MotoGP GP de Malaisie

Quartararo doute des progrès du V4 de Yamaha en un an

Fabio Quartararo reste pessimiste quant aux chances de Yamaha à Sepang, où la course de l'an dernier avait joué un rôle déterminant dans la décision du constructeur de passer au moteur V4.

Rachit Thukral

Publié: 29 oct. 2026, 11:30

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Fabio Quartararo affirme qu'il n'a pas l'intention de profiter du Grand Prix de Malaisie, ce week-end, pour comparer le moteur V4 actuel de Yamaha au premier prototype engagé en course en 2025, laissant entendre que les progrès réalisés en un an restent limités.

Le constructeur japonais avait testé sa moto 2026 sur le circuit de Sepang l'an dernier, en engageant son pilote d'essais Augusto Fernández en tant que wildcard. Il s'agissait de la deuxième apparition en course du moteur V4 de Yamaha, alors que la marque évaluait la possibilité d'abandonner son architecture à quatre cylindres en ligne.

Un an plus tard, la décision de Yamaha de revoir radicalement sa moto n'a toujours pas porté ses fruits. Quartararo a exprimé à plusieurs reprises sa frustration face au manque de compétitivité du constructeur durant la saison 2026.

Le retour à Sepang pourrait permettre de mesurer les progrès réalisés avec le V4, mais le Français estime que les 17 premières courses de la saison ont déjà donné une idée claire de l'évolution de la moto.

"Nous avons vu au cours des 17 premières courses le chemin parcouru entre le quatre-cylindres en ligne et le V4", a-t-il déclaré. "Mes chronos seront désormais plus rapides que lors des essais de pré-saison en février, parce que j'ai beaucoup plus d'expérience avec la moto. Mais nous savons ce qui a changé entre le début de l'année et aujourd'hui. Je n'ai donc pas vraiment besoin de ça pour voir la différence."

Quartararo avait réalisé un week-end solide à Sepang l'an dernier, en décrochant une place sur la deuxième ligne en qualifications avant de terminer cinquième des deux courses.

Il semble toutefois peu probable qu'il puisse rééditer ces performances, les longues lignes droites du circuit étant susceptibles de mettre en évidence le déficit de puissance de la M1.

"Je ne suis pas vraiment optimiste", a-t-il reconnu. "Nous savons comment se sont déroulés les essais ici en début d'année. Nous savons que c'est un circuit où le moteur joue un rôle très important et que tous les pilotes ont effectué énormément de tours ici. Ce sera donc difficile. Mais c'est un circuit que j'aime bien et je donnerai le maximum pour exploiter le potentiel de notre moto."

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