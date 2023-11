Quartararo : Bagnaia favori dans le "nouveau monde" qu'est le MotoGP

Sur une série de week-ends de course plus rassurants dernièrement, Fabio Quartararo s'estime en capacité de réaliser un week-end satisfaisant, au Qatar, alors que le pilote français dispose encore d'une cartouche stratégique au niveau des risques envisageables concernant la pression limite des pneumatiques. Ce point, qui avait posé problème l'an dernier au pilote Yamaha, sera plus aisé à utiliser comme une force, ce week-end, tandis qu'il n'a encore reçu aucun avertissement à ce sujet cette saison.

"L'année dernière", se souvient Quartararo lors de son point presse de jeudi, "j'ai eu la pression à 2,4 [bar] au lieu de 1,9… J'avais 0,5 de plus pendant toute la course et ça s'était très, très mal passé avec ça... Bien sûr qu'il va falloir jouer avec la pression. On n'a pas encore de warning [des commissaires] donc je pense que c'est le moment de jouer. On le joue à chaque fois, et on dit 'allez !' Et à chaque fois, on passe de pas beaucoup ! Mais au final, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir cette carte sous la main."

Une arrivée dans le top 5 en course pourrait donc être envisageable, aux yeux du Français. "Ouais", lance-t-il avec entrain. "Il y a un nouvel asphalte et ça a un petit peu changé, mais l'année dernière, on a fait P9 [neuvième à dix secondes du vainqueur Bastianini, ndlr] et le setting de la moto était totalement différent. Je pense qu'on est beaucoup mieux que l'année dernière et qu'en début de saison. On espère donc faire une course comme en Malaisie, terminer un peu plus proches du vainqueur."

"Un nouveau monde" par rapport à 2021

Historiquement, la Yamaha se comporte bien sur ce circuit de Doha. Néanmoins, Quartararo estime qu'un monde sépare les caractéristiques des différentes motos du plateau entre ces dernières années et cette édition 2023, au point de rendre les comparaisons peu pertinentes.

"Historiquement, oui, mais je pense que ça a tellement changé dans les deux dernières années que c'est un nouveau monde", commente-t-il. "Je ne m'attendais pas à être sur le podium en Inde et on l'a fait. En Malaisie, sincèrement, je ne pensais pas que nous serions aussi performants, aussi rapides… Il est donc un peu difficile de comprendre pourquoi l'on est rapides sur des circuits sur lesquels l'on ne doit pas aller vite ; et que des circuits où l'on doit [être rapides], on ne l'est pas…"

"Sincèrement, je pense que l'on n'a pas encore localisé exactement où il faut améliorer et j'espère que l'on va faire un résultat comme en 2021 [il avait terminé cinquième, à trois secondes du vainqueur, son équipier d'alors, Maverick Viñales, ndlr]."

Plus largement, Fabio Quartararo sera bien entendu l'un des nombreux observateurs de la lutte que se livrent Francesco Bagnaia et Jorge Martín pour le titre des pilotes 2023. L'Italien, leader du général, dispose d'une première occasion ce week-end d'être couronné, avant la finale de Valence. Au moment de donner son avis sur le côté où penche la balance selon lui, le Français hésite peu.

"Je vais dire Pecco, pour ce qu'il a fait aussi en Malaisie", annonce-t-il ainsi. "Je pense que ça l'a reboosté, ça faisait pas mal de temps que Martín terminait devant, devant, devant, devant… Il était quand même beaucoup plus rapide que lui, et que tout le monde, d'ailleurs ! Et là, il a vraiment retrouvé un coup de boost, donc je dirais que c'est Pecco."