Quartararo rassuré : "On a passé un gros cap en vitesse de pointe"

Fabio Quartararo a enfin découvert le prototype 2023 conçu par Yamaha ainsi que les nombreuses nouveautés apportées pour le test de Sepang. Une première pour le constructeur japonais, qui n'avait pas pour règle de prévoir son programme de test ainsi selon le Français, peu habitué à essayer autant de choses.

S'attendant de fait à du positif au milieu de tous ces éléments, son attention était évidemment portée sur la vitesse de pointe, que Yamaha doit absolument améliorer pour se battre à armes égales avec ses concurrents. Les premières données arrivées du Shakedown avaient donné de l'espoir au Français puisque Cal Crutchlow avait roulé dans les mêmes temps que les autres, mais il fallait encore confirmer lors du test.

Avec une pointe enregistrée à 334,3 km/h du côté du Niçois et à 333,3 km/h pour son coéquipier Franco Morbidelli, la M1 semble avoir bel et bien progressé puisque la grande majorité des autres machines ont roulé entre 330 et 334 km/h. Les Ducati restent les exceptions, avec une vitesse de 336,4 km/h atteinte par Enea Bastianini. L'an dernier, lors du même test, le Français avait accusé 8 km/h de moins que la machine la plus rapide, et 6 km/h lors du Grand Prix de Malaisie en octobre dernier.

"Ce n'était pas simple après plusieurs mois sans rouler mais je suis plutôt content. La vitesse de pointe a progressé", affirme Quartararo, qui a terminé la journée à une 11e place finalement peu représentative. "Il y avait beaucoup de choses à essayer et on ne s'est pas vraiment concentrés sur le fait de faire un chrono ou ce genre de choses. Mais la vitesse de pointe est quelque chose de vraiment important et je pense qu'on a passé un gros cap."

L'amélioration tant attendue serait-elle enfin bien là ? On se souvient l'incompréhension dans laquelle le Champion du monde 2021 avait conclu le test de Valence en novembre dernier alors que les progrès notés lors du test précédent à Misano semblaient avoir disparu. S'il faut évidemment attendre la suite du test pour acter les progrès, le Français a pu être rassuré. Le travail doit désormais se concentrer sur l'équilibre trouvé entre le gain de vitesse et l'agilité de la moto en virage, et qui est le point fort de la M1.

Le premier "vrai test" de sa carrière

Quartararo reconnaît avoir découvert pour la première fois ce qu'est réellement un test, puisque jusqu'à présent, Yamaha n'avait jamais orienté son programme sur un travail intense d'évolution. Un signal très positif envoyé par le constructeur qui laisse espérer que les changements qu'il a initiés en son sein en 2022 commencent à porter leurs fruits.

"C'est la première fois de ma carrière que j'ai fait un vrai test parce que les années précédentes, j'ai essayé un bras oscillant, quelques réglages peut-être. Je pense qu'aujourd'hui j'ai essayé plus de choses que lors d'un test entier. C'était un peu le bazar mais c'était bon pour l'expérience", explique-t-il. "L'an dernier, on savait avant de commencer le test quelle moto on allait utiliser pour la saison. Actuellement on a beaucoup d'options et, étape par étape, on doit trouver la direction. L'an dernier on avait ce qu'on avait et c'était tout."

Néanmoins, le constructeur a encore beaucoup de travail à mener sur les jours de test restants. "Pour le moment c'est encore difficile, mais ce n'est que le premier jour. La connexion du gaz reste difficile à juger. Et puis, on a aussi testé un nouveau châssis et c'était difficile à comprendre, mais je pense en tout cas que pour une première journée de retour, ça n'était pas trop mal", a ajouté le Français auprès du site officiel.

"Je n'ai pas eu de super sensations avec le nouveau châssis donc je pense qu'on va peut-être le réessayer le dernier jour mais je n'ai pas le sentiment que c'est quelque chose qu'on va essayer pendant la saison. Je crois que demain, on va travailler un peu plus sur l'aéro, même si on va aussi essayer un nouveau carénage. Je crois que ça va être intense !"

Avec Léna Buffa