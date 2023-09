Quartararo contrarié par l'enthousiasme de Yamaha après le test

Les réactions avaient de quoi dérouter dans le clan Yamaha après le test de Misano. Fabio Quartararo comptait énormément sur cette journée pour avoir un avant-goût des préparatifs du constructeur japonais pour la saison 2024, avec au cœur des attentes le nouveau moteur. Des attentes très rapidement douchées par le Français.

"J'attendais plus de puissance", confiait Quartararo à l'issue du test, précisant qu'il en attendait "beaucoup plus" de la part de Yamaha, sans chercher à cacher sa déception : "C'est un peu difficile de dire quelque chose de vraiment positif sur le moteur."

Ces propos tranchaient totalement avec ceux du team manager de l'équipe, Massimo Meregalli. "[Les ingénieurs] attendaient une différence de vitesse de pointe par rapport à l'ancien moteur et c'était mieux dans ce qu'on a vu", assurait l'Italien, résolument optimiste : "C'était une journée positive, rien d'extrême mais on a avancé point par point et les résultats correspondaient aux attentes."

Ce jeudi à Buddh, Fabio Quartararo est revenu sur ces réactions diamétralement opposées, s'étonnant du discours tenu par son patron. "Au test de Misano, on a vu les commentaires du team manager et les miens, qui étaient noir et blanc, totalement différents", a confirmé El Diablo auprès de DAZN, tenant à insister sur l'absence de progrès : "Je peux clairement voir que ce test a été décevant et qu'il n'était pas au niveau des attentes. Nous n'avons pas fait de pas en avant, pas du tout. Mais si le team manager dit que c'est mieux, il faut l'écouter."

Quartararo semble s'inquiéter de la communication positive de Meregalli, aux antipodes de ses sensations sur la moto à Misano. À un moment où Yamaha doit redoubler d'efforts pour progresser, il préfèrerait sentir une équipe plus soucieuse de ses analyses.

"Au final, l'un dit blanc et l'autre dit noir. Je pense que les commentaires du pilote sont un peu plus importants, c'est le pilote qui teste les motos et qui sent si c'est plus facile à piloter ou pas. Si on commence [comme ça] et que nous sommes pas en accord, c'est sûr que 2024 sera identique voire pire."

Avec Ruben Carballo Rosa