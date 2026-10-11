Quartararo à 0"159 de Di Giannantonio : "Il m'a manqué un tour"

Avec une Yamaha encore en difficulté, Fabio Quartararo a une nouvelle fois été le seul pilote de la marque capable de jouer le top 10 à Mandalika, et il ne lui a pas manqué grand-chose pour obtenir la huitième place.

Parti 12e, Quartararo a gardé sa position au départ, avant de profiter des chutes de Fermín Aldeguer et Pecco Bagnaia, puis de doubler Luca Marini à mi-course. En fin d'épreuve, il s'est rapproché de Fabio Di Giannantonio et avait un petit espoir de le doubler, mais il a échoué à 0"159 du pilote VR46 sous le drapeau à damier.

Le Français s'est satisfait de sa prestation dans cette course éprouvante. "Il faisait chaud !", a résumé Quartararo. "C'était physique parce que j'ai attaqué jusqu'à la fin vu que j'ai vu que Diggia avait du mal, mais il m'a manqué un tour. Et j'ai détruit mes pneus dans les cinq derniers tours."

"Je suis vraiment content de la course. J'ai eu beaucoup de mal dans les cinq derniers tours mais j'ai pu garder ma place et je pense que c'est un assez bon résultat."

"J'ai pris du plaisir", a souligné Quartararo. "Au Japon, je ne pense pas que j'ai pris beaucoup de plaisir avec l'essence, mais ici j'en ai pris un petit peu plus. J'ai vraiment réussi à pousser jusqu'au dernier tour – pas de problème d'essence, juste de la dégradation normale des pneus, donc je pense que c'était positif."

Fabio Quartararo a pris la neuvième place au GP d'Indonésie. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Entre la forte chaleur, une moto lourde dans les changements de direction et qui n'avait pas un comportement facile au freinage, Quartararo a dû se battre pour ce résultat : "Franchement c'était dur, [je suis] fatigué. On avait un peu de difficultés avec le poids de notre moto, et à la fin de course, franchement, c'est fatiguant les changements de direction rapide – le 7-8, le 11-12 – donc franchement c'était assez dur, mais ça n'allait pas être facile, de toute façon."

"On sait qu'après le Moto2 et le Moto3, les conditions de piste changent beaucoup", a-t-il rappelé. "J'avais des soucis pour bien freiner au virage 1 et au virage 10, mais mes sensations avec l'avant n'étaient pas mauvaises donc j'ai pu compenser un peu. Il y a toujours des détails."

Samedi, Fabio Quartararo confiait étudier la possibilité d'utiliser le pneu tendre en course. Yamaha lui a finalement conseillé d'opter pour la prudence en prenant le medium, comme tout le reste du plateau, et le champion du monde 2021 n'a pas vraiment de regrets.

"Je voulais partir avec le soft parce qu'hier, j'ai réussi à faire de très bons chronos, même dans le dernier tour, je pense que je pouvais faire un 1'30"5. Après, là j'ai réussi à faire 1'30"9 à cinq tours de la fin, donc ce n'était pas une mauvaise option."

"C'était très, très dur [que le pneu tendre] fasse la distance, mais je voulais un petit peu prendre ce risque-là", a-t-il reconnu. "Mais en vrai, le medium était bien aussi, donc je pense qu'on n'aurait pas fait mieux avec le soft."