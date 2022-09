Quartararo ne pense pas être affaibli par ses brûlures au Japon

Charger le lecteur audio

Quatre jours après son effroyable chute dès le premier tour du GP d'Aragón, Fabio Quartararo se sent prêt à remonter sur sa moto au Japon. Percuté par sa propre machine après son accrochage avec Marc Márquez, le Français souffre d'impressionnantes brûlures sur le torse et le ventre mais ne pense pas que cela le gênera ce week-end.

"Aujourd'hui j'ai eu mon premier entraînement donc ça allait", a confié Quartararo en conférence de presse ce jeudi. "Ce sont juste des brûlures. C'est un peu douloureux mais je ne pense pas que ça sera un gros souci sur la moto. Ça va brûler, surtout dans la première séance, mais je ne pense pas que cela posera problème pour piloter la moto."

En Aragón, Quartararo a abandonné sur un circuit qui a souvent été difficile pour lui, surtout les deux dernières années, mais un meilleur résultat semblait à sa portée cette saison. Le Français sent que sa Yamaha a désormais un bon rythme de course sur toutes les pistes, même si son manque de vitesse de pointe lui coûte parfois cher en qualifications et dans les dépassements.

"On est performants sur tous les circuits. Si on regarde le Red Bull Ring ou Aragón, je n'avais jamais été rapide avant. Cette fois, j'avais un rythme assez bon mais malheureusement, ma course s'est arrêtée assez vite. En rythme, je pense qu'il n'y a pas de circuit sur lequel on n'est pas rapide. Malheureusement, il y a aussi des circonstances dans lesquelles on a du mal à doubler."

Deuxième lors de sa seule visite à Motegi dans la catégorie en MotoGP, Fabio Quartararo aborde le week-end avec confiance et ne craint pas la forte pluie attendue pour les trois prochains jours : "Je pense que cette piste est assez bonne parce que j'ai été très fort ici par le passé. Je suis impatient de reprendre la piste parce que j'ai de bons souvenirs ici."

"Il n'y a pas de raison de craindre une course sous la pluie", a-t-il ajouté. "Évidemment, je prends plus de plaisir quand c'est sec mais je ne pense pas que la pluie serait un gros problème."

Pas de nouvelle approche au championnat

Pecco Bagnaia, vainqueur quatre fois puis deuxième au GP Aragón, est passé de 91 à 10 points de Fabio Quartararo en dix courses, et l'abandon du Champion en titre a également permis à Aleix Espargaró de se rapprocher à 17 unités. La remontée des deux hommes ne poussera pas Quartararo à modifier son approche et à prendre plus de risques, tout simplement parce qu'il estime avoir déjà donné son maximum à chaque course cette année.

"Tous les trois, ainsi qu'Enea [Bastianini, quatrième à 48 points], on veut le championnat. Avec seulement 17 points entre nous trois, on va se pousser chacun dans nos retranchements et je pense que c'est bien."

"J'essaie toujours de donner le maximum", a précisé le pilote Yamaha. "C'est une leçon que j'ai tirée de 2020. À chaque fois que je reprenais un point à Joan, j'étais content. L'an dernier, même quand j'avais 30 ou 40 points [d'avance], j'essayais encore de jouer la victoire et de faire de mon mieux. C'est la même chose cette année. Je n'ai jamais eu un gros avantage mais je vais donner 100% dans les cinq dernières courses. Mais je donnais déjà 100% avant donc en termes de pilotage, je ne pense pas vraiment que ça va changer."