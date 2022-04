Quartararo : "Le meilleur week-end de ma carrière"

Charger le lecteur audio

Fabio Quartararo restait sur une série de dix courses sans victoire, la plus longue depuis son premier succès en MotoGP à l'été 2020, entre une fin d'année 2021 dominée par Pecco Bagnaia et une entame de saison 2022 difficile pour Yamaha. Le Champion du monde a retrouvé le succès à Portimão, et avec la manière : remonté au deuxième rang dès le deuxième virage, Quartararo s'est débarrassé de son prédécesseur au palmarès, Joan Mir, dans le quatrième tour, et a vite creusé l'écart sur le reste du plateau.

Le Français a franchi la ligne d'arrivée avec plus de cinq secondes d'avance sur son compatriote Johann Zarco. Un tel résultat était difficile à anticiper vendredi, quand il n'était que 20e du classement combiné après deux premières séances très pluvieuses, mais Quartararo estime que les deux journées qui ont suivi se sont déroulées à la perfection, malgré les embûches.

"Sincèrement, à part vendredi, je pense que c'était le meilleur week-end de ma carrière", a résumé le pilote Yamaha en conférence de presse. "Sous la pluie, le premier jour on était 20e et [samedi] matin, on a fini à moins d'un dixième du leader. En EL4, avec des conditions mitigées, j'ai pu entrer dans le top 5 avec le pneu pluie, et avec le slick j'ai pu faire de très bons tours en qualifications, dans les conditions que je qualifierais comme étant les pires pour moi."

"Ce matin [pendant le warm-up], je sentais que j'avais un très bon rythme mais j'étais très surpris d'être si rapide en course. Au troisième tour, j'étais en 1'39"9. C'était bizarre parce qu'on n'a pas fait [beaucoup] de tours en slicks mais rouler immédiatement en 1'39, ça m'impressionnait et j'ai pu conserver ce rythme."

Les larmes de Fabio Quartararo sur le podium

En plein doute ces derniers mois, Fabio Quartararo a eu du mal à retenir ses larmes sur le podium, tant cette performance était désirée : "Ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas gagné, depuis le mois d'août à Silverstone, mais j'ai aussi vécu des moments difficiles cette année. C'était une période courte, quatre courses, mais quand on gagne le championnat, on veut toujours le jouer à nouveau."

"Et aujourd'hui, c'était spécial et vraiment émouvant, parce que j'ai toujours dit que je me battrais à chaque fois de la même façon, que ce soit pour une première place, une cinquième ou une dixième. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus fun que ce soit pour la première, et c'est pour ça que j'ai été aussi ému."

Quartararo a su compenser le manque de vitesse de pointe

Comment expliquer le soudain retour au premier plan de Fabio Quartararo ? Le manque de vitesse de pointe dont il se plaint course après course n'a pas disparu au Portugal, mais une bonne sortie du dernier virage et une bonne gestion du dénivelé lui a permis de compenser cette faiblesse.

"C'est une piste que j'apprécie. Me concernant, il y avait beaucoup de grip et dans le dernier virage, j'arrivais à être très rapide. J'étais beaucoup plus rapide que Joan [Mir] au virage 15. mais je pense que j'ai piloté comme dans les dernières courses. Je n'ai rien fait de nouveau ou de particulier, c'était naturel pour moi. Mais aujourd'hui, je me suis pas mal impressionné en faisant presque toute la course en 1'39. Si quelqu'un m'avait mis la pression, c'est sûr que j'aurais pu faire l'intégralité de la course en 1'39."

"Je n'ai jamais dit que la moto ne fonctionnait pas", a-t-il ajouté. "Si elle ne marchait pas, on ne se battrait pas pour ce genre de position. On manque beaucoup de vitesse de pointe mais ce n'était pas mauvais sur cette piste, parce que je sortais très bien du dernier virage, et en haut de la montée, j'essayais de gérer pour ne pas avoir trop de wheelie. J'étais super bon pour ça, et je pense que le dernier secteur était la clé pour moi. Je pense que c'est pour ça qu'on s'est sentis bien mieux sur cette piste. Rien n'a vraiment changé."

Et rien n'a changé non plus concernant l'avenir de Quartararo. Lorsqu'il lui a été demandé si cette victoire était susceptible de faire pencher la balance dans sa réflexion en vue de sa saison 2023, sa réponse a été directe : "Non", a-t-il simplement répondu, avant un long silence. "Je suis en mode Kimi !" a ajouté El Diablo, en référence à la placidité légendaire de Kimi Räikkönen.