Quartararo fait mieux que prévu : "Le meilleur résultat possible"
Fabio Quartararo a pris la septième place au GP d'Allemagne, derrière des Ducati et Aprilia nettement dominatrices. Le Français se satisfait de sa course.
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Après avoir pris la neuvième place du sprint samedi, Fabio Quartararo espérait reproduire la performance ce dimanche. Deux chutes parmi ses adversaires lui ont finalement permis de faire mieux que prévu.
Au départ, Quartararo a conservé la sixième place qu'il occupait sur la grille mais dès le premier tour, il a été attaqué par Jorge Martín, Pecco Bagnaia et Pedro Acosta, qui ont pris l'avantage.
"C'était une grosse bagarre avec Martín", a déclaré Quartararo face aux médias de la presse écrite, dont Motorsport.com. "On a failli se toucher au virage 3, puis j'ai eu un contact avec Jorge au virage 5, ensuite il a été un peu optimiste au 8 ! Mais je ne me plains pas, c'est la course."
"On sort super mal du 7 à cause de notre grip, et en fait, Jorge, Pecco et Acosta m'ont doublé à cet endroit. Après, je suis resté à la même place toute la course."
Fabio Quartararo a décroché son troisième meilleur résultat de l'année au GP d'Allemagne.
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Quartararo occupait la neuvième place qu'il visait, mais Fabio di Giannantonio puis Álex Márquez sont partis à la faute et le Français est remonté en septième position. Quartararo a vu l'arrivée à cette place, son troisième meilleur résultat de l'année après la sixième position au Mans et la huitième à Assen.
"C'est un bon résultat. Mon objectif était de finir neuvième parce que j'avais exactement le même rythme qu'hier. Ça aurait été un excellent résultat. Álex et Diggia sont tombés donc on a fini septième. L'objectif, c'était la neuvième place."
"Au début, on voit qu'on est vraiment en difficulté", a ajouté Quartararo sur Canal+. "J'ai eu l'opportunité de voir des pilotes qui se battent pour des victoires cette année. Je vois clairement où il nous en manque, mais je pense que c'était le meilleur résultat possible."
Vendredi, Fabio Quartararo était devancé par Jack Miller, directement qualifié pour la Q2 contrairement à lui, mais il n'appréciait pas la configuration de sa machine. Il a repris sa base de réglages samedi et cela lui a redonné son habituel avantage sur les autres pilotes de la marque.
"Vendredi, je voulais les réglages que j'ai utilisés aujourd'hui, mais l'équipe voulait essayer quelque chose de différent, ce qu'on avait fait à Assen. Samedi matin, on est revenus à cette moto et j'ai été plus rapide, donc quelque chose n'allait pas sur la moto vendredi. Mais c'était bien de voir Jack y arriver et en fait on a un pilotage assez similaire."
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