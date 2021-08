Quartararo prend la relève de Rossi et Lorenzo chez Yamaha

Lancé dans la quête de son premier titre MotoGP, Fabio Quartararo a déjà placé sa saison sur de bons rails en signant quatre victoires et en prenant 34 points d'avance au cours des neuf premiers Grands Prix de la saison.

À l'approche de l'entrée dans la seconde moitié du championnat, qui s'annonce tonitruante avec dix courses en 15 semaines, le Français fait indéniablement office de force dominante. Il a cumulé 156 points grâce à six podiums dont quatre victoires et n'a jamais manqué le top 15, un cas déjà unique à ce stade de la saison. Il a également décroché cinq pole positions et signé quatre fois le meilleur tour en course. Leader lors de sept des neuf courses, il a cumulé 82 tours en tête, soit 49 de plus que le deuxième de cet exercice.

Ces résultats placent déjà Quartararo au-dessus de ce qu'il a pu réaliser sur l'ensemble du championnat 2020, où en 14 courses on l'a vu marquer 127 points et gagner trois fois (ses trois seuls podiums de l'année). Mais il est également intéressant de noter que, si l'on élargit les comparaisons à l'ensemble des pilotes Yamaha, il faut remonter à 2016 pour en trouver un qui ait pu remporter quatre courses au cours d'une même saison. Il s'agissait en l'occurrence de Jorge Lorenzo, qui disputait alors sa dernière campagne avec Yamaha et à qui le titre avait malgré tout fini par échapper.

Les chiffres ne trompent pas. Lors de neuf de ces 15 dernières saisons, aucun pilote de la marque d'Iwata n'a marqué plus de points que ce qu'a réalisé Quartararo après neuf courses. Lors des six autres années de cette période, Jorge Lorenzo et Valentino Rossi ont réussi à rafler cinq fois le titre, celui-ci ne leur échappant qu'en 2007.

Pilotes Yamaha ayant marqué plus de points que Quartararo après 9 courses depuis 2006 :

Année Pilote Points 2007 Valentino Rossi 164 2008 Valentino Rossi 167 2009 Valentino Rossi 176 2009 Jorge Lorenzo 162 2010 Jorge Lorenzo 210 2012 Jorge Lorenzo 185 2015 Valentino Rossi 179 2015 Jorge Lorenzo 166

Et si l'on prend cette fois l'ensemble des équipes, toujours au cours des 15 dernières années, seuls cinq pilotes ont affiché une avance plus importante après neuf courses. Fabio Quartararo compte en effet 34 points de marge sur le deuxième, Johann Zarco.

Pilotes ayant affiché plus de marge que Quartararo après 9 courses depuis 2006 :

Année Leader Écart 2e du championnat 2010 Jorge Lorenzo 72 Dani Pedrosa 2014 Marc Márquez 77 Dani Pedrosa 2016 Marc Márquez 48 Jorge Lorenzo 2018 Marc Márquez 46 Valentino Rossi 2019 Marc Márquez 58 Andrea Dovizioso

Encore du chemin avant le titre

Le pilote français a assurément été le plus fort, sa supériorité étant régulièrement saluée par ses adversaires, mais son avance en tête du championnat a également profité des faux-pas de ses concurrents. Or, sur l'ensemble de l'ère MotoGP, entamée en 2002, il affiche le quatrième score le plus faible pour un leader du championnat à ce stade : seuls Nicky Hayden (153 points en 2006), Marc Márquez (129 en 2017) et lui-même en 2020 (115) ont mené le classement en affichant moins que ces 156 points après neuf courses.

Et aussi prometteur ait pu être ce début de championnat, son avance de 34 points ne permet pas au pilote Yamaha de se détendre. Il le sait mieux que personne, puisqu'on se souvient que l'an dernier Joan Mir avait réussi à combler un déficit de 48 points pour aller chercher le titre, et Quartararo lui-même avait terminé 44 unités derrière le Champion du monde alors qu'il était encore en tête à cinq courses de la fin.

D'après la version actuelle du calendrier, il reste dix rounds dans cette lutte. Fabio Quartararo est en bonne voie pour ramener la couronne à Yamaha et offrir un titre historique à la France, mais il est trop tôt pour crier victoire.

Les vainqueurs MotoGP en 2021

