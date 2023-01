Quartararo, un pluri-champion en puissance que Yamaha veut garder

Charger le lecteur audio

Les responsables de Yamaha le savent, ils ont eu chaud lorsque Fabio Quartararo a longuement réfléchi à la suite à donner à son contrat, en proie au doute et ouvert à la discussion avec d'autres constructeurs au printemps dernier. Finalement convaincu par l'offre globale qui lui était faite, le champion sortant avait fini par apposer sa signature sur une prolongation de contrat pour deux années supplémentaires, mais son employeur sait pertinemment que la suite va se jouer très tôt. Avant la mi-saison, il faudra avoir démontré au jeune pilote de 23 ans, devenu incontestablement leader de la marque, qu'il peut se projeter sur un avenir commun.

Lin Jarvis, lui, n'a qu'une envie : établir avec le Français une relation durable. "J'espère qu'il restera chez Yamaha pendant de nombreuses années et je crois qu'il a le potentiel pour être Champion du monde plusieurs fois", pressent le directeur exécutif de Yamaha Motor Racing dans une interview accordée à Crash.net.

L'époque est pourtant celle d'une concurrence plus exacerbée que jamais en Grand Prix, avec un palmarès devenu très riche au cours des trois dernières saisons, et donc une hiérarchie beaucoup plus ouverte qu'elle a pu l'être durant les longues phases de stabilité qui ont constitué l'ère MotoGP depuis sa création, en 2002. "Je me souviens qu'autrefois, il y avait ceux que l'on appelait les quatre extraterrestres, qui étaient à un niveau différent des autres et gagnaient pratiquement tout à eux quatre", se remémore le responsable anglais en se plongeant dans les souvenirs de l'époque des Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo et Dani Pedrosa, "or ça n'est plus le cas. Il y a désormais probablement de huit à dix pilotes qui sont dans le coup régulièrement et l'on voit beaucoup de vainqueurs différents."

Cette situation, Lin Jarvis la met sur le compte du rapprochement des machines, et non sur l'affaiblissement du profil des pilotes. Car à ses yeux, Fabio Quartararo fait bel et bien partie de la classe des très grands. "Il y a toujours des talents extraordinaires et exceptionnels, et je dirais que Fabio est clairement l'un d'eux. C'est un gars qui a quelque chose de spécial", observe-t-il. "Certaines personnes l'ont et d'autres non. Pour moi, Casey faisait partie de ceux-là, par exemple. […] Il s'agit parfois de bravoure, de compétences, de temps de réactions fulgurants, de compréhension de la moto… Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments différents et il les a clairement."

De la trempe de grand champion

Lin Jarvis rêve-t-il pour Fabio Quartararo d'une carrière en symbiose avec Yamaha, comme ont pu l'être les parcours de Valentino Rossi (16 ans avec Iwata, quatre titres) ou de Jorge Lorenzo (neuf ans, trois titres) ? Toujours est-il que le patron du programme a vu le pilote français se renforcer peu à peu, mais surtout changer de dimension avant même son titre, en 2021, alors qu'il avait d'emblée su convaincre en arrivant dans la catégorie reine à la surprise générale, deux ans plus tôt.

"Je pense que le titre lui a apporté une tranquillité d'esprit personnelle du fait qu'il avait atteint son objectif, une certaine confiance, une certaine maturité. Mais je dirais que nous avons surtout vu ce cap l'année précédant celle où il est devenu champion", affirme-t-il. "Pendant cet hiver-là, il a clairement franchi un cap et opéré un changement mental dans son approche de la course. Il est devenu quelqu'un de plus calme de plus rationnel. Moins enclin à la colère et à la frustration."

"Il en a encore, parce que tous les pilotes ont cette colère et cette frustration s'ils n'obtiennent pas la performance, mais il est possible de compartimenter cela. On peut l'exprimer mais ensuite mettre cela de côté et faire son travail. Et c'est également l'une de ses grandes qualités. Je dirais qu'au cours des 18 derniers mois, il a clairement mûri en tant que personne."

Fabio Quartararo n'a pas caché avoir hésité à prolonger son contrat avec Yamaha pour 2023 et 2024

Aujourd'hui capable d'ainsi faire abstraction des éléments qui pouvaient auparavant le parasiter, Quartararo a, selon son patron, acquis un caractère plus apaisé qui lui sert dans son travail en piste comme en dehors. Lin Jarvis voit également chez Fabio Quartararo un jeune homme capable de fédérer une équipe autour de lui et, ça aussi, c'est assurément une qualité de champion.

"Certains pilotes ont la capacité de rassembler un groupe autour d'eux, de travailler en équipe et de faire en sorte que les choses se fassent. Rossi en est un très bon exemple, ainsi que Márquez de mon point de vue", souligne-t-il. "Et Fabio a clairement cela. Il est super avec son groupe et avec son équipe. Ils ont une grande confiance les uns envers les autres. Il travaille donc vers un objectif commun et il utilise ses capacités de pilotage unique, c'est quelque chose de spécial."

Et puis, il y a bien sûr le talent du Niçois au guidon, que ses pairs louent mieux que quiconque, notamment les pilotes, parfois très expérimentés, qui ont pu toucher du doigt la difficulté de piloter la M1 actuelle. Lin Jarvis lui-même l'avait aisément concédé à l'heure de saluer la saison de son poulain, au soir de sa défaite au championnat face à Pecco Bagnaia, saluant sa capacité à piloter "très, très souvent au maximum [et] parfois au-delà" au guidon d'une machine qui n'était "clairement pas la plus rapide". Et c'est sur ce point que Yamaha va rapidement devoir convaincre Fabio Quartararo, au risque de décevoir un talent reconnu par tout le plateau MotoGP...

