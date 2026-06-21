Quartararo piégé par sa Yamaha : "On ne ressent jamais vraiment cette limite"

Le GP de République tchèque de Fabio Quartararo n'a pas duré longtemps. Le débriefing technique de Yamaha qui a suivi le sprint a mené à la conclusion qu'il devait se montrer plus agressif. Le Français s'est donc exécuté, avec une certaine réussite puisqu'il est passé de la 15e à la 12e place en quelques virages… avant de faire les frais de cette approche avec une chute dès le deuxième tour.

"Mon débrief sera très court !", a ironisé Quartararo face à la presse internationale, dont Motorsport.com. "Hier, on a vu qu'au début de la course, je ne freinais pas assez fort. Je disais que je n'avais pas de bonnes sensations. Ce matin, en discutant, on a dit que je devais freiner plus tard en début de course."

"Le feeling n'était pas vraiment là, j'ai fait quelques dépassements en étant à la limite – j'ai doublé Brad [Binder], Maverick [Viñales] et Luca [Marini] – mais ça n'a duré qu'un tour et demi. Mes commentaires sont vraiment clairs et j'essaie de faire de mon mieux."

"Aujourd'hui, je voulais juste prendre du plaisir, essayer d'attaquer à la limite, comme j'aime piloter, mais malheureusement actuellement on n'arrive pas à le faire."

Le GP de République tchèque de Fabio Quartararo a été très court. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"J'essaie juste de faire de mon mieux", a résumé Quartararo. "Honnêtement, je voulais juste attaquer mais si on veut vraiment attaquer, c'est ce qui arrive. Je préfère ça que rester sur mes roues et être 1"5 plus lent."

Même pour doubler Luca, c'était un dépassement suicidaire pour la 12e place.

Quartararo en revient à ce qu'il décrivait déjà samedi : la Yamaha version 2026, totalement repensée autour d'un V4, ne lui permet pas de percevoir le point de rupture. "On ne sent pas la limite : on la sent quand on est déjà par terre", a déploré Quartararo sur Canal+.

Face à la presse écrite, le champion du monde a rappelé que jusqu'à la saison dernière, il pouvait régulièrement exploiter tout ce que pouvait donner une Yamaha pourtant limitée, alors que cette année, il ne parvient pas à anticiper les situations les plus tendues.

"Le truc, c'est que l'an dernier, je savais ce que je faisais. Je savais où était la limite, je savais où je pouvais attaquer. Cette année, je suis perdu face au potentiel de la moto. C'est sûr que le potentiel n'est pas là, mais même sans potentiel, il y a une limite. Et on ne ressent jamais vraiment cette limite."

Fabio Quartararo ne sait pas dans quelle mesure il peut attaquer sur la Yamaha. Photo de: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

"Les sensations qu'il faut avec l'avant quand on arrive au dernier moment, elles ne sont pas là, il n'y a pas de motricité, il n'y a pas de turning, il n'y a pas de puissance…"

"Dans la montée, je ne pouvais pas rester avec Luca dans le premier tour. Même pour doubler Luca, c'était un dépassement suicidaire pour la 12e place. Il y a beaucoup, beaucoup de choses [qui ne vont pas]."

"Ce sera la mentalité maintenant : je ne sais pas ce qui va se passer mais j'essaierai d'attaquer quand je me sens bien – ou plutôt de la façon dont je me sentais aujourd'hui."

Dans cette courte épreuve, Quartararo a en plus été confronté à un souci au niveau de son variateur de hauteur, qui ne s'est pas désenclenché comme prévu au premier freinage : "Mon holeshot device est resté bloqué, donc je l'ai débloqué au virage 3 et les dépassements n'ont pas vraiment été faits au départ, donc c'était bien."