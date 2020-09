Quartararo : "Près de 10 pilotes peuvent se battre pour la victoire"

Le pilote Yamaha, qui n'aura vu la première ligne d'une grille de départ lui échapper qu'à l'occasion du Grand Prix de Styrie, compte désormais sur cette bonne position pour faire oublier son très décevant résultat de la semaine dernière, lorsqu'il qu'il avait chuté à deux reprises en course et fini par devoir abandonner, laissant par la même occasion les commandes du championnat à Andrea Dovizioso.

Désormais à six points du pilote Ducati qui part dixième sur le grille, Quartararo doit aussi se concentrer en course sur le fait de placer derrière lui Jack Miller, troisième au général avec autant de points de retard sur lui et compter sur une nouvelle progressive descente dans la hiérarchie de Viñales, 12 unités derrière. Quoi qu'il en soit, c'est avec soulagement que le Français accueille sa bonne position de départ. Le Français s'est étonné du fait d'être parvenu à sauver une première ligne.

"Malheureusement, j'ai fait deux erreurs dans mon tour de qualifications et j'ai été quand même très impressionné de pouvoir faire ce temps. L'objectif était de partir sur la première ligne et j'espère prendre un meilleur départ que la semaine dernière", décrit-il.

Le pilote Yamaha admet se destiner à un "retour sur les réglages des Essais Libres 2, qui étaient les meilleurs pour le rythme de course". "Je me sens super bien d'être en première ligne, car on sait que c'est très important ! Notre rythme de course semble bon et nous avons essayé quelque chose de différent en EL4 et c'est la raison pour laquelle notre rythme n'a pas été le meilleur. Mais je suis heureux, car nous avons une bonne base pour demain et je me sens super bien."

Le départ, pas son point fort

Le point sur lequel Quartararo devra s'assurer d'être performant dimanche, au-delà du fait de rester cette fois sur sa moto, concernera son départ. "Mon dernier départ n'a pas été super mais j'en ai pris des pires", sourit-il avec philosophie. "Pour moi, c'est si sensible quand on relâche l'embrayage : il faut être vraiment précis pour s'élancer parfaitement et en toute honnêteté j'ai un petit peu de mal à trouver le point exact de manière régulière. Il ne s'agit pas nécessairement de prendre les meilleurs départs [absolus] mais d'être constant et c'est ce que je dois trouver. Nous verrons demain, mais en moyenne je n'étais pas mal ce week-end [sur les simulations de départ] donc on verra en course demain."

L'ensemble du plateau pousse énormément ce week-end, fort de sa connaissance accrue de tous les aspects du circuit et du comportement des motos à Misano, après y avoir passé un week-end de course complet déjà la semaine dernière et une journée de test mardi. Il se pourrait pourtant qu'en dépit du fait de maintenant comprendre comment gérer les pneus, les pilotes puissent se faire surprendre au niveau de l'usure du fait de leur aisance et volonté d'attaque renforcée.

"Lorsque l'on voit le rythme, tout le monde semble aller si vite…", contemple Quartararo. "Nous avons tourné plus de 100 tours mardi lors de tests et nous avons appris beaucoup de choses. Il est certain que lorsqu'on est à la limite il peut y avoir une chute beaucoup plus facilement en course et je vais essayer de ne pas faire la même erreur que la semaine dernière ; il était important pour moi de comprendre pourquoi j'ai chuté et pour le moment il y a peut-être près de dix pilotes qui peuvent se battre pour la victoire de demain. Ce sera une course intéressante et on verra comment ça se passera pour nous."

"On veut toujours aller plus vite et on ressent les limites ; c'est bien de savoir comment aborder certains freinages et certaines prises de virages ; il y a des endroits je n'étais pas super sur la première course, notamment dans le secteur 2. Et j'ai encore beaucoup de mal dans le secteur 4. Nous devons trouver une solution pour demain et avons un plan pour le warm-up : nous verrons si nous pouvons améliorer d'un dixième dans le quatrième secteur !"