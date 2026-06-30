Quartararo "reconnaissant" envers Yamaha et prêt à "relever un nouveau défi"

Après l'annonce, ce matin, de son départ de Yamaha à la fin de la saison, Fabio Quartararo a adressé un mot de remerciement et une déclaration empreinte de gratitude au constructeur qui l'accompagne depuis 2019.

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D'abord recruté par son équipe satellite, ce qui avait à l'époque provoqué un certain étonnement dans le championnat, Quartararo a très vite su s'approprier la Yamaha pour briller en piste. Se dévoilant comme un excellent pilote, capable notamment de se battre en duel face à Marc Márquez dès sa première année, il a largement dépassé les performances qu'il avait pu réaliser dans les petites catégories et rappelé à tout le monde pourquoi on lui prédisait les plus belles réussites dès ses jeunes années.

Ses premières victoires sont arrivées dès 2020, avant son sacre en 2021 et une nouvelle saison de lutte pour le titre l'année suivante. La machine s'est ensuite grippée à mesure que Yamaha perdait en performance et la frustration a grandi par rapport à des résultats en chute libre. À l'heure des adieux, le Français de 27 ans veut néanmoins retenir ce que cette longue union lui a apporté.

"Après huit saisons incroyables, le moment est venu pour moi de tourner une page importante de ma carrière", écrit Fabio Quartararo sur ses réseaux sociaux.

"Je tiens à remercier sincèrement Yamaha pour m'avoir donné ma chance au plus haut niveau, pour la confiance accordée dès le début et pour le soutien constant tout au long de ces années. J'ai énormément grandi, autant en tant que pilote qu'en tant qu'homme, et j'en serai toujours reconnaissant."

"Ensemble, nous avons vécu des moments inoubliables : un titre de champion du monde, onze victoires, de nombreux podiums et pole positions, mais surtout une aventure humaine et sportive exceptionnelle qui restera gravée à jamais."

"Yamaha n'a pas seulement un team pour moi, c'est une partie de mon histoire, de mon parcours et de ce que je suis devenu aujourd'hui."

"À titre personnel, je ressens désormais que c'est le bon moment pour relever un nouveau défi, découvrir de nouveau horizons et entamer un nouveau chapitre avec une motivation intacte."

"Merci pour tout. À jamais reconnaissant."

Fabio Quartararo a fait le choix de quitter Yamaha l'hiver dernier. Motorsport.com révélait dès le mois de janvier sa décision de rejoindre Honda. Un nouveau défi en effet, pour celui qui n'a jusqu'à présent connu qu'une seule marque en MotoGP, mais qui rejoindra un constructeur montrant depuis deux ans des signes notables de progression.

L'officialisation de son arrivée chez Honda est attendue prochainement, de même que l'annonce d'un nouveau duo formé par Jorge Martín et Ai Ogura dans l'équipe d'usine Yamaha, qu'Álex Rins va lui aussi quitter.