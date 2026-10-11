Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Bezzecchi voit le titre "plus perdu que gagné" pour lui

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Bezzecchi voit le titre "plus perdu que gagné" pour lui

Zarco "frustré" par son week-end : "Je dois garder une marge, trop de marge"

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Zarco "frustré" par son week-end : "Je dois garder une marge, trop de marge"

"Un week-end parfait" et plutôt inespéré pour Marc Márquez

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
"Un week-end parfait" et plutôt inespéré pour Marc Márquez

Raúl Fernández à deux doigts de la victoire

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Raúl Fernández à deux doigts de la victoire

Hadjar change encore de moteur et va devoir partir des stands à Singapour

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
Hadjar change encore de moteur et va devoir partir des stands à Singapour

Fermín Aldeguer s'est fracturé la main lors de sa chute

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Fermín Aldeguer s'est fracturé la main lors de sa chute

Quartararo à 0"159 de Di Giannantonio : "Il m'a manqué un tour"

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Quartararo à 0"159 de Di Giannantonio : "Il m'a manqué un tour"

Troisième, "le maximum" pour Martín en Indonésie, avant de bonnes courses à venir

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Troisième, "le maximum" pour Martín en Indonésie, avant de bonnes courses à venir
Réactions
MotoGP GP d'Indonésie

Quartararo à 0"159 de Di Giannantonio : "Il m'a manqué un tour"

Fabio Quartararo se satisfait de son top 10 au GP d'Indonésie, avec néanmoins le petit regret de ne pas avoir réussi à arracher la huitième place à Fabio Di Giannantonio.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Avec une Yamaha encore en difficulté, Fabio Quartararo a une nouvelle fois été le seul pilote de la marque capable de jouer le top 10 à Mandalika, et il ne lui a pas manqué grand-chose pour obtenir la huitième place.

Parti 12e, Quartararo a gardé sa position au départ, avant de profiter des chutes de Fermín Aldeguer et Pecco Bagnaia, puis de doubler Luca Marini à mi-course. En fin d'épreuve, il s'est rapproché de Fabio Di Giannantonio et avait un petit espoir de le doubler, mais il a échoué à 0"159 du pilote VR46 sous le drapeau à damier.

Le Français s'est satisfait de sa prestation dans cette course éprouvante. "Il faisait chaud !", a résumé Quartararo. "C'était physique parce que j'ai attaqué jusqu'à la fin vu que j'ai vu que Diggia avait du mal, mais il m'a manqué un tour. Et j'ai détruit mes pneus dans les cinq derniers tours."

"Je suis vraiment content de la course. J'ai eu beaucoup de mal dans les cinq derniers tours mais j'ai pu garder ma place et je pense que c'est un assez bon résultat."

"J'ai pris du plaisir", a souligné Quartararo. "Au Japon, je ne pense pas que j'ai pris beaucoup de plaisir avec l'essence, mais ici j'en ai pris un petit peu plus. J'ai vraiment réussi à pousser jusqu'au dernier tour – pas de problème d'essence, juste de la dégradation normale des pneus, donc je pense que c'était positif."

Fabio Quartararo a pris la neuvième place au GP d'Indonésie.

Fabio Quartararo a pris la neuvième place au GP d'Indonésie.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Entre la forte chaleur, une moto lourde dans les changements de direction et qui n'avait pas un comportement facile au freinage, Quartararo a dû se battre pour ce résultat : "Franchement c'était dur, [je suis] fatigué. On avait un peu de difficultés avec le poids de notre moto, et à la fin de course, franchement, c'est fatiguant les changements de direction rapide – le 7-8, le 11-12 – donc franchement c'était assez dur, mais ça n'allait pas être facile, de toute façon."

"On sait qu'après le Moto2 et le Moto3, les conditions de piste changent beaucoup", a-t-il rappelé. "J'avais des soucis pour bien freiner au virage 1 et au virage 10, mais mes sensations avec l'avant n'étaient pas mauvaises donc j'ai pu compenser un peu. Il y a toujours des détails."

Samedi, Fabio Quartararo confiait étudier la possibilité d'utiliser le pneu tendre en course. Yamaha lui a finalement conseillé d'opter pour la prudence en prenant le medium, comme tout le reste du plateau, et le champion du monde 2021 n'a pas vraiment de regrets.

"Je voulais partir avec le soft parce qu'hier, j'ai réussi à faire de très bons chronos, même dans le dernier tour, je pense que je pouvais faire un 1'30"5. Après, là j'ai réussi à faire 1'30"9 à cinq tours de la fin, donc ce n'était pas une mauvaise option."

"C'était très, très dur [que le pneu tendre] fasse la distance, mais je voulais un petit peu prendre ce risque-là", a-t-il reconnu. "Mais en vrai, le medium était bien aussi, donc je pense qu'on n'aurait pas fait mieux avec le soft."

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Troisième, "le maximum" pour Martín en Indonésie, avant de bonnes courses à venir
Article suivant Fermín Aldeguer s'est fracturé la main lors de sa chute

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Zarco "frustré" par son week-end : "Je dois garder une marge, trop de marge"

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Zarco "frustré" par son week-end : "Je dois garder une marge, trop de marge"

Fermín Aldeguer s'est fracturé la main lors de sa chute

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Fermín Aldeguer s'est fracturé la main lors de sa chute

Bezzecchi orchestre la symphonie Aprilia, Márquez perd la cadence

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Bezzecchi orchestre la symphonie Aprilia, Márquez perd la cadence
Plus de
Fabio Quartararo

Un point pour Quartararo : "Je m'attendais à finir à cette place"

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Un point pour Quartararo : "Je m'attendais à finir à cette place"

GP du Qatar toujours maintenu : les pilotes se sont résignés

MotoGP
MotoGP
GP du Qatar
GP du Qatar toujours maintenu : les pilotes se sont résignés

Une belle "cabriole" pour Quartararo : "Heureusement, rien n'est cassé"

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Une belle "cabriole" pour Quartararo : "Heureusement, rien n'est cassé"
Plus de
Yamaha Factory Racing

Les pilotes encourent 5000€ d'amende s'ils ne participent pas aux événements promotionnels

MotoGP
MotoGP
Les pilotes encourent 5000€ d'amende s'ils ne participent pas aux événements promotionnels

Quartararo pénalisé par un problème d'essence : "Le top 10 était possible"

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Quartararo pénalisé par un problème d'essence : "Le top 10 était possible"

Quartararo épargné par la dégradation des pneus : "Pour une fois que ça marche"

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Quartararo épargné par la dégradation des pneus : "Pour une fois que ça marche"

Dernières actus

Bezzecchi voit le titre "plus perdu que gagné" pour lui

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Indonésie
Bezzecchi voit le titre "plus perdu que gagné" pour lui

Zarco "frustré" par son week-end : "Je dois garder une marge, trop de marge"

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Indonésie
Zarco "frustré" par son week-end : "Je dois garder une marge, trop de marge"

"Un week-end parfait" et plutôt inespéré pour Marc Márquez

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Indonésie
"Un week-end parfait" et plutôt inespéré pour Marc Márquez

Raúl Fernández à deux doigts de la victoire

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Indonésie
Raúl Fernández à deux doigts de la victoire