuxième ligne, en quatrième position, devant Binder et Bagnaia, auteur d'une performance décevante puisque ce n'est que la quatrième fois de l'année qu'il a manqué la première ligne. Cela ne l'avait pas empêché de gagner à Jerez et à Mandalika.

Álex Márquez a finalement pris la septième place devant Marc Márquez, Viñales et les deux Français du plateau, Quartararo et Zarco. Augusto Fernández, qualifié directement en Q2 pour la première fois de sa carrière, a signé le 12e temps.

GP de Thaïlande MotoGP - Q2