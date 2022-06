Course - Quartararo mène un doublé français après la chute de Bagnaia

Charger le lecteur audio

C'est sous un grand ciel bleu que les 23 concurrents se sont retrouvés sur la grille pour prendre part à la dixième épreuve de la saison, et sous des températures caniculaires, le mercure atteignant 35°C dans l'air et jusqu'à 52°C sur la piste.

Dans ces conditions, il était évident que ce GP d'Allemagne allait prendre des allures de guerre d'usure, avec 30 tours à parcourir dans une fournaise particulièrement éprouvante à la fois pour les hommes et les machines.

Le choix des pneumatiques promettait lui aussi de s'avérer déterminant pour tenir le rythme tout du long, les pilotes ayant longtemps hésité entre les options medium et hard à l'arrière. Mais sur la grille c'est finalement le composé le plus dur qui a emporté la décision, seuls Pol Espargaró, Joan Mir et Fabio Quartararo prenant le pari du medium.

C'est d'ailleurs ce dernier qui a pris le meilleur départ à l'extinction des feux, en réalisant le holeshot en plongeant à l'intérieur du poleman Pecco Bagnaia au premier virage. L'Italien a bien tenté de répliquer dès le tour suivant, mais Quartararo parvenait parfaitement à décroiser pour se maintenir en tête.

Troisième abandon en quatre courses pour Bagnaia

On a bien cru alors que le duel annoncé entre les deux hommes allait avoir lieu, mais celui-ci a finalement tourné court alors que le pilote Ducati perdait l'arrière de sa GP22 dans ce même premier virage deux boucles plus tard seulement, à l'accélération en plein dévers. Un gros coup dur pour l'Italien, pour qui c'est le troisième abandon en quatre courses (et le quatrième depuis le début de saison).

Ce retrait de Bagnaia a dès lors ouvert la voie à un doublé français, Quartararo devant Zarco décrochant son deuxième succès d'affilée après la Catalogne, son troisième de la saison en plus du Portugal.

Aleix Espargaró avait pour sa part bien pris l'ascendant sur Johann Zarco au départ, mais le pilote Pramac a réussi à reprendre l'avantage dès le deuxième tour sur son adversaire de chez Aprilia, en plaçant une attaque musclée dans le Waterfall (11e virage).

Espargaró a par la suite longtemps tenu la corde pour la troisième place, contenant les assauts de son coéquipier Maverick Viñales qui, parti depuis la neuvième place sur la grille, a mené une véritable course d'attaque jusqu'à ce qu'un problème avec son holeshot device ne le contraigne à renoncer passée la mi-course.

Miller de retour sur le podium pour la 1ère fois depuis le Mans

Un adversaire en suivant un autre, Espargaró a alors dû repousser les attaques d'un Jack Miller déchaîné. L'Australien n'a en effet pas démérité et a même sauvé les meubles pour l'équipe d'usine Ducati, malgré un long-lap qu'il a observé dès le cinquième tour.

Le futur pilote KTM purgeait en effet une pénalité suite à une chute sous drapeaux jaunes lors des EL4, mais est reparti au front pour venir contester le podium au pilote Aprilia, obtenant gain de cause après plusieurs tentatives infructueuses dans les derniers tours pour obtenir son premier top 3 depuis le GP de France.

Derrière, la cinquième place a donné lieu à une véritable bataille de chiffonniers entre plusieurs pilotes, mais c'est finalement Luca Marini qui a eu le dernier mot devant Jorge Martín, Brad Binder et Fabio Di Giannantonio.

Sur le podium l'an dernier ici au Sachsenring, Miguel Oliveira doit quant à lui se contenter de la neuvième place sous le drapeau à damier, devant Enea Bastianini qui aura livré une belle performance après s'être élancé depuis le 17e rang, et tiré le meilleur parti d'un choix de pneu osé avec le medium à l'avant – l'Italien fut le seul dans ce cas.

Les derniers unités en jeu se répartissent entre Marco Bezzecchi, Raúl Fernández, Franco Morbidelli, Andrea Dovizioso, et Remy Gardner qui prive Stefan Bradl d'un point sur ses terres. Au rang des abandons, signalons celui de Joan Mir, qui a chuté, ainsi que ceux des pilotes LCR, Takaaki Nakagami étant parti à la faute en début de course et Álex Márquez ayant été contraint de renoncer sur panne mécanique.