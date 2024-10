Quartararo hors du top 10 : "Je m'attendais à mieux sur ce GP"

Fabio Quartararo affichait sa confiance en arrivant à Buriram, un circuit qui pouvait selon lui jouer sur les forces de la Yamaha. La première journée d'essais le pousse finalement à revoir ses objectifs à la baisse. Même s'il a longtemps joué le top 10 pendant les Essais, le champion du monde 2021 a dégringolé au 12e rang en fin de séance, et a jugé les performances de la M1 trop mauvaises sur un tour.

"La journée n'a pas été très positive pour nous", a déploré Quartararo. "Le rythme était plutôt bon parce qu'on a attaqué comme des fous depuis le début mais on a clairement vu qu'il nous manque beaucoup de grip dans le time attack. On n'est pas en mesure d'être rapides. C'était assez similaire aux autres au niveau du rythme mais on attaque des fous alors qu'ils économisent juste le pneu. Il nous en manque beaucoup. Ce n'était pas vraiment une bonne journée pour nous."

"Je m'attendais à mieux sur ce GP", a-t-il résumé. "Sincèrement, je ne m'attendais pas à être si loin, surtout sur un tour. Je suis un peu déçu de cette journée. Je ne m'attendais pas à avoir un rythme tellement rapide mais je ne m'attendais pas à être si lent dans le time attack, donc il faut comprendre pourquoi. C'est le même problème que d'habitude : le grip. En sortant du dernier virage, du premier virage, du virage 3, des virages lents, on n'a pas de contact à l'arrière et c'est clairement ce qui fait défaut, surtout sur un tour."

Cette roue arrière qui a tendance à perdre le contact avec sol représente le "plus gros problème" de Yamaha selon Quartararo, en tendant sa machine instable : "Dans le dernier virage, on tourne, on sent clairement le traction control, donc on n'avance pas, mais dès qu'on prend du grip, c'est super agressif, on a du wheeling et on n'avance pas non plus. Donc on n'arrive jamais à avoir cette sensation de grip et d'adhérence pour essayer de trouver cette partie où on peut exploiter le pneu."

Ce déficit d'adhérence perturbe également le comportement de la moto en abordant les virages, avec des difficultés pour réduire la vitesse : "La moto bouge beaucoup, elle tangue beaucoup. Je ne voulais pas faire ce genre de freinage, parce qu'en soulevant autant le pneu arrière, on perd juste du temps. Dès qu'on veut freiner plus fort, la moto tangue beaucoup et on ne freine vraiment qu'avec le pneu avant. Le pneu arrière ne nous aide jamais à nous arrêter et c'est l'une des choses que l'on doit vraiment améliorer."

"Même quand l'arrière est au sol, il a zéro grip, même au freinage", a ajouté Quartararo. "Quand je dis qu'on manque d'adhérence, c'est en motricité mais aussi pour nous arrêter."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ces problèmes illustrent selon le Français la mauvaise direction prise par Yamaha ces dernières années. Il perçoit une immense différence par rapport à sa première saison en MotoGP : "Quand on compare à 2019… C'était il y a longtemps, mais quand on regarde les temps des Ducati en 2019 et maintenant, il y a plus d'une seconde d'écart et j'ai fait un meilleur temps en 2019 [avec la pole, ndlr] que cet après-midi, donc on voit qu'il y a clairement un manque de potentiel sur le grip et c'est quelque chose qu'on avait avant. Même si ça n'était pas super, on en avait beaucoup plus que maintenant."

La nouvelle carcasse introduite par Michelin en 2020 a pu redistributer les cartes mais pour Quartararo, le mal n'est pas là, Yamaha ayant simplement eu plus de difficultés que ses rivaux à progresser : "Je ne sais pas, parce qu'en 2019, on a essayé la nouvelle carcasse. Pas sur ce circuit, parce qu'on a le même problème sur tous les circuits, mais on avait essayé ce pneu à la nouvelle carcasse en 2019 et, pour nous, il fonctionnait très bien."

"Je pense juste que, petit à petit, on a perdu du grip et les autres en ont gagné, ils ont gagné du turning et nous non. Je pense qu'on n'a jamais vraiment fait un pas en avant pour trouver quelque chose de beaucoup plus positif. Mais il va falloir le trouver, parce que là, c'est vraiment bizarre de ne pas trouver cette solution, au moins la direction sur les sorties de virage."

Avec Léna Buffa

