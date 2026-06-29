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Quartararo au bout de l'effort à Assen : "J'ai souffert du syndrome des loges"

Fabio Quartararo a vécu un Grand Prix des Pays-Bas particulièrement éprouvant sur le plan physique. En souffrance dans les derniers tours, le Français a été gêné par un syndrome des loges au bras droit, aggravé par l'exigence du tracé d'Assen et une Yamaha toujours trop lourde.

Téha Courbon
Publié:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Fabio Quartararo a vécu un Grand Prix des Pays-Bas particulièrement éprouvant physiquement. Toujours en difficulté, tant dans son pilotage que mentalement au guidon d'une Yamaha qui ne le satisfait pas, le Français a terminé huitième ce dimanche, profitant notamment des nombreuses chutes devant lui.

"C'était long, physique et pas vraiment agréable, mais je pense qu'on a maximisé notre performance avec le résultat qu'on a obtenu aujourd'hui", a-t-il déclaré aux médias dont Motorsport.com. "Je ne me sens pas très bien en ce moment avec la moto, surtout en course, donc je pense qu'on peut être satisfaits de ce qu'on a accompli."

Interrogé sur son rythme, le pilote Yamaha a reconnu avoir rapidement atteint ses limites, notamment en fin d'épreuve, lorsque le poids et les contraintes de la moto sur l'exigeant circuit d'Assen ont ravivé des douleurs aux bras.

 "Au moins sur les dix derniers tours, j'ai souffert du syndrome des loges dans le bras", a-t-il confié. "Pas à gauche, mais à droite. J'ai déjà été opéré trois fois, oui. Mais ce circuit est vraiment physique, et surtout notre moto, qui n'a pas de grip et qui est très lourde… donc je souffre un peu plus."

Le syndrome des loges est une surpression des muscles de l'avant-bras provoquée par un effort intense. Il réduit la circulation sanguine et comprime les nerfs, entraînant douleur, perte de force et difficulté à contrôler la moto. De nombreux pilotes de MotoGP en souffrent et finissent par se faire opérer.

Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing)

Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Mais j'ai quand même réussi à garder la meilleure position possible, parce que Marc [Márquez] finit septième, je crois, et il était dix secondes devant. Donc je savais que je n'allais pas faire mieux que septième. Dix secondes, c'était trop. Peut-être que j'étais deux ou trois secondes plus rapide, mais pas suffisamment."

Quartararo continue toutefois de souligner les difficultés structurelles de sa machine, entre manque d'adhérence et motricité limitée, qui rendent chaque week-end davantage dépendant des conditions de piste que de la performance pure.

“Sincèrement, c'était plus de la lutte qu'autre chose", a-t-il renchérit. "Je ne fais pas un très bon départ, mais un bon premier freinage. J'ai réussi à passer, je crois que j'étais sixième ou septième, mais ensuite, je sais qu'avec le manque de moteur, on avait du spin en sixième. Entre la cinquième et la sixième, la roue glissait, donc on voit qu'il y a clairement un souci."

"J'espère qu'ils vont prendre en compte tous ces détails, parce qu'il n'y a pas une seule chose qu'on arrive à faire correctement. J'ai réussi à faire un peu les choses différemment, parce que la piste a énormément de grip."

"Ici, on a eu de la chance dans les premiers tours, la piste avait un peu plus de grip que sur d'autres circuits. Mais quand c'est des circuits comme le Mugello par exemple, il n'y a pas de grip. Après la Moto2, on passe et c'est mort, donc on verra comment ça se passe, mais sincèrement, ce n'était pas une course où j'ai vraiment pris du plaisir."
 
Désormais, le regard est tourné vers la suite du calendrier, en Allemagne, et surtout vers les vacances d'été. "On va se reposer, bien s'entraîner pour le Sachsenring, on sait que ça sera une piste très compliquée, parce que c'est un circuit qui tourne énormément, mais voilà, ça va faire du bien aussi de couper [après]", a-t-il déclaré sur Canal+.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud

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