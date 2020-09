Quartararo : Espargaró favori "s'il ne fait pas d'erreur"

Tu as dit que tu pensais que le medium était le pneu pour la course, mais tu as fait des progrès avec le tendre en EL3 : y-a-t-il une chance pour que tu l'utilises en course ?

Je courrai avec le medium demain, car il garantit un assez bon rythme. J'ai un bon rythme avec les deux pneus medium neufs. Dans la matinée, j'étais content car j'ai fait deux time attack avec le soft, qui était bien plus rapide. Mais dans l'après-midi, j'ai essayé un medium usé et mon temps au tour était vraiment similaire alors que j'ai fait 21 tours ; donc je pense que c'était assez bon et ce sera donc le medium que je prendrai sur la course.

Penses-tu pouvoir attaquer pour gagner des positions demain ou s'agit-il plutôt de survivre et espérer le meilleur résultat possible ?

Oui, je vais attaquer car je pense que c'est très important ! Je ne vais pas rester dans ma position. Ce n'est pas une question de survie mais de remontée ! Je vais donc faire de mon mieux pour être à 100%.

Lire aussi : Espargaró en pole, mais moins confiant de pouvoir gagner

Penses-tu que les KTM seront de grandes rivales pour le championnat cette saison ?

Oui, je pense qu'elle seront des concurrentes majeures pour le championnat. Ils ont déjà fait des tests à Misano et pas mal de tours au Mans l'an dernier. Barcelone est aussi un endroit où ils sont très rapides. Ce seront des concurrents tout au long de la saison.

Dovi a dit hier que tu pouvais peut-être ressentir qu'il est plus fort maintenant ; est-ce que tu ressens de la pression à ce niveau ?

Non, mais je vois qu'il est plus fort. Je ne ressens pas la pression mais je vois qu'il va vite. Toutefois, nous nous y attendions, honnêtement ! Je m'attendais aussi à ce qu'il gagne à Brno et j'ai terminé devant lui et nous sommes parvenus à lui prendre des points alors que nous ne nous y attendions pas. Mais ici, nous nous attendons aussi à ce qu'il gagne : il a déjà gagné le week-end dernier et nous ne sommes pas dans la meilleure position pour le faire. Avec Pol [Espargaró], Nakagami, le rythme est aussi très rapide donc il faudra voir si Pol ne fait pas d'erreur demain. Car je pense que s'il n'en fait pas, c'est lui qui gagnera la course demain, avec Mir qui sera aussi en lutte.