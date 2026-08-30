Quartararo assume des erreurs au terme d'un GP d'Aragón catastrophique

Dans une dernière saison décidément crépusculaire avec Yamaha, Fabio Quartararo sort d'un nouveau zéro pointé au Grand Prix d'Aragón, après un abandon sur casse mécanique lors du sprint puis une course de dimanche constellée d'erreurs coûteuses qui l'ont contraint à terminer bon dernier des pilotes à l'arrivée, à savoir en 18e position.

L'épreuve de ce dimanche n'avait pourtant pas particulièrement mal commencé : certes, au bilan, le Français - parti 17e - ne gagnait pas de position, mais au moins était-il dans la lutte avec les pilotes autour de lui durant le premier tour.

Toutefois, c'est dès la fin de cette boucle initiale que les choses ont pris un mauvais tournant - ou n'ont justement pas pris de tournant, c'est selon - quand, à l'aspiration de plusieurs motos devant lui dans la ligne droite de retour, il s'est retrouvé en fâcheuse posture au freinage qui suivait.

Fabio Quartararo (Yamaha) Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

"Au premier tour, j'ai dépassé, je crois que c'était [Enea] Bastianini ou [Brad] Binder", a-t-il expliqué devant la presse, dont Motorsport.com. "Ensuite, il m'a repassé, [Luca] Marini m'a passé. J'avais trois motos devant [dans la ligne droite arrière], j'ai freiné bien avant eux, mais la moto est partie en glisse, je suis parti tout droit."

"[Le premier tour] n'était pas si mauvais que ça", a-t-il ajouté sur Canal+, "mais avec l'aspiration, [...] j'ai freiné un petit peu avant [le point de freinage normal] mais je suis parti totalement large."

Cette sortie, qui le reléguait à la 22e et dernière place du classement à la fin du premier tour, allait être suivie par d'autres, notamment une après la mi-course, alors qu'il était revenu, grâce à sa remontée et à plusieurs abandons devant lui, à la porte des points et sur les talons de la Yamaha Pramac pilotée par Toprak Razgatlioglu.

Je pense avoir fait un tour 15 secondes plus lent et, malheureusement, je me suis retrouvé vraiment, vraiment loin derrière.

"Derrière Toprak", a-t-il ajouté devant les médias à Alcañiz, "j'ai complètement bloqué l'avant dans le virage 7, je suis parti large et j'ai perdu, je pense, quelques secondes. Et ensuite, j'ai complètement bloqué et je me suis retrouvé dans le gravier. Je pense donc avoir fait un tour 15 secondes plus lent et, malheureusement, je me suis alors retrouvé vraiment, vraiment loin derrière."

Quand il lui a été directement demandé s'il s'agissait d'un problème sur sa Yamaha ou d'erreurs de sa part, il a répondu : "Non, c'est moi, j'essaie juste d'aller le plus vite possible, mais je perds l'avant, je perds l'arrière, et on n'a pas du tout réussi à trouver quelque chose ce week-end."

"Je savais que ce week-end serait difficile. Je n'en ai rien tiré de positif. Je vais donc essayer de comprendre, mais j'arrêterai d'essayer 100 choses différentes en un week-end", a-t-il conclu, en référence aux expérimentations menées pendant les essais déjà évoquées ce samedi, quand il allait jusqu'à se qualifier de "pilote d'essais" pour son équipe en Aragón.