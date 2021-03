Quartararo-Miller-Zarco, le podium de De Puniet au Qatar !

Canal+ débute sa troisième saison en tant que diffuseur officiel du championnat MotoGP en France et se félicite d'une montée d'audience ayant atteint jusqu'à 70% d'année en année au cours d'une saison 2020 disputée sans Marc Márquez et avec Fabio Quartararo comme protagoniste dans la lutte pour la couronne mondiale.

Disposant comme la F1 d'un gros temps d'antenne sur les ondes du groupe, le MotoGP privilégiera l'action live cette saison pour ceux qui ont "envie de vibrer" avec une équipe inchangée composée de David Dumain et Randy de Puniet aux commentaires et complétée occasionnellement par le pilote de tests de l'équipe Suzuki, Sylvain Guintoli. Jules Danilo et Louis Rossi complèteront le dispositif de consultants mis en place avec Laurent Rigal sur les championnats Moto2-Moto3, sous la houlette éditoriale de Nicolas Allix. Cadeau de la chaîne aux passionnés pour prendre goût à ce qui leur est réservé cette saison, le premier GP, au Qatar, sera diffusé en clair sur la chaîne.

Lire aussi : Zarco se sent aussi bien chez Pramac que chez Tech3

Comme en F1, Canal+ dépêchera une équipe terrain sur l'intégralité des manches de la saison 2021 dans le respect des bulles sanitaires mises en place par la Dorna qui seront d'une certaine manière encore plus proches des acteurs du milieu par ces limitations. "Nous approfondissons et augmentons notre présence sur la moto sur site dans un contexte de bulle sanitaire très strict pour être au rendez-vous de l'immersion. Il s'agit d'un feuilleton dont on ne connaît pas le scénario à l'avance", fait remarquer Thomas Sénécal, Rédacteur en chef de la section sports mécaniques de Canal+.

Pour Randy de Puniet, l'intérêt de cette saison 2021 côté français se trouve bien évidemment dans le fait que les représentants tricolores semblent bien armés pour pouvoir jouer victoires et podiums de manière très régulière. Ainsi, l'ex-pilote MotoGP n'hésite pas à affirmer que son pronostic de podium pour l'ouverture de la saison, au Qatar, se compose de Fabio Quartararo, Jack Miller et Johann Zarco, dont il rappelle qu'il apprécie beaucoup le tracé de Doha où il avait fait sensation pour ses débuts en MotoGP. "Johann peut faire très, très fort cette année. Je le mets sur le podium dès le Qatar. Il est dans un team familial comme chez Tech3, avec une moto officielle et il est motivé ; l'an dernier, sa saison était pour rebondir et se débarrasser de tous ses problèmes après KTM et il l'a fait avec succès. Je le mets sur le podium dès la première course."

Quant à Quartararo, que le consultant principal de Canal+ voit comme un candidat pour la première victoire de la saison, "il doit confirmer sur une deuxième année après une où on y croyait. Son but, c'est de faire une saison de folie du début à la fin. Il peut gagner au Qatar."

Lire aussi : Marc Márquez renonce au début de saison