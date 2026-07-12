Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Di Giannantonio surpris par sa chute : "Une photocopie exacte du tour précédent"

MotoGP
GP d'Allemagne
Di Giannantonio surpris par sa chute : "Une photocopie exacte du tour précédent"

Raúl Fernández : "Sans le centre médical, je ne serais pas ici aujourd'hui"

MotoGP
GP d'Allemagne
Raúl Fernández : "Sans le centre médical, je ne serais pas ici aujourd'hui"

Álex Márquez explique sa chute : "J'ai peut-être été trop confiant"

MotoGP
GP d'Allemagne
Álex Márquez explique sa chute : "J'ai peut-être été trop confiant"

Marc Márquez : "Ce week-end, je devais passer en mode attaque"

MotoGP
GP d'Allemagne
Marc Márquez : "Ce week-end, je devais passer en mode attaque"

Quartararo fait mieux que prévu : "Le meilleur résultat possible"

MotoGP
GP d'Allemagne
Quartararo fait mieux que prévu : "Le meilleur résultat possible"

Championnat - Marc Márquez à 18 points de Jorge Martín !

MotoGP
GP d'Allemagne
Championnat - Marc Márquez à 18 points de Jorge Martín !

Tous les résultats et classements du GP d'Allemagne MotoGP 2026

MotoGP
GP d'Allemagne
Tous les résultats et classements du GP d'Allemagne MotoGP 2026

Marc Márquez, encore et toujours roi du Sachsenring !

MotoGP
GP d'Allemagne
Marc Márquez, encore et toujours roi du Sachsenring !
Réactions
MotoGP GP d'Allemagne

Quartararo fait mieux que prévu : "Le meilleur résultat possible"

Fabio Quartararo a pris la septième place au GP d'Allemagne, derrière des Ducati et Aprilia nettement dominatrices. Le Français se satisfait de sa course.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Autocollant Luigi Dall'Igna

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Gresini Racing Ducati

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les supporters se sont rassemblés au bord de la piste

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Départ de la course

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Départ de la course

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Jack Miller, Pramac Racing

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Luca Marini, Honda HRC

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Jack Miller, Pramac Racing

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Cal Crutchlow, LCR Honda

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Luca Marini, Honda HRC

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Jack Miller, Pramac Racing

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing, Marc Marquez, Ducati Team, Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
45

Après avoir pris la neuvième place du sprint samedi, Fabio Quartararo espérait reproduire la performance ce dimanche. Deux chutes parmi ses adversaires lui ont finalement permis de faire mieux que prévu.

Au départ, Quartararo a conservé la sixième place qu'il occupait sur la grille mais dès le premier tour, il a été attaqué par Jorge Martín, Pecco Bagnaia et Pedro Acosta, qui ont pris l'avantage.

"C'était une grosse bagarre avec Martín", a déclaré Quartararo face aux médias de la presse écrite, dont Motorsport.com. "On a failli se toucher au virage 3, puis j'ai eu un contact avec Jorge au virage 5, ensuite il a été un peu optimiste au 8 ! Mais je ne me plains pas, c'est la course."

"On sort super mal du 7 à cause de notre grip, et en fait, Jorge, Pecco et Acosta m'ont doublé à cet endroit. Après, je suis resté à la même place toute la course."

Fabio Quartararo a décroché son troisième meilleur résultat de l'année au GP d'Allemagne.

Fabio Quartararo a décroché son troisième meilleur résultat de l'année au GP d'Allemagne.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Quartararo occupait la neuvième place qu'il visait, mais Fabio di Giannantonio puis Álex Márquez sont partis à la faute et le Français est remonté en septième position. Quartararo a vu l'arrivée à cette place, son troisième meilleur résultat de l'année après la sixième position au Mans et la huitième à Assen.

"C'est un bon résultat. Mon objectif était de finir neuvième parce que j'avais exactement le même rythme qu'hier. Ça aurait été un excellent résultat. Álex et Diggia sont tombés donc on a fini septième. L'objectif, c'était la neuvième place."

"Au début, on voit qu'on est vraiment en difficulté", a ajouté Quartararo sur Canal+. "J'ai eu l'opportunité de voir des pilotes qui se battent pour des victoires cette année. Je vois clairement où il nous en manque, mais je pense que c'était le meilleur résultat possible."

Vendredi, Fabio Quartararo était devancé par Jack Miller, directement qualifié pour la Q2 contrairement à lui, mais il n'appréciait pas la configuration de sa machine. Il a repris sa base de réglages samedi et cela lui a redonné son habituel avantage sur les autres pilotes de la marque.

"Vendredi, je voulais les réglages que j'ai utilisés aujourd'hui, mais l'équipe voulait essayer quelque chose de différent, ce qu'on avait fait à Assen. Samedi matin, on est revenus à cette moto et j'ai été plus rapide, donc quelque chose n'allait pas sur la moto vendredi. Mais c'était bien de voir Jack y arriver et en fait on a un pilotage assez similaire."

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Championnat - Marc Márquez à 18 points de Jorge Martín !
Article suivant Marc Márquez : "Ce week-end, je devais passer en mode attaque"

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Di Giannantonio surpris par sa chute : "Une photocopie exacte du tour précédent"

MotoGP
MotoGP
GP d'Allemagne
Di Giannantonio surpris par sa chute : "Une photocopie exacte du tour précédent"

Álex Márquez explique sa chute : "J'ai peut-être été trop confiant"

MotoGP
MotoGP
GP d'Allemagne
Álex Márquez explique sa chute : "J'ai peut-être été trop confiant"

Championnat - Marc Márquez à 18 points de Jorge Martín !

MotoGP
MotoGP
GP d'Allemagne
Championnat - Marc Márquez à 18 points de Jorge Martín !
Plus de
Fabio Quartararo

Pourquoi les pilotes ont eu tant de mal à doubler pendant le sprint au Sachsenring

MotoGP
MotoGP
GP d'Allemagne
Pourquoi les pilotes ont eu tant de mal à doubler pendant le sprint au Sachsenring

Quartararo retrouve ses réglages et de bons résultats

MotoGP
MotoGP
GP d'Allemagne
Quartararo retrouve ses réglages et de bons résultats

Quartararo impressionné par le chrono de Miller

MotoGP
MotoGP
GP d'Allemagne
Quartararo impressionné par le chrono de Miller
Plus de
Yamaha Factory Racing

Jorge Martín s'explique sur son choix de quitter Aprilia pour Yamaha

MotoGP
MotoGP
Jorge Martín s'explique sur son choix de quitter Aprilia pour Yamaha

Dans l'impasse, Quartararo quémande des nouveautés... qu'il n'aura pas

MotoGP
MotoGP
GP d'Allemagne
Dans l'impasse, Quartararo quémande des nouveautés... qu'il n'aura pas

Álex Rins se dirige vers le WorldSBK : "Je n'ai rien dans ce paddock"

MotoGP
MotoGP
Álex Rins se dirige vers le WorldSBK : "Je n'ai rien dans ce paddock"

Dernières actus

Di Giannantonio surpris par sa chute : "Une photocopie exacte du tour précédent"

MotoGP
GP d'Allemagne
Di Giannantonio surpris par sa chute : "Une photocopie exacte du tour précédent"

Raúl Fernández : "Sans le centre médical, je ne serais pas ici aujourd'hui"

MotoGP
GP d'Allemagne
Raúl Fernández : "Sans le centre médical, je ne serais pas ici aujourd'hui"

Álex Márquez explique sa chute : "J'ai peut-être été trop confiant"

MotoGP
GP d'Allemagne
Álex Márquez explique sa chute : "J'ai peut-être été trop confiant"

Marc Márquez : "Ce week-end, je devais passer en mode attaque"

MotoGP
GP d'Allemagne
Marc Márquez : "Ce week-end, je devais passer en mode attaque"