Quartararo s'attend à voir Bastianini en lutte pour le titre

Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia sont indéniablement les deux hommes forts du championnat depuis deux saisons. Sacrés Champions du monde respectivement en 2021 pour le Français et en 2022 pour l'Italien, ils ont décroché 19 victoire sur un total de 37 podiums à eux deux lors de ces deux saisons, et leur affrontement n'a laissé que peu de chances au reste de leurs concurrents.

Néanmoins, parmi eux, Aleix Espargaró et Enea Bastianini se sont révélés. Le premier, dont la carrière touche à sa fin, est parvenu à tout assembler avec Aprilia après de longues années de développement pour enfin remporter une victoire et surtout multiplier les très bons résultats au point de rester dans le trio de tête du championnat jusqu'au dernier Grand Prix. Le second, qui n'en est qu'au tout début de son aventure en MotoGP, a surpris tout le monde. Vainqueur dès le premier Grand Prix la saison dernière, au nez et à la barbe des leaders de la catégorie, il a su petit à petit imposer son nom parmi les meilleurs et finalement chiper cette troisième place du championnat à Espargaró.

Cette performance remarquée ne restera pas sans suite, d'après Quartararo, qui s'attend à voir Bastianini aux avant-postes en 2023. "Je dirais que c'est l'un des favoris pour le championnat parce que c'était seulement sa seconde saison l'an dernier, et quelle saison !" a-t-il résumé à la chaîne américaine NBC Sports. "Quatre victoires, des podiums... Il a commis des erreurs et il est beaucoup tombé, mais ce n'était que la seconde saison de sa carrière."

Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia et Enea Bastianini, le podium final du championnat 2022.

L'arrivée de Bastianini dans l'équipe Ducati d'usine aux côtés de Bagnaia devrait lui permettre de monter encore d'un cran, et cette situation, possiblement déstabilisante pour le Champion du monde en titre, sera scrutée de près par Quartararo. "Je pense que ça sera bien de voir la bagarre avec Pecco dans l'équipe d'usine Ducati. Ensemble, ils ont remporté 11 courses l'an dernier. Ça sera l'équipe la plus forte, mais quand votre coéquipier est plus fort que vous... Ce sera une super bataille à regarder", a-t-il affirmé.

Il faut dire que Bastianini a fait le spectacle la saison passée en affrontant Bagnaia à plusieurs reprises dans des duels qui ont tenu en haleine jusqu'aux plus hauts responsables de Ducati, notamment lors du Grand Prix de Malaisie qui pouvait permettre à Bagnaia de décrocher le titre. En revanche, pour le Français, force est de constater que sa rivalité avec le nouveau #1 ne s'est pour l'instant faite qu’au niveau des points engrangés. Les deux hommes ont en effet un compteur vierge en ce qui concerne leurs duels en piste.

Une situation peu commune, lorsque l'on se remémore les affrontements qui ont pu avoir lieu par le passé entre les prétendants au titre. Rien qu'entre 2017 et 2019, Marc Márquez et Andrea Dovizioso avaient multiplié des fins de course à couper le souffle, dans des luttes haletantes pour les victoires. Mais Quartararo et Bagnaia n'ont en réalité jamais été en phase dans leurs performances.

"On n'a jamais eu de bagarre vraiment excellente en piste, l'un face à l'autre. Parfois je gagne et il chute, ou il gagne et je chute", a rappelé le pilote français. "On n'a jamais vraiment eu de bonne bagarre ensemble mais ça va venir, ça va venir bientôt."

Quartararo compte en effet sur des progrès de Yamaha pour enfin être en mesure de se battre à armes égales avec le pilote Ducati. Le constructeur sait pour sa part qu'il n'a pas le droit à l'erreur s'il ne veut pas le voir céder à la tentation de d’autres marques...