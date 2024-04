Quartararo : voir Márquez quitter Honda a "réveillé" Yamaha

La décision de Fabio Quartararo de prolonger chez Yamaha a pu intriguer en raison des difficultés actuelles de la marque et des nombreuses places encore libres pour la saison 2025, notamment chez Aprilia, avec qui il a eu des contacts. Mais le Français a été convaincu par les changements qu'il voit en interne, la direction au Japon ayant pris conscience qu'il fallait s'ouvrir à de nouvelles idées.

"Je pense que le départ de Márquez de Honda vers Ducati a réveillé pas mal de personnes chez Yamaha", a expliqué Quartararo au micro de Canal+. "Ils ont recruté énormément de nouveaux ingénieurs, pas mal de choses se passent en Italie et non plus au Japon. La rapidité pour changer une pièce a totalement changé. Je pense que c'était très intéressant pour moi de continuer avec Yamaha."

Justement interrogé par le même Márquez sur les promesses que Yamaha lui a faites, Quartararo a souligné qu'il avait obtenu bien plus que ça : "Bien sûr, des promesses, ce sont des choses dont je ne veux pas, ce sont surtout des preuves. Déjà, cette année j'en ai eu."

Quartararo affirme donc que sa prolongation est une décision "non par défaut, mais pour le projet", reconnaissant avoir lui-même fortement envisagé de changer de crèmerie il y a quelques mois : "Bien sûr, je comprends totalement [que certains doutent de mon choix] parce que même moi, il y a quelques mois, j'étais vraiment prêt à prendre mon départ pour une autre équipe. Je ne vais pas dire [laquelle] mais bien sûr que Yamaha est en train d'investir des sommes énormes pour avoir une meilleure moto. Je pense que c'est l'une des seules marques qui investit autant dans ce projet."

"Déjà cette année, on va voir des améliorations. Je pense que cette année, ce sera très difficile de déjà se battre pour quelques podiums, mais je pense que cette année va être très importante pour les deux prochaines."

On ne va pas se mentir, je pense que oui, en tant que pilote, j'ai une valeur, et Yamaha le sait très bien. Je suis honoré qu'une marque comme Yamaha mise sur moi.

L'objectif est donc clair, replacer Yamaha au sommet, un projet de reconstruction qui séduit particulièrement Quartararo : "Sincèrement, j'ai aussi un égo, j'ai une fierté. On a gagné avec Yamaha. On est descendus au plus bas pendant ces deux dernières années. [...] Je compte aussi celle-là. J'ai envie de remonter avec la marque qui m'a donné l'opportunité de changer ma carrière, avec la marque qui a fait changer ma vie."

L'aspect sportif n'a pas été le seul à peser dans l'équation puisqu'Aprilia ne lui aurait pas proposé plus de quatre millions d'euros de salaire annuel, quand Yamaha lui offrira le triple. Quartararo ne s'en cache pas, cet aspect a aussi joué, car il démontre la confiance placée en lui et sa valeur sur le marché.

"On ne va pas se mentir, je pense que oui, en tant que pilote, j'ai une valeur, et Yamaha le sait très bien. Je suis honoré qu'une marque comme Yamaha mise sur moi. Cela fait plusieurs années que je suis avec eux. La raison numéro 1, bien sûr, c'est le projet pour les prochaines années. Sur le plan financier, je pense que ça a été une petite partie qui a été prise en compte sur ce contrat."