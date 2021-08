Quartararo : Être le premier pilote Yamaha ne veut rien dire pour moi

Accrue au cours de la course de dimanche dernier à Spielberg et particulièrement satisfaisante du fait de la relative contre-performance de ses rivaux Ducati directs, l'avance de Fabio Quartararo au classement du championnat du monde des pilotes est avantageuse. Le tracé autrichien ne se prêtait pourtant pas forcément à une grande performance du pilote Yamaha, qui revient donc serein quant à sa capacité à de nouveau se battre pour une position sur le podium ce cette semaine.

Tu as signé la troisième place ici la semaine dernière, as accumulé sept podiums cette saison : y'a-t-il encore de la place pour des progrès en revenant sur ce circuit, ou prendrais-tu une nouvelle fois volontiers la troisième place ?

Oui, ce serait aussi un bon résultat pour nous ! Mais nous avons vu des choses au cours de ces quelques jours, qui peuvent aider. Je pense que tout le monde va faire un pas en avant. Nous avons vu quelques choses au sujet de mon style de pilotage et de la moto sur lesquelles nous pouvons un petit peu progresser : il est certain que ça ne sera pas un pas énorme car on sait qu'après une première course, il est difficile de faire une très grande avancée. Mais je pense que nous pouvons progresser un petit peu, plus sur la distance que sur un tour : j'étais super en EL4 mais j'ai eu une énorme chute [des pneus] en course : les gars de devant ont été bien plus rapides et c'est donc le plan d'avoir plus de constance.

On sait que tu ne peux pas trop rentrer dans les détails concernant Maverick [Viñales] mais est-ce que tu es surpris par la manière dont la situation a dramatiquement évolué récemment ?

Honnêtement oui. Toutes les motos peuvent progresser dans les domaines dans lesquels nous souhaitons progresser…mais il a aussi remporté la première course de la saison en étant loin ; il a dépassé, il a été en mesure de s'échapper devant et la moto fonctionne bien, elle est vraiment constante. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, car comme je l'ai dit, la moto est super et bien sûr, il nous manque de petites choses mais ce n'est pas dramatique… Et j'ai le sentiment que nous avons le potentiel pour nous battre pour des podiums ou au moins des top 5 sur les courses sur lesquelles ce n'est pas possible. Comme à Assen, par exemple : je me sentais extrêmement bien, et la moto fonctionne bien sur toutes les courses. Donc c'est difficile à comprendre…

Tu seras donc le seul pilote Yamaha factory ce week-end, et les SRT ont souffert la semaine dernière : es-tu ennuyé ou frustré par cette situation par rapport, aux forces de Ducati ?

Non, ce n'est pas une frustration. Il est vrai que pour avoir de bonnes infos, il est mieux d'avoir plus de pilotes, mais ce n'est pas vraiment important pour moi. J'ai beaucoup entendu parler du fait d'être le premier pilote Yamaha… Cela ne veut rien dire pour moi : je veux me battre pour la meilleure position, j'ai mes propres objectifs et ils sont clairs : je n'ai pas de pilote-repère. Bien sûr, s'il y en a c'est mieux, mais sinon, il faut faire du mieux et ce n'est pas une frustration ; ça ne sera pas vraiment un problème.

Penses-tu que cette course est cruciale pour le championnat ?

Tout d'abord, honnêtement, le championnat est le plus important mais je pense course par course. Et l'une des deux courses en Autriche est passée ; nous y avons signé un podium. Bien sûr, c'est une course importante pour nous mais je ne vais pas dire qu'elle est crucial : elle n'est pas vraiment cruciale mais il est certain que je préfère terminer dans une vraiment bonne position que plus bas ! Il serait super d'obtenir un vraiment bon résultat et je pense que nous avons de bonnes chances d'y parvenir. À nous de travailler d'une bonne manière pour être prêts dimanche.