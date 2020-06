Devenir pilote officiel sans avoir gagné ne gênerait pas Quartararo

Révélation de la saison 2019, Fabio Quartararo tentera cette année de faire encore mieux que sa cinquième place au championnat, obtenue notamment grâce à sept podiums. La victoire s'est refusée à lui jusqu'à présent, bien qu'il en soit passé tout près à Misano et Buriram, où Marc Márquez l'en a privé sur le fil, toutefois le jeune Niçois fait partie des favoris pour monter sur la plus haute marche cette année.

Il affirme cependant ne pas en faire une obsession, et ce en dépit du fait qu'il intégrera l'an prochain l'équipe officielle Yamaha en remplacement de Valentino Rossi. "Ça ne me dérangerait pas d'arriver dans l'équipe factory Yamaha sans avoir gagné une course, parce que je donne le maximum à chaque fois. Et si cela arrive, si je n'ai pas encore gagné, alors ce sera comme ça", répond Fabio Quartararo à Motorsport.com lorsque nous l'interrogeons sur cette éventualité.

Avant de faire son entrée en MotoGP, Quartararo n'avait remporté qu'une course en Championnat du monde, le Grand Prix de Catalogne 2018 où il s'était imposé en Moto2. Cette performance l'avait remis sur le devant de la scène, puis une heureuse série de hasards avait incité Yamaha France à proposer son nom pour prendre la place laissée vacante dans l'équipe sponsorisée par Petronas après l'échec des contacts avec Dani Pedrosa et Jorge Lorenzo. "Personne n'aurait pu imaginer qu'il se serait aussi bien intégré. Et quiconque dit l'avoir pressenti ment", reconnaît un membre de son équipe.

"Jamais de ma vie je n'ai travaillé aussi dur que maintenant et je ne doute pas de mes capacités, mais gagner une course de MotoGP est une chose extraordinaire. J'essaierai d'y arriver de toutes mes forces, mais ce ne serait pas un problème si j'arrivais là-bas sans en avoir gagné une seule", conclut Quartararo.

Avant de se lancer à nouveau en quête de victoires, Fabio Quartararo se remet progressivement dans le bain. Présent sur la Côte d'Azur depuis quelques jours, il a pris la piste jeudi sur le Circuit Paul Ricard, au guidon d'une R1 préparée par Tech Solutions. Il s'agissait pour lui d'une première séance en piste depuis la fin des essais MotoGP de pré-saison, il y a près de quatre mois, et c'était l'occasion de retrouver des sensations de vitesse à un mois du premier Grand Prix.