Pénalisé, Quartararo perd la troisième place du sprint

Fabio Quartararo a vécu un samedi riche en émotions à Jerez. La journée a débuté sur le plus mauvais résultat en qualifications de sa carrière en MotoGP, une très lointaine 23e place avec une Yamaha en difficulté sur piste humide, et elle s'est poursuivie avec une improbable troisième place dans le sprint, facilitée par un premier tour exceptionnel et quinzaine de chutes... mais elle se conclut avec une pénalité.

Quartararo a disputé l'épreuve avec une pression de pneu trop basse, ce qui lui valu une pénalité de huit secondes. Il perd deux positions, au profit de Dani Pedrosa, qui récupère la médaille de la troisième place, et de Franco Morbidelli.

Quartararo n'est pas le seul à avoir été pénalité, la même sanction ayant été infligée à Raúl Fernández, Fabio Di Giannantonio, Jack Miller et Álex Rins. Le pilote Trackhouse passe de la sixième à la 13e place, tandis que Marc Márquez récupère la sixième position, devant Augusto Fernández, Miguel Oliveira et Joan Mir. Les conséquences sont en revanches nulles pour Di Giannantonio, Miller et Rins, qui restent 13e, 14e et 15e.

La règle liée à la pression du pneu avant a pourtant été assouplie cette année, le seuil ayant été abaissé à 1,80 bar, contre 1,88 en 2023, et comme l'an passé, il ne faut rester au-dessus de cette limite que pendant 30% de la durée sprint. Les exclusions qui devaient être au programme ont finalement été remplacées par des pénalités en temps, et Michelin estimait que les équipes pourraient facilement contrôler la situation.

Une course déterminée par le premier tour

Malgré sa sanction, Quartararo conclut son premier sprint de l'année dans les points. Il a fait l'essentiel de son retard sur la grille dès les premiers virages, puisqu'il pointait au 11e rang après la première boucle. Il a ensuite bénéficié du festival de chutes devant lui pour se retrouver troisième à trois tours du but. Le Champion du monde 2021 s'est accroché à cette position jusqu'à l'arrivée, en contenant Pedrosa, qui était dans son sillage depuis le tout début du sprint.

Avant d'apprendre sa sanction Quartararo avait évoqué un résultat qui faisait "un bien fou" au micro de Canal+, alors que Yamaha traverse une période difficile. "Franchement, c'était tout sur le premier tour", expliquait-il. "J'ai fait un très bon premier tour. Après, bien sûr, on a vu les chutes qu'il y a eues en course, il y a eu un facteur chance assez bon ! En tout cas, j'ai réussi à tenir Dani, qui était derrière moi pendant toute la course, beaucoup plus rapide que nous pendant tout le week-end, donc je suis très content."

"Je pense qu'on a appris pas mal de choses aujourd'hui. On a pris le pneu soft, c'était bien mais limite donc on sait que demain, ce sera différent. On va essayer d'analyser ça mais aujourd'hui, on va commencer à profiter de ce premier podium sprint."

Le plaisir aura été de courte durée, puisque Quartararo a dû transférer sa médaille à Pedrosa.