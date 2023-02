Quartararo impatient : "Énormément de nouveautés" chez Yamaha

Charger le lecteur audio

Le MotoGP approche de la fin d'une trêve hivernale qui avait pour mission de reposer les corps et les esprits après un championnat 2022 long et une lutte pour le titre dont le dénouement n'est intervenu qu'à la toute dernière course, à Valence au mois de novembre. Blessé deux fois à la main à la fin de la saison puis dès le début de la pause, Fabio Quartararo a dû se résoudre à prendre un peu de repos, avant de remonter en selle en janvier pour des entraînements à moto qui l'ont rassuré : son poignet va "très bien", assure-t-il, et c'est un Quartararo en forme physiquement qui se tourne maintenant vers ses retrouvailles imminentes avec sa MotoGP.

"J'ai pu vraiment faire un bon hiver. Je suis parti aux États-Unis pendant trois semaines, et surtout dans les dix derniers jours j'ai pu faire de la moto donc je pense que ça devrait aller", s'est félicité le Champion du monde 2021 en intervenant dans le cadre de la conférence de presse donnée par Canal+ pour le lancement de la saison de sports mécaniques.

Aujourd'hui, c'est un Fabio Quartararo impatient qui compte les heures avant de reprendre la piste, vendredi pour le début des essais officiels de Sepang. Arrivé en Malaisie à temps pour voir rouler le pilote essayeur Yamaha à la fin du Shakedown Test, le Français a pu observer de près la préparation de la séance qui, à partir de vendredi, réunira les titulaires dans la préparation du championnat à venir, et son envie de s'y replonger n'a fait que grimper d'un cran.

"J'ai eu l'opportunité d'assister à la dernière journée de test en Malaisie avec Cal Crutchlow. Ça a l'air bien, ça a l'air plutôt bon", a-t-il fait savoir au sujet du potentiel perçu, "mais je préfère attendre vraiment le verdict et finir les trois jours de tests. J'ai vraiment hâte de commencer les premiers tests dans deux jours."

Si les informations qui ont fuité du paddock de Sepang en marge de ce Shakedown se sont révélées encourageantes, avec notamment un gain de vitesse de pointe qui n'est pas passé inaperçu pour la Yamaha, Quartararo n'en dira pas beaucoup plus quant à ses attentes précises pour cette découverte de la M1 2023, lui qui avait bouclé le test de Valence déçu. Il n'a cependant pas hésité à saluer le travail abattu par Yamaha qui, on le sait, tente par tous les moyens de prouver à son champion que tout est fait pour se débarrasser des défauts qui ont pu le gêner la saison dernière, avec l'aide notamment d'un Luca Marmorini dont le recrutement se veut un signal clair quant aux ambitions d'Iwata sur son moteur.

"Je peux dire que Yamaha a vraiment travaillé très dur", a salué Quartararo. "Ils ont apporté énormément de nouveautés et de pièces à essayer et c'est quelque chose dont on n'avait pas vraiment l'habitude ces dernières années. À part quelques petits détails, on n'a pas vraiment eu l'opportunité d'essayer beaucoup de choses, et là on va avoir trois jours très chargés donc ça va faire du bien."

Battu par Pecco Bagnaia pour seulement 17 points la saison dernière, malgré une domination notable de la Ducati sur le reste du plateau, Fabio Quartararo attend peut-être le verdict de la piste pour mieux cerner son potentiel, mais il a en tout cas les idées très claires quant à ses ambitions. "L'objectif clair, c'est de me battre pour le championnat", a-t-il en effet résumé. "Je n'ai qu'une chose en tête, c'est d'avoir une deuxième étoile."