Quartararo n'a jamais discuté de 2027 avec Yamaha : "J'avais besoin d'air frais"

Fabio Quartararo a enfin pu s'exprimer sur son arrivée chez Honda ce jeudi. Son transfert retentissant depuis Yamaha, le premier entre les équipes officielles des deux géants japonais depuis celui de Valentino Rossi dans le sens inverse avant la saison 2024, était connu depuis que Motorsport.com l'avait révélé au mois de janvier, mais il n'a été rendu officiel que pendant la trêve estivale.

Le transfert de Quartararo était naturellement au cœur de sa rencontre avec les médias ce jeudi à Silverstone. "J'espère que Honda pourra m'apporter une moto qui gagne", a déclaré le champion du monde 2021 face à la presse internationale, dont Motorsport.com. "C'est évidemment la fin d'un chapitre avec Yamaha."

"On a passé huit années ensemble. Les premières ont été meilleures que les dernières. Je suis content parce qu'on discutait avec des équipes depuis l'an dernier et ça a été annoncé il y a deux semaines. Je suis très heureux de rejoindre Honda, je suis impatient. Mais il reste 11 courses donc il faut rester concentré sur ça."

"Ce n'était pas un choix facile, on a discuté avec beaucoup d'équipes pendant quelques mois", a-t-il ajouté sur le site officiel du MotoGP. "J'ai pris la décision de rejoindre Honda parce que je crois pleinement au projet. Je serai totalement impliqué chez Honda à partir de 2027."

Fabio Quartararo abandonnera la Yamaha en fin de saison. Photo de: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

En attendant, Quartararo refuse d'évoquer certains sujets, notamment les raisons profondes qui font de Honda une meilleure destination que Yamaha à ses yeux. Il s'est en revanche confié sur le besoin de renouveau qui l'animait.

Après avoir réclamé des changements pendants des années, d'en obtenir cette année mais de finalement hériter d'une M1 équipée d'un V4 qui sert surtout de base pour le futur règlement, Quartararo a senti qu'il devait changer d'air. Lorsqu'il lui est demandé s'il a discuté avec Yamaha d'une prolongation, la réponse est nette : "Non."

Le besoin d'un nouveau défi

Quartararo a reconnu s'être décidé "cet hiver", quand il est devenu évident pour lui qu'il lui fallait un nouveau départ, tant sur le plan du mental que du matériel. "En l'occurrence, je pense que c'était surtout pour la machine", a précisé Quartararo. "Mais j'ai fait toute ma carrière en MotoGP avec Yamaha, j'étais très heureux et je suis très reconnaissant envers Yamaha."

"C'était le moment d'un changement pour moi. J'avais besoin d'air frais, de nouvelles personnes, d'un nouveau projet. Je pense qu'il fallait un changement à tous les niveaux, mentalement et pour le package."

Fabio Quartararo va changer d'équipe technique chez Honda. Photo de: Eric Alonso / Getty Images

Ce désir de repartir d'une page blanche signifie que Quartararo va abandonner l'équipe technique qui l'entoure chez Yamaha. Selon nos informations, il ne sera suivi que par Ignacio Madurga, l'ingénieur en charge de ses pneus, et son nouveau chef mécanicien chez Honda sera Cristhian Pupulin.

"Comme je l'ai dit, j'aurai un package totalement nouveau, un nouvel entourage", a souligné Quartararo. "Un mécanicien va me suivre depuis Yamaha. Mais comme je l'ai dit, je veux arriver complètement neutre, avec de nouvelles personnes, qui connaissent déjà la marque."

Yamaha et Honda ont néanmoins quelques points communs, à commencer par leur dégringolade dans leur hiérarchie ces dernières années, après avoir été les références du MotoGP pendant plusieurs décennies. Les progrès effectués par Honda depuis deux ans et surtout les perspectives d'avenir présentées par le constructeur ont néanmoins convaincu le Français.

"On sait qu'ils ont aussi été dans une situation difficile, mais leur croissance ces dernières années, leur projet pour l'avenir, ça me donne vraiment envie de les rejoindre, et il y a plus de choses dont je ne peux pas vous parler. Je pense que c'est bien."

C'est évidemment un pari mais je ne dirai pas que ça l'est entièrement.

Pour autant, miser sur une marque représente un pari pour tous les pilotes du plateau en raison du nouveau règlement technique et de l'arrivée de Pirelli à la place de Michelin. Quartararo n'a aucune garantie de réussite en rejoignant Honda, mais a quand même la conviction que sa future équipe a tout ce qu'il faut.

"C'est très difficile. Peut-être que les motos qui fonctionnent actuellement ne fonctionneront pas l'an prochain avec tous les changements, surtout les pneus. Donc c'est évidemment un pari mais je ne dirai pas que ça l'est entièrement, parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser, sur lesquelles il faut travailler."

"Et évidemment, on a eu beaucoup de réunions avec les équipes. Honda a très bien répondu à mes interrogations, c'est pour ça que je veux les rejoindre. C'est évidemment un pari mais il y a une partie pour laquelle je voulais quelques réponses."

Peu d'espoirs à Silverstone

Fabio Quartararo menait avant son abandon à Silverstone en 2025. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Avant de se lancer dans ce nouveau défi, Quartararo a encore une moitié de championnat à disputer sur la Yamaha, à commencer par le GP de Grande-Bretagne ce week-end. Il n'a plus gagné depuis quatre ans mais lors de sa précédente visite à Silverstone, il y a un an, il dominait avant d'être frappé par un souci sur son variateur de hauteur.

Pourra-t-il faire aussi bien cette année ? "J'en rêve !", a répondu l'intéressé, sans se faire la moindre illusion : "On n'a pas le même potentiel que l'an dernier. On sait que dans le turning, la confiance avec l'avant était totalement différente l'an dernier, donc je n'ai pas le même objectif que l'an dernier. Je veux juste faire de mon mieux, essayer de bien me qualifier. Je pense que c'est le plus important pour nous. Et rouler à notre rythme pour finir le plus haut possible."

Cette ambition sera la même jusqu'à son départ de Yamaha : "On aura la même moto jusqu'à Valence. Je pense que Yamaha est totalement concentré sur la 850cc [de 2027], ce que je trouve normal – pas excellent pour moi, mais normal pour Yamaha. Je vais essayer de faire de mon mieux de demain à dimanche, et dans les 11 courses restantes."