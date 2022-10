Un premier jour en demi-teinte qui n'affole pas Quartararo

Charger le lecteur audio

Deuxième, à un mouchoir de poche du meilleur temps initial de Marc Márquez, lors de la première séance d’Essais Libres de la matinée en Thaïlande, Fabio Quartararo n'a pas fait descendre sa marque chronométrique alors établie en 1'30"555 lors de la seconde séance de la journée sur une piste sèche, avec un temps de 1'30"961 synonyme de huitième position. Pour l'heure, le Français fait le travail et dispose néanmoins de sa place provisoire pour l'accès direct à la Q2.

Au moment de brièvement faire le point sur sa journée de travail devant les micros, le leader du championnat, dont l’avance sur Pecco Bagnaia se porte à 18 unités, s'est montré globalement détendu et plutôt confiant.

"C'était bon, surtout ce matin. Cet après-midi, c'était génial. Malheureusement dans mon dernier time-attack, il y a eu le drapeau jaune et j'ai fait une erreur dans mon dernier tour. Donc à part ça, je pense que notre rythme était plutôt OK, surtout avec le pneu medium arrière neuf et le vieux à l'avant. Mais sur cette piste, j'ai bien pu ressentir [le pneu neuf]. Ce n'était donc pas une mauvaise journée", a-t-il expliqué.

"Je ne me sentais pas bien sur la moto aujourd’hui et j'étais un peu à la limite mais les conditions changeront beaucoup. Un peu comme à chaque fois, on peut voir que le top 5 aujourd'hui est [composé de] la même moto [Ducati, ndlr]. Mais je pense aussi qu'ils n'ont pas fait d'erreurs et n'ont pas eu le drapeau jaune."

Estimant que les huit pilotes Ducati ont l'avantage du nombre pour s'entraider, Quartararo peut difficilement compter sur les autres représentants Yamaha, même si Franco Morbidelli a affiché un rythme plutôt bon à Buriram, et que Cal Crutchlow et Darryn Binder se sont montrés aux premiers rangs.

Néanmoins seul le Français est pour l'instant provisoirement qualifié pour la Q2 aux temps combinés. "Ils sont huit, donc ils peuvent jouer ! Mais malheureusement, je n’ai pas eu d’aide. Je le ferai moi-même. C’est un peu difficile à faire [pour nous]", a-t-il ajouté.

Un calendrier 2023 qui ravit Quartararo

Dans l'après-midi, une première mouture du calendrier MotoGP 2023 a été dévoilée par la Dorna, promoteur de la discipline. Un programme qui apporte des nouveautés, notamment l'absence du Grand Prix d'Aragón, encore identifié lors de la conférence de presse de la veille comme le cauchemar du Français avec son package actuel.

Malgré la charge des 21 Grand Prix annoncés, Quartararo n'a pas caché son enthousiasme : "C’est bien ! [rires] Je suis content ! J’espère que l’on n’y reviendra jamais ! Mais maintenant qu’il y aura un peu plus de moteur l’an prochain, ça ira. Mais c’est sûr que c’est bien."